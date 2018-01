Po svěže zeleném nastává rok borůvkový. Co se bude nosit?

Je to už patnáct let, co studentské divadlo DISK premiérovalo pod režijním vedením tehdy nepříliš známého dua SKUTR hru irského dramatika Endyho Welsche Discopigs. Jakýmsi „lajtmotivem“ hry o dospívání byl výkřik: „Barva lásky je modrá!“

Už tehdy mi přišlo zajímavé, jak si my lidé rádi různé věci obarvujeme. Neboli nálepkujeme pocity nebo myšlenky barvami. A barvami nálepkujeme i roky.



Ten končící 2017 měl ve znaku svěží zeleň. Alespoň podle slavného Pantone Colour Institute, který má výsadní postavení ve světě designérů, tiskařů a grafiků. A jeho „diktát“ přebírá i módní svět. Takže řada kolekcí se nechala barvou nazvanou „greenery“ vybarvit.

A jaký bude nadcházející rok 2018? Fialový. Pantone zvolilo odstín, kterému se říká dokonce ultrafialová (pro odborníky jde o barvu s označením 18-3838 TCX). Pro nás běžné smrtelníky je to taková barva, jakou mají třeba kanadské borůvky. Z hlediska módy jde o odstín, který je přijatelnější pro širší masy než jásavě zelená, která je příliš signální. Společné ale mají určitě jedno. Neradno se vyzbrojit od hlavy k patě kousky oblečení jen v tomto odstínu. V případě zelené hrozí, že budete vypadat trochu jako vodník. V případě fialové budete připomínat v lepším případě zmíněnou roztomilou borůvku, v tom horším biskupa (nic proti kléru, ale módními ikonami vážně nejsou).

Zajímavé přitom je i vysvětlení Pantone, jak bezvadná barva právě ultrafialová je. Jde prý o odstín „dramaticky provokativní a přemýšlivý, který odráží originalitu, vynalézavost a vizionářské myšlení“. Mluvčí firmy pak připomněla, že ji při svých vystoupeních používal třeba Jimi Hendrix nebo David Bowie.



Čekstajl by jen rád připomněl, že fialová je taky barva nejistoty, což se možná k roku 2018 i hodí. Čeká nás prezidentská volba, ekonomičtí analytici neustále straší novou ekonomickou krizí a čert ví, jak to bude s vládou.

Kdyby vám ale fialová nevyhovovala, nesmutněte. I konkurence Pantone určuje své barvy roku. Takže třeba nejméně náročná na kombinace je sázka na firmu PPG Porter Paints, pro niž je odstínem roku Black Flame. Neboli barva černého uhlí. Milovníci světlých pastelů zase zřejmě vsadí na neutrální odstín s nádechem vřesové od Duluxu, který jej pojmenoval heart Wood. A ti, kteří nedají dopustit na modrou, mají spojence ve společnosti Sherwin-Williams, která zvolila z pestré palety možností odstín Oceanside, který v sobě spojuje mořsky modrou s kapkou smaragdové zeleně.

A nebo se na trendové barvy prostě vykašlete a noste si to, co je vám příjemné. Tak bude totiž váš rok 2018 nejpohodovější. A Čekstajl vám do něj přeje co nejpříjemnější start.