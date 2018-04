Podle britského kurátora Rodinova socha Myslitel spíše truchlí

LONDÝN Myslitel je jednou z nejznámějších soch francouzského sochaře Augusta Rodina. Ale neměla by se spíš jmenovat Truchlící? S touto teorií přišel Ian Jenkins, kurátor Britského muzea, který se při tom opírá o řeč těla a tradiční vyobrazení zármutku v antické kultuře, napsal list The Sunday Times.

Dva z odlitků Myslitele zapůjčené z pařížského Rodinova muzea budou vystaveny v Britském muzeu v rámci tříměsíční expozice Rodin a umění antického Řecka, jež bude otevřena od úterý 24. dubna.



Myslitel je často využíván coby zpodobnění filozofie. „Ale podívejte se pečlivě na jeho ruku a bradu,“ říká kurátor výstavy Jenkins. „Kdyby přemýšlel, opíral by se bradou o otevřenou dlaň. Ale u této sochy podpírají bradu hřbet ruky a prsty. A to je způsob, jakým se v antickém Řecku zobrazovalo truchlení.“ Rodina řecké sochy značně ovlivnily. Studoval je na umělecké škole a v letech 1881 až 1917 se na ně přijel nejméně patnáctkrát podívat do Britského muzea. V Londýně si prohlédl mimo jiné i parthénonské vlysy, byť do Řecka se nikdy nevypravil.