Podceňovaný tichý zabiják. Pacientům s vysokým cholesterolem svitla naděje

Pacientům, kterým na vysoký cholesterol nezabírá klasická léčba, svitla naděje. Mají k dispozici nový lék.

Slovo cholesterol má pro řadu lidí téměř démonický obsah. Přitom bez tohoto přírodního tuku nemůžeme žít. Je totiž součástí všech živočišných buněk. Je důležitý při tvorbě buněčných membrán a některých hormonů a je potřebný pro tvorbu vitamínu D. Většinu, asi jeden miligram, si tělo vyrobí samo, menší část přijímáme potravou.



Zvýšená hladina cholesterolu je však jednou ze zásadních příčin onemocnění srdce a cév: mozkové mrtvice, srdečního infarktu i ischemické choroby dolních končetin (tedy jejich nedostatečné zásobování krví v důsledku snížení průtoku krve zúženými cévami). Tyto tři onemocnění stojí za úmrtím téměř poloviny lidí v Česku ročně.

Od léta mají čeští pacienti k dispozici nový lék, který jim může hladinu cholesterolu upravit. K lepšímu pochopení toho, jak funguje a hlavně komu může opravdu pomoci, je dobré nejdříve si přiblížit poněkud komplikované působení cholesterolu v našem těle.

Kdy cholesterol pomáhá – a kdy škodí

Asi už jste slyšeli, že cholesterol se dělí na „dobrý“ (HDL cholesterol) a „špatný“ (LDL cholesterol). Rozdíl mezi nimi je podstatný. Špatný cholesterol je spouštěčem kornatění tepen neboli aterosklerózy. Naopak HDL cholesterol krev zbavuje nadbytečného celkového cholesterolu tím, že jej odvádí do jater.

Zdravý člověk si hladinu cholesterolu ovlivňuje životním stylem. Existují však i lidé, kteří i kdyby žili dokonale podle dietetických pravidel a měli dostatek pohybu, stejně nebudou mít hladinu cholesterolu v normě. Trpí totiž familiární hypercholesterolemií, což je nejčastější vrozená poruchu metabolismu na světě.

Obvykle se uvádí, že genetickou mutaci, která způsobuje výrazné zvýšení hodnot cholesterolu v krvi, má každý pětistý Čech. Podle některých výzkumů však možná každý dvoustý. A neléčení pacienti často umírají na infarkt nebo mozkovou příhodu už kolem třicátého roku věku.

„Tatínek měl těžkou mrtvici, když jsem byla ještě malé dítě, ale přežil. Dostal invalidní důchod. Jeho bratr takové štěstí neměl, zemřel, když mu bylo 32. Tehdy maminka zpozorněla a nechala nás všechny vyšetřit. Já i bratr bohužel máme genetickou mutaci a musíme brát léky. Přitom by to do nás nikdo neřekl, oba sportujeme, jsme štíhlí, jíme zdravě. Přesto v nás hlodá červíček, jestli infarkt či mrtvice neskolí i nás,“ popisuje svoji nemoc devětadvacetiletá Jana Urbánková z Prahy. Léky však musela nyní vynechat, protože čeká dítě.

U lidí ve věku nad 55 let je nejčastějším metabolickým onemocněním dislipidemie, tedy nedobrá hladina krevních tuků, pacienti mívají vyšší hladinu LDL čili špatného cholesterolu a naopak nižší hladinu hodného, tedy HDL cholesterolu. Prvním a nezbytným opatřením je změna životního stylu – zdravěji jíst a více se hýbat.

Léky až na druhém místě

To potvrzuje i praktický lékař Marcel Nesvadba z Turnova. „Zjistím-li, že má pacient mírně vyšší hladinu celkového cholesterolu a nejsou u něj žádná další přidružená onemocnění jako vysoký tlak, cukrovka a neprodělal mrtvici, vysvětlím mu, že musí upravit jídelníček a více se hýbat. Po půl roce pak opět provedu kontrolní odběr krve.“

Pokud se stav nezlepšil nebo se hladina cholesterolu ještě zvýšila, či se dokonce objevilo nějaké přidružené onemocnění, zahájí lékař léčení. Pravděpodobně využije léky z dnes velmi moderní kategorie statinů, které snižují hladinu zlého cholesterolu a mírně zvyšují hladinu cholesterolu hodného.

Ačkoliv se vysokému cholesterolu přezdívá „tichý zabiják“, protože se dlouho nijak neprojevuje, řada pacientů jeho zákeřnost podceňuje a na rady nedbá, nebo se spíš nechce omezovat. To potvrzuje i lékař Nesvadba: „Pacienti mají většinou pocit, že mi dělá dobře, když budou předepsané léky užívat, že to vlastně dělají kvůli mně. Proto se jim snažím vysvětlit, že jde přece o jejich zdraví. Na zhubnutí by nejraději všichni chtěli nějakou zázračnou pilulku, kterou by spolkli a mohli u toho sedět v obýváku u televize.“

Nová naděje v injekcích

Pokud se ani přes změnu režimu a nasazení léků hladina cholesterolu pacientům nesníží, případně jim používané léky působí jiné potíže, přebírají je do péče internisté v lipidologické poradně. Ti mají pro tyto pacienty od června k dispozici nový lék – nazývá se inhibitor PCSK9. Pacienti jej podle typu onemocnění dostávají injekčně jednou za čtrnáct dní, případně jednou za měsíc. Po proškolení zdravotnickým personálem si mohou pacienti píchnout injekci sami, v pohodlí domova. Přípravek se vpichuje do břicha, stehen nebo horní oblasti paže.

Jak nový lék funguje? V těle máme receptory, tedy struktury, které na sebe navazují špatný LDL cholesterol a vtahují jej do jádra jaterní buňky, kde se LDL rozloží. Receptor se pak vrátí zpět na povrch buňky, kde chytí další LDL cholesterol. To je schopen udělat až stopadesátkrát. Když se však na tento receptor naváže bílkovina PCSK9, v jádru jaterní buňky se rozloží nejen špatný cholesterol, ale i receptor. Kvůli následně chybějícím receptorům pak stoupá hladina nechtěného LDL cholesterolu v krvi.

Nový lék však bílkovinu PCSK9 blokuje. Ta se tedy nemůže na receptor navázat a vyřadit jej z jeho užitečné práce.

Terapie nabízí možnosti zlepšení pro pacienty, u nichž selhalo všechno ostatní. Ideální však samozřejmě je, pokud se člověku podaří tak daleko se vůbec nedostat a všemu se vyhnout už na začátku díky rozumnému způsobu života s dostatkem pohybu.