Plzeňští strážníci budou odchytávat toulavá zvířata v další obci

Plzeňská městská policie bude odchytávat toulavá a opuštěná zvířata také v obci Tlučná, vzdálené asi 12 kilometrů od centra Plzně. Stejnou službu strážníci poskytují na základě veřejnoprávní smlouvy i dalším městům a obcím v okolí, například v Chotíkově, Třemošné, Dobřanech a ve Starém Plzenci.

S rozšířením služby do Tlučné souhlasili dnes městští radní, konečné slovo budou mít zastupitelé, řekl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Strážníci by měli v Tlučné zajišťovat odchyt zvířat a jejich převoz do útulku provozovaného městem. V Plzni strážníci zatoulaná a opuštěná zvířata odchytávají už deset let, nepřetržitě 24 hodin denně. Každý den se hlídky postarají minimálně o dvě zvířata.

„Výjezd k odchytu na území Tlučné bude pouze v případě, že celková bezpečnostní situace v Plzni bude umožňovat oslabení sil a prostředků městské policie nebo specializovaná hlídka odchytu zvířat nebude zasahovat na území Plzně,“ řekl primátor. Tlučná bude Plzni platit paušál. Vzhledem k tomu, že jde o veřejnoprávní smlouvu, nepředstavuje to velké obnosy, doplnil. Kvůli odchytům v Tlučné strážníci nebudou muset přijímat nové pracovníky ani pořizovat novou techniku.

Odchytem zvířat v Plzni se zabývá skupina strážníků, kteří musí absolvovat týdenní odborný kurz zaměřený na odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi, složit závěrečnou zkoušku a získat osvědčení z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. „V Plzni je takto vyškoleno kolem 20 strážníků. Ročně skupina provede kolem 800 odchytů. Nejčastěji se jedná o psy, kočky, zbytek tvoří jiná domácí i exotická zvířata. Co se týká planých výjezdů, je jich ročně zhruba 400,“ uvedl velitel městských strážníků Karel Mach. Odchycené kočky a psy vozí strážníci do plzeňského útulku, občas ale odchytnou i exotická zvířata, která převezou do zoologické zahrady. Strážníci spolupracují také se Záchrannou stanicí živočichů, zejména v případech, kdy zasahují u divoce žijících zvířat.