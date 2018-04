Paže jsou velmi ošemetná část těla. Od určitého věku jsou rukávy nejlepším přítelem

Je tu jedna dobrá zprávy pro ty, kteří (nebo spíš které) neradi tráví svůj čas v posilovně či při jiné tělo zpevňující aktivitě. Než začnete zcela jásat – ne, módní průmysl přes veškeré proklamace nevzal na milost očividné milovníky burgerů, brambůrků a sladkých limonád. Jen má zrovna náladu pomoci skrýt menší nedokonalosti jinak štíhlé postavy.

Mluvíme tu o pažích a jejich „maskovacích kamarádech“ rukávech. Paže jsou velmi ošemetná část těla. Bývá na nich totiž vidět kdeco. Již zmíněné „opomíjení“ posilovny, nějaké to kilíčko navíc a taky prozrazují postupující zub času. To vše i v případě, že jinde to nepoznáte.



Proto se skoro vyžaduje, aby dámy od „jistého věku“, měly aspoň nějaký ten rukávek na svých šatech. Přičemž ten „jistý věk“ je dost proměnlivá veličina s ohledem na spoustu faktorů. Ale tak nějak obecně se dá říct, že s šesti křížky na krku je to skoro jistota.



Zpátky ale k trendu rukávů. Ty skutečně zažívají boom. A to v roztodivných tvarech a provedeních. Na přehlídkách i na veřejnosti je vidět řada variant.

Spadená ramena a k nim naprané rukávy

Klasický střih úzkých rour, ale vyvedených v kontrastní barvě či odlišném materiálu. Třeba k béžové bavlně či stejnobarevnému lnu lze přišít černé kožené rukávce. Spadená ramena a k nim naprané balonové rukávky. Styl, který zvolila například ještě před zvolením svého muže na klíčovém stranickém sjezdu dnešní první dáma Spojených států Melanie Trumpová.

Tím výčet nekončí. Široké netopýří rukávy nebo nabíraná ramena. Vše je povoleno a vše je v kurzu.

Pozoruhodná na tom je jedna věc. Jak je z příkladu manželky amerického prezidenta vidět, ten trend není letošní. Není ani loňský. Je tu už skoro pět let a neoslabuje, naopak nabírá na intenzitě. A není sám.

V rámci krytí menších nedokonalostí lze zmínit třeba midi délku sukní. Ta se vrátila do módy taky už nějaký ten rok zpátky a nehodlá se v žádném případě poroučet. Stejně tak nesmrtelné trenčkoty. Ty sice nevyjdou z klasické módy nikdy, ale podle přehlídkových mol známých značek jsou ke všemu pořád trendy.

Skoro to vypadá, že si konečně módní průmysl vzal k srdci to, co již několik let hlásá, ale nikdo mu to moc nevěří. Neboli že je potřeba zvolnit, aby se zastavil šílený konzumerismus a s ním spojený tlak na produkci dalších a dalších kolekcí, které už pomalu v den svého uvedení do obchodů jsou mimo trend.

Že módní svět šel takto do sebe, je skoro tak překvapivé, jako kdyby prezident Miloš Zeman začal spojovat národ. Ale třeba to jednou přijde.