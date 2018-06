Počet kuřáků ve světě se snížil. Přestávají především ženy

ŽENEVA Počet kuřáků ve světě se snížil a platí to především o ženách. Vyplývá to ze zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO), která byla zveřejněna v Ženevě. Každý rok předčasně na kardiovaskulární choroby způsobené kouřením umírají tři miliony lidí, celkem tabák zabíjí ročně sedm milionů lidí.

Zatímco v roce 2000 kouřilo 27 procent světové populace, v roce 2016 to byla pětina, řekl na tiskové konferenci v Ženevě Douglas Bettcher, ředitel WHO pro předcházení nepřenosným chorobám. V průmyslově vyspělých zemích se přitom počet kuřáků snižuje rychleji.



Cíle vytčeného WHO, tedy snížení počtu kuřáků o 30 procent mezi lety 2010 a 2025, zřejmě dosáhne jen americký kontinent, řekl Bettcher. Neplatí to ovšem o Spojených státech, kde kampaň brzdí spory o varovných nápisech na krabičkách cigaret a nedostatečné daňové zatížení.



V západní Evropě se částečně projevuje stagnace v počtu kuřáků, což platí hlavně o ženách. Na Blízkém východě se dokonce počet kuřáků zvyšuje. Největší počet jich je ovšem v Číně, kde kouří podle WHO 307 milionů lidí. V Indii je 106 milionů kuřáků a v Indonésii 74 milionů.