Proč v Česku zemřelo na cukrovku o 1500 Čechů víc? Kvůli úřední změně

PRAHA V roce 2013 zemřelo na cukrovku o 1500 Čechů víc než o rok dřív. A důvod? Nová kolonka ve výkazech.

Evropská unie ve Zdravotním profilu České republiky 2017 vyslovila znepokojení nad rostoucím počtem tuzemských úmrtí na cukrovku. Okomentovala tak statistiky nejčastějších příčin smrti v Česku, ve kterých se diabetes vyšplhal z 15. místa v roce 2000 na šestou příčku v roce 2014.



Podle odborníků ovšem nelze mluvit o tom, že by Češi začali na cukrovku častěji umírat. Svou roli zde sehrál pouze administrativní zásah.

„V roce 2013 došlo k úpravě listu o prohlídce zemřelých, v němž přibylo jedno okénko, položka pro zaznamenání další diagnózy. Přesně od tohoto data se skokově zvýšilo výkaznictví diabetu mellitus (DM) jako hlavní příčiny úmrtí,“ vysvětlil LN ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.



Znamená to, že statistiky příčin úmrtí v České republice jsou kvůli přidanému řádku ve výkazech zkreslené. Ukazují totiž, že počet zemřelých na cukrovku skokově narostl z 2200 Čechů v roce 2012 na 3700 v roce 2013. Tedy z roku na rok o 1500 mrtvých víc.

Odhlédneme-li však od nárůstu v roce 2013, je třeba konstatovat, že se počty úmrtí na cukrovku v posledních deseti letech statisticky nijak významně nemění.

Administrativní změna ale neovlivnila statistiku jen u cukrovky, ale také například obezity, která rovněž nebývá bezprostřední příčinou skonu pacienta. Do listu o prohlídce zemřelého se totiž zapisují kromě nejbližší příčiny smrti i všechny další diagnózy, které mají příčinnou souvislost s úmrtím. Hlavní příčina úmrtí se pak následně určuje až z kauzálního řetězce diagnóz. Do roku 2012 přitom bylo možné při vyplňování listu o prohlídce zemřelého zadat kauzální řetězec diagnóz vedoucích k úmrtí do tří formulářových polí. Od 1. ledna 2013 ovšem přibylo na formuláři další pole, celkem již čtvrté.

Při větším prostoru pro vykazování nemocí se tak dostalo místo i na cukrovku, která sice nebývá často bezprostřední příčinou úmrtí, ale může být hlavním spouštěčem procesu vedoucího k selhání organismu a následně k úmrtí. A podobné je to s obezitou. Zdravotní profil České republiky 2017 uvádí, že míra obezity je v ČR nad průměrem EU a rychle roste. Od roku 2002 do roku 2014 se podle ní výskyt obezity zvýšil o více než jednu čtvrtinu. S tím ale nesouhlasí profesor Štěpán Svačina, přední český obezitolog. „Poslední metodicky úplně správně udělaný výzkum obezity v Česku je z roku 2013. Prokázal, že od roku 2006 do roku 2013 v Česku obézních nepřibylo. Jejich počty rostly v 90. letech, ale teď jich je stejně,“ řekl LN.



Prodlužuje se délka života...

Také další data potvrzují, že statistiky úmrtí zkreslil pouze administrativní zásah. „Život nemocných s cukrovkou se prodlužuje. Nyní je skoro tak dlouhý jako u nediabetiků,“ upozorňuje na zjevný rozpor profesorka Terezie Pelikánová, přednostka Centra diabetologie IKEM.

Faktem totiž je, že délka dožití v Česku v roce 2016 činila u žen 82 let aumužů 76 let. Věk zemřelých na cukrovku byl přitom ve stejném roce 81 let u žen a 75 u mužů, tedy jen o rok kratší. Za posledních 20 let se přitom průměrná délka života pacientů s cukrovkou prodloužila o téměř osm let. Tento údaj tak jasně naznačuje zlepšující kvalitu péče o pacienty s touto nemocí.

…ale i počty nemocných

Neznamená to ovšem, že není třeba se cukrovky obávat. Neblahou skutečností zůstává, že cukrovku má stále více Čechů. „Cukrovka je nezvládnutelná, selhává veškerá prevence a diabetiků je čím dál tím víc,“ upozorňuje profesor Svačina. Povědomí o ní totiž lidem v Česku chybí. Většina si podle něho stále myslí, že nemůže diabetem onemocnět, když nejí sladké.

Jde přitom o nemoc, která poškozuje celé tělo, zejména cévy, ledviny a zrak. Jen riziko infarktu u ní roste až na pětinásobek. Cukrovku loni lékaři nově zjistili u 120 tisíc pacientů. Léčí se s ní na 860 tisíc Čechů. A dalších 300 tisíc už ji má, ale zatím o ní neví.

Pokud se životní styl v Česku zásadně neozdraví, lze očekávat, že diabetem druhého typu, jenž souvisí s nezdravým způsobem života, onemocní každý třetí Čech. Dobrá zpráva je tedy aspoň to, že situace se zkreslenými statistikami nemá trvat dlouho. Statistici totiž slibují, že zajistí nápravu v řádu měsíců.