Pasta za 30 korun stačí, zuby si musíte čistit správně, říká dentální hygienistka

Zubní lékař v podstatě napravuje následky nesprávné či nedostatečné zubní hygieny. Takže ideální je nechat si zuby opravit, ale předtím navštívit dentální hygienistku, aby připravila lékaři „čisté prostředí“, tedy zuby bez zubního kamene a dásně bez krvácení. I to vysvětluje v rozhovoru pro server Lidovky.cz dentální hygienistka Monika Sojková z Dentální kliniky Jana Stuchlíka.

Lidovky.cz: Proč je důležité chodit na dentální hygienu?

Dentální hygiena je především léčebný proces, díky kterému mohou zůstat vaše zuby zdravější po delší dobu. Pomáhá předcházet vzniku onemocnění jako zubní kaz, zánět dásní nebo parodontitidy, tedy onemocnění, které z velké části vznikají v důsledku nedostatečného nebo nesprávně provedeného čištění zubů a dásní a která mohou být příčinou ztráty zubů. Tedy dentákní hygiena nemá pouze kosmetický účinek, jak si mnoho lidí myslí.

Lidovky.cz: Mnoho lidí tyto návštěvy stále zanedbává?

Mnoho lidí stále návštěvy dentální hygienistky zanedbává. Někteří se domnívají, že zubař a dentální hygienistka dělají se zuby prakticky totéž. Bohužel se poměrně často setkávám s tím, že o tom vůbec nebyli od svých zubařů informováni a přijdou za mnou až když se jim zuby začínají téměř viklat, dásně bolí a otékají. Přičemž při včasném zasažení k tomuto vůbec nemusí dojít. Většinou jsou to pacienti od starších zubních lékařů, ti sice odstraní zubní kámen, ale je to většinou během pěti minuit a odstraní jen ten viditelný zubní kámen nad dásní u jazyka. Nemají na to totiž dostatek času jako dentální hygienistka. Také je nezbytné, aby jim byly zhotoveny Bite wing snímky, tedy „skusové snímky“, kde jsou vidět nejen kazy, ale i pro mě důležitý i úbytek kosti a poddásnový zubní kámen.

Lidovky.cz: Myslíte si, že je důležitější chodit pravidelně na hygienu či k zubaři?

Zubní lékař v podstatě napravuje následky nesprávné či nedostatečné zubní hygieny. Takže ideální je nechat si zuby opravit, ale předtím navštívit dentální hygienistku, aby připravila lékaři „čisté prostředí“, tedy zuby bez zubního kamene a dásně bez krvácení. Důležité je pak chodit na preventivní prohlídky k zubnímu lékaři i k dentální hygienistce.

Lidovky.cz: Jak probíhá návštěva , když k Vám někdo přijde poprvé?

Dentální hygienistka nebo stomatolog nejprve zjistí, jakým způsobem si doma čistí zuby, zda chodí pravidelně na preventivní prohlídky nebo jestli máte s chrupem nějaké potíže. Po pečlivém prohlédnutí do dutiny ústní následuje samotné čištění zubů, jehož přesný postup závisí na stavu úst každého klienta. Obecně je třeba odstranit veškerý naddásňový zubní kámen, který se nejčastěji nachází na zadní straně dolních předních zubů. Dále po ústupu zánětu dásní se odstraní i poddásňový zubní kámen, což je součástí léčby parodontitidy. V případě diagnostiky parodontitidy je však vhodné stav předem konzultovat se zubním lékařem, který stanoví přesný proces léčby.Možné je i pískování (tzv. Air flow), kdy se pomocí velmi jemného písku odstraňují zbytky zubního kamene a také pigmentace. Součástí každé dentální hygieny je především nutné naučit pacienta správnému postupu při provádění ústní hygieny v domácím prostředí.

Lidovky.cz: Co by měl mít doma na čištění zubů opravdu každý?

Klasický zubní kartáček s měkkými vlákny rovně zastřiženými, mezizubní kartáček správné velikosti a případně nit/ flosspik.

Lidovky.cz: Je lepší mezizubní nit či zubní kartáček?

Lepší je mezizubní kartáček, tím odstraňujeme plak z mezizubního prostoru. Plak je totiž lepkavé tužší konzistence a nit plak spíše prořízne, kdežto mezizubní kartáček plak rozruší štětinkami. Nit můžeme použít u předních zubů na dočištění prostor pod body kontaktu.

Lidovky.cz: Jaký je rozdíl mezi pastou za 150 korun nebo tou za 30? má smysl to řešit?

Na pastě tolik nezáleží. U pacientů s vyšší kazivostí můžeme použít pastu s fluoridy, ale pokud mi pacient nevyčistí dobře, myslím správnou technikou, nepomůžou ani fluoridy. Svým pacientům doporučují pastu, která jim chutná a je jedno, jestli stoji 30 nebo 300 korun.

Lidovky.cz: A co bělení zubů, radíte svým pacientům, aby si nechali vybělit zuby?

Bělení zubů lze provádět pouze na zdravém chrupu, tedy je třeba před bělením podstoupit celý proces dentální hygieny. Vybělit jde pouze přirozený zub, výplně a korunky se nevybělí.Ano, doporučuji bělení, máme ale na naší klinice lepší zkušenosti s domácím bělením než s ordinačním. Bělení zub nepoškozuje.

Lidovky.cz: Umí si vůbec lidé čistit zuby? Jak často narazíte na někoho, kdo to děla špatně?

Mnoho lidí si čistí sice správným pohybem, ale čistí si pouze zuby a kartáček nezasáhne pod dáseň, což je nejdůležitější, aby štětinky kartáčku vyčistily žlábek každého zubu. Protože zub má vypouklý tvar a tyhle plošky tím jak mluvíme, jíme, si stíráme sami, ale veškerý plak spadá, drží se u krčku zubu a pod dásní. Tam když plak přetrvává nejen , že se zkazí krčkek zubu, ale dáseň se brání tím způsobem, že se zanítí a zánět pak ustupuje hlouběji a napadá kost.

Lidovky.cz: Proč je lepší měkký kartáček?

Viz. Odpověď č. 9.. proto je nejlepší kartáček s co nejvíce nahuštěnými měkkými vlákny, které, které se dostanou i pod dáseň, do žlábku každého zubu. Pacienti mají v oblibě tvrdé kartáčky, protože mají pocit lepší vyčištěných zubů, ale ten obnažuje krčky a štetiny kartáčku nevyčistí už zmiňovaný žlábek, takže pacienti mají sice krásně přeleštěné zuby, ale poddásňový zubní kámen.

Lidovky.cz: Jak by měla vypadat správná péče o chrup?

Správná péče o chrup spočívá v pravidelných návštěvách zubního lékaře a dentální hygienistky, kde ošetření a rady pomohou ušetřit i větší výdaje na ošetření zkažených zubů. Totiž čistý zub se nezkazí.