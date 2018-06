Počet pacientů s HIV roste. Za první třetinu roku přibylo 78 nakažených

PRAHA Za první čtyři měsíce letošního roku byla v ČR nově zjištěna nákaza virem HIV u 78 lidí, což je zhruba 30 procent meziročního nárůstu mezi lety 2016 a 2017. Celkový počet případů HIV tak od roku 1985 vzrostl na 3238. Přes výkyvy v jednotlivých letech odborníci od roku 2002 pozorují rostoucí trend nákazy. Virus se přenáší hlavně mezi muži, kteří mají sex s muži. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze. V neděli o tom informoval Miroslav Hlavatý ze společnosti Red Ribbon, která poskytuje poradenství v boji proti AIDS.

Lékaři zjistili v dubnu HIV infekci u 20 lidí, šlo výhradně o muže. V 16 případech jde o muže, kteří mají sex s muži. Ze 78 nově nakažených za první čtyři měsíce tohoto roku bylo 71 mužů a sedm žen. Nejvíce případů HIV přibylo letos v březnu, a to 22. V lednu byl virus zjištěn u 17 lidí a v únoru u 19.



V dubnu lékaři zaznamenali také deset nových případů poslední fáze infekce, tedy onemocnění AIDS, sdělil Hlavatý. Jeden člověk na tuto nemoc zemřel. Od začátku roku přibylo pacientů s AIDS 16. Od roku 1985 se tak v ČR onemocnění rozvinulo v AIDS u 606 lidí.

Víc než polovina nových případů HIV z dubna, tedy 11 mužů, uvádí podle Hlavatého jako své obvyklé bydliště Prahu, kde je nemocných nejvíce ze všech krajů. Dva nově nakažení jsou z kraje Jihočeského. Po jednom novém pacientovi bydlí ve Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Moravskoslezském kraji a na Vysočině.

Podle Hlavatého lidé často podceňují riziko nákazy a zapomínají, že proti viru HIV zatím neexistuje žádný lék. Mnozí lidé také podle odborníků přicházejí pozdě na testování. Dorazí až s prvními příznaky či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Včasným odhalením nemoci a léčbou se podle lékařů dá předejít rozvinutí viru HIV v nemoc AIDS.

Nákaza virem HIV se může přenést z infikovaného člověka nechráněným pohlavním stykem, krví nebo z těhotné ženy na zatím nenarozené dítě. Vir napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství zhruba do šesti týdnů po nakažení prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.