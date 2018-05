Pippa vypadá jako plechovka a Harry je stále k mání v IKEA. Internet vtipkuje o královské svatbě

PRAHA Talíře ze svatební hostiny Harryho a americké herečky Meghan Markleové ještě ani nestihly vychladnout a po internetu už koluje řada více či méně povedených vtipů, které se o královskou událost roku otírají. Některé se začaly šířit ještě před začátkem obřadu. Podívejte se na výběr.

Švédský podnik IKEA na svůj facebookový profil před začátkem obřadu vyvěsil reklamu, ve kterém propaguje židli, která shodou okolností nese princovo jméno, s nápisem „Single a dostupná/ý.“. „Žádný strach, dámy. Harry je pořád ještě k mání. Slibujeme,“ píše se v příspěvku.

Na účet královské svatby se na svém twitterovém účtu pobavila také uživatelka Robyn Rossová, když zveřejnila video, na kterém redaktorka podává zprávy z Windsoru. V pozadí je ale také zachycen malý kluk, který za moderátorkou pózuje a dělá podivná gesta. Uživatelka k příspěvku připsala: „To dítě v pozadí je moje nové nejoblíbenější“.

This kid in the background is my new favorite #royalwedding pic.twitter.com/Kfj2L5ZzOs — Robyn Ross (@RobynRossTV) 19. května 2018

Do Windsoru se na svatbu přišla podívat i známá komiksová postava Deadpool. Alespoň tak to vypadá na snímku twitterového profilu Cycle. Ten filmového hrdinu v rudém kostýmu vmontoval do fotografie, na které si oba novomanželé dávají polibek. „Kdo pozval Deadpoola?,“ ptá se v popisku.

Vtipné srovnání ke královské svatbě, tentokrát spíš na účet královského prezidenta, vyvěsil i třetí kanál britské televize BBC. Na twitterovém účtě BBC Three se totiž objevil snímek srovnávající návštěvnost královské svatby s účastí na inauguračním projevu Donalda Trumpa.



Sociální sítě baví i video svatebního procesí, na kterém se splašil kůň. „Všiml jste si toho někdo?“ píše se u příspěvku. Jeden z komentářů pod videem uvádí, že zvíře bylo pravděpodobně pod stresem. „Jezdec to měl dobře pod kontrolou,“ píše se v jiném.

Díky svatbě prince Harryho a Meghan Markleové se stal na internetu populárním i americký biskup Michael Curry, který na svatbu přijel z USA. Ten totiž pronesl emotivní projev plný rozličných gestikulací ve stylu černošských kazatelů, který některým lidem na sociálních sítích připadal příliš dlouhý. Na Twitteru o něm vtipkuje uživatelka Kate Hall.



Na Facebooku si jeden z profilů udělal legraci i z britské hlavy státu. Uživatel ze záznamu svatby vystřihl záběr, při kterém je královna Alžběta II. zamračená. Opodál přitom stojí princ William a vypadá, jako kdyby zadržoval smích. K obrázku je připojený popisek: „Když tvoje babča není ohromená a ty se snažíš zadržet smích.“

Další vtipný příspěvek sdílela twitterová uživatelka AuroraRain, která v něm píše, že pokud její manžel nebude při svatbě plakat, jako princ Harry když spatřil Meghan ve svatebních šatech, tak si ho nevezme.



Lol I vouch this. 



On serious note, it was so touching to see Prince Harry cry. The most beautiful moment ever. #RoyalWedding pic.twitter.com/ULmOW5fWFU — a u r o r a r a i n. (@_AuroraRain_) 19. května 2018

Twitterová uživatelka Common Girl na sociálních sítích zase připomněla Harryho dětství. Přirovnala jeho fotku, na které jako malý kluk vyplazuje jazyk, k té dnešní. „Tohle miluju, vůbec se nezměnil,“ okomentovala tweet.



He’s still the same person. I love this  #RoyalWedding pic.twitter.com/5th3lsgeXx — Common Girl  (@girlhoodposts) 19. května 2018

Twitterová uživatelka Sarah Rogersová si zase všimla toho, že šaty Pippy Middletonové jsou podobné obalu plechovky od chlazeného čaje.

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19. května 2018

Šaty Pippy Middletonové jinému uživateli připomněly i obraz od nizozemského malíře Van Gogha.



O tom, že oblečení svatebčanů je podobné obalům od nápojů, zažertoval na svém profilu i jiný vtipálek z Twitteru. Obřadní róba arcibiskupa z Canterbury podle něj totiž vypadá jako žlutá plechovka od minerálky.