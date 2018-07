Po vodě se hubne, důležitá je ale správná teplota, tvrdí vědci

Řím Lidské tělo si žádá zhruba dva litry vody denně. Dvacet procent naší potřeby pochází z potravin, které sníme, zejména z ovoce a zeleniny. Zbývajících 80 procent je tedy třeba doplnit tak, že budeme pít vodu, píše italský deník La Repubblica.

Někdy se říká, že voda pomáhá zhubnout. Voda nemá žádné kalorie a je nezbytnou složkou pro růst a obnovu struktur v našem organismu. Pít více vody doporučují nutriční poradci k dosažení a udržení žádoucí hmotnosti. Říkají: „omezte pití jiných nápojů než je voda“, „pijte během cvičení, udržíte se tak více aktivní“, či „tím, že budete pít, eliminujete toxiny, které zpomalují váš metabolismus“.



Význam působení vody v našem organismu je však spojen s jiným zásadním jevem potvrzeným klinickým výzkumem: s termogenezí, tedy produkcí tepla organismu.

V roce 2003 německá studie nazvaná Termogeneze indukovaná vodou a zveřejněná na stránkách The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ukázala, že voda působí na metabolismus, tedy na to, kolik kalorií náš organismus denně spálí.

Vědci zjistili, že vypití dvou pohárů vody (500 mililitrů) o pokojové teplotě (22 stupňů Celsia) zvyšuje o 30 procent metabolismus jak u mužů, tak i u žen. Zvýšení následuje asi deset minut po vypití vody a dosahuje vrcholu do 30 až 40 minut.

To však není všechno. Vědci pozorovali, že tento účinek má vypití vody, která má teplotu od 22 do 37 stupňů Celsia. Tato teplota je schopna „spalovat“ tuky u mužů a sacharidy u žen.

Po vodě se hubne nejen proto, že máme břicho plné tekutiny a nemáme chuť k jídlu. Především: když pijeme, uvádíme do chodu sérii metabolických mechanismů, na prvním místě termogenezi, které nám skutečně pomáhají snižovat váhu.

Jestliže do naší diety zařadíme nejméně osm pohárů vody denně a budeme trvale vyvíjet fyzickou aktivitu, budeme mít viditelné a trvalé výsledky.

Abychom urychlili pozitivní účinky redukční diety, zbavili se toxinů a potlačili pocit hladu, je třeba zajistit správný přísun vody. Voda má drenážní účinek, pomáhá eliminovat toxiny a vyvolává pocit sytosti: vypití dvou pohárů vody před snídaní, obědem a večeří umožňuje dosáhnout mnohem rychleji pocitu sytosti při jídle. Účinek je ještě výraznější, jestliže pijeme vodu s bublinkami.