Péče o zvíře chrání i nás. Mohou být zdrojem nepříjemných zdravotních problémů

Tasemnice ani škrkavky nejsou vítanými společníky, přesto se s nimi můžete setkat. Stačí, že sdílíte domácnost se psem nebo kočkou. Zvířata se totiž infikují opakovaně během života a onemocnět může i jejich majitel. Zároveň ale platí: kdo se o psa či kočku řádně stará, nemusí se bát.

Starat se o zdraví svého zvířecího mazlíčka by mělo být samozřejmostí, a to nejen kvůli zvířeti samotnému. I psi a kočky, kteří s námi lidmi bydlí vůbec nejčastěji, se mohou stát zdrojem nepříjemných zdravotních problémů. Mnoho lidí toto riziko podceňuje, jednoduše proto, že se jim nezdá, že by je právě jejich zvířátko mohlo nějak ohrozit, a tak nemyslí na důležitou prevenci. Na druhé straně, pokud se člověk o svého psa nebo kočku řádně stará, nemusí se bát.

Dobře to ví Romana Hanousková, matka několikaměsíční dcery, a zároveň trenérka v psí škole Superpes v Lysé nad Labem. „V naší rodině se staráme hned o několik psů a máme také venkovní kočky, přesto jsem se během těhotenství ani teď po narození malé nijak v kontaktu se zvířaty neomezovala,“ vypráví své zkušenosti s tím, že zvířata, která patří k rodině, nebere jako žádné riziko. „Myslím, že stačí dodržovat běžná hygienická pravidla a samozřejmě se starat o to, aby zvířata neměla vnější ani vnitřní parazity,“ dodává.

Častým omylem podle ní je, že si lidé myslí, že když svého psa nebo kočku odčerví, tak má toto ošetření preventivní účinek i do budoucna. Ve skutečnosti ale k nákaze vnitřními parazity, jako jsou tasemnice, škrkavky nebo třeba prvoci způsobující leishmaniózu, může dojít a také pravděpodobně dojde opakovaně, zvláště v případě, že se psem či kočkou cestujete. Stačí třeba to, aby zvíře ulovilo a pozřelo infikovaného hlodavce.

Právě nákaza vnitřními parazity je vedle situace, kdy pes či kočka přinesou v srsti klíště, které se může přisát na člověka, v Česku nejpravděpodobnější. Nemocí zvířat přenosných také na člověka, tedy takzvaných zoonóz, existuje řada. Člověk se může nakazit jak přímým kontaktem, tak třeba vdechnutím nebo polknutím infikovaného materiálu, což mohou být například zbytky zvířecího trusu.

Odčervujte psy i kočky pravidelně

Současně ale platí, že pokud je domácí zvíře pod stálou veterinární kontrolou, jeho majitel s ním skutečně chodí na pravidelné prohlídky do ordinace veterináře a řádně se stará, nemusí se lidé nákazy obávat.

Jen nesmí riziko podcenit. „Jedním z častých nešvarů je situace, kdy se o pravidelné odčervení psa či kočky aktivně zajímají pouze rodiny s malými dětmi nebo budoucí maminky,“ popisuje veterinář Radek Protiva z plzeňské Veterinární kliniky RPVET. Podle něj je důležité vědět, že samotné odčervení zbaví zvíře parazitů, které má v daný okamžik ve střevě. Ale už při následující vycházce se může znovu nakazit parazity. Jedinou prevencí je tedy pravidelné odčervování alespoň jednou za tři měsíce. Pro lepší kontrolu pravidelnosti odčervování je vhodné si stanovit třeba začátek nového ročního období a tento interval pak dodržovat.

Tasemnice, škrkavky i giardie

Nakazit se vnitřními parazity může každé zvíře, dokonce i kočka žijící pouze v bytě. Stačí, když vajíčka parazitů přinese člověk domů na podrážkách svých bot. V případě tasemnic je třeba myslet i na jejich mezihostitele, kterými jsou blechy. Právě tasemnice patří k vůbec nejrozšířenějším parazitům u nás. Napadají psy a kočky, i člověka. Běžné jsou také škrkavky, schopné za jeden den vyprodukovat až 200 tisíc infekčních vajíček, které zvíře vylučuje spolu se svým trusem po okolí.

Alarmující je fakt, že v jednom gramu trusu může být obsaženo až 10 000 vajíček škrkavek, která mohou přežívat měsíce až roky. Proto je nezbytné vždy sbírat psí exkrementy, a předejít tak nákaze dalších zvířat. Při nedostatečné prevenci mohou s vajíčky škrkavek přijít do kontaktu ostatní psi a kočky, ale také děti hrající si na kontaminovaném pískovišti. Infekční vajíčka mohou ulpět i na spadaném podzimním ovoci, které následně zkonzumuje dospělý člověk.

Člověka může ohrozit také giardióza způsobená prvoky rodu Giardia. Onemocnění se u nemocných lidí i zvířat projevuje vleklými průjmy. V Česku se každoročně objeví několik stovek případů u lidí. V letech 2009 až 2015 bylo v laboratoři Sevaron v České republice vyšetřeno celkem 1899 vzorků na přítomnost prvoka Giardia intestinalis. Vyskytovali se u 24 procent psů a 26 procent koček. Mezi ohrožené giardiózou patří zejména malé děti, které mají sklon vše okolo sebe ochutnat.

Na druhé straně samotná možnost nákazy ještě neznamená, že velká část české populace má v těle parazity. „Paraziti jsou u člověka ve střední Evropě poměrně vzácní, často ani nejsou u zdravého člověka příčinou žádných obtíží a jejich diagnostika prováděná odbornými diagnostickými laboratořemi je velmi přesná. Pokud odborné pracoviště parazita nenalezne, parazit se u pacienta s nejvyšší pravděpodobností skutečně nevyskytuje,“ upozorňuje prohlášení Parazitologického ústavu Akademie věd ČR k různým „alternativním“ postupům při amatérském „léčení“ nákazy člověka parazity.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Pokud si někdo myslí, že by mohl být infikován vnitřními parazity, měl by se obrátit na svého ošetřujícího lékaře a informovat ho například o tom, zda nepobýval v exotických zemích či zda rád konzumuje syrové maso, případně do jeho rodiny nepřibyl pes či kočka nalezenec.

Vzteklina v Česku nehrozí, v zahraničí však ano

K povinnostem majitelů psů patří pravidelné očkování zvířete proti vzteklině. Díky tomu, že se u nás plošně proti vzteklině psi očkují a také u nás po řadu let probíhala plošná vakcinace divoce žijících lišek, stala se Česká republika v roce 2004 oficiálně zemí, kde se vzteklina nevyskytuje. Poslední případ vztekliny u domácího zvířete, konkrétně kočky, byl evidován v roce 2001. Ročně je na vzteklinu podle údajů Státní veterinární zprávy vyšetřeno zhruba dva až tři tisíce zvířat, zejména lišek. Každý majitel psa, pokud jeho zvíře pokouše jiného člověka, má ale ze zákona danou povinnost prokázat, že jeho pes je v tomto ohledu zdravý a nemohl vzteklinu přenést, tedy zajistit vyšetření veterinárním lékařem a doložit potvrzení o očkování.

K nákaze vzteklinou od psa nebo kočky ale může dojít na dovolené v zemích, kde se toto onemocnění stále vyskytuje. Týká se to zejména zemí východní Evropy, Afriky, Latinské Ameriky nebo Asie. Pokud plánujete „dobrodružnější“ cestu, kdy je pravděpodobný kontakt i s polodivokými psy a kočkami, je namístě zvážit očkování proti vzteklině ještě před cestou.