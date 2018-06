Podprsenky jako symbol útlaku. Stále více žen je odkládá

BRUSEL Stále více žen odmítá a odkládá to, co považuje za symbol útlaku: podprsenku. Hnutí #NoBra se pro mnohé stalo ztělesněním každodenního feminismu v praxi. Na facebooku, instagramu se to jen hemží podobnými stránkami. Vzniklo i hnutí #NoBraChallenge, aby motivovalo ty, které se ještě rozhodujícího kroku neodvážily, upozornil web frankofonního belgického rozhlasu a televize RTBF.

Na internetu se také objevují blogy, jejichž autorky sdílejí zkušenosti z „roku bez podprsenky“ či z „pomalé podprsenky“, což je zpravidla nevyztužené či bezešvé spodní prádlo, pomáhající hladkému zvládnutí cesty mezi podprsenkou a jejím odložením.



Na všech těchto fórech se vyměňují rady, jak čelit obtěžování těch, kteří ženu bez podprsenky považují za koketu. Hnutí volá na internetu, v práci i na ulici po osvobození prsou od kousku prádla, který považuje za zbytečný a nepohodlný.

‚ Pevnější prsa i lepší držení těla‘

Škodí podprsenka zdraví? Kvůli ní má značný počet žen sklon se hrbit. Toto chybné držení těla by podle některých lékařů mohlo vést k dýchacím či trávícím potížím, jako je pálení žáhy.



Profesor Jean-Denis Rouillon z fakultní nemocnice v Besançonu po patnáctiletém výzkumu dospěl k poznatku, že ženy, které nenosí podprsenku, mají postupem věku pevnější prsa i lepší držení těla. Vyrazit ven bez ní by tedy mělo mít samé plusy: ušetříte peníze a ještě si ochráníte zdraví.

Nenošení podprsenky mohou ale někteří lidé vnímat jako nedostatek profesionality v práci. Tento pohled je jasný i na ulici a ve volném čase. Některé ženy se svěřily, že jim bylo jejich oblékání vytýkáno.

‚Bez podprsenky‘

V Argentině střední škola potrestala dívku za to, že nenosila podprsenku, což rozpoutalo bouři hněvu. Koncem dubna škola v Buenos Aires poslala domů studentku jménem Bianca s důtkou, kterou museli podepsat její rodiče. O dva dny později se na protest před ministerstvem školství odehrálo velké odhazování tohoto kousku prádla. V jihoamerické zemi uběhly tři roky od chvíle, kdy feministky daly o sobě vědět. Čím dál mladší dívky požadují svá práva. Boj, který začal kritikou ženského údělu, se rozšířil o povolení potratů, zavedení sexuální výchovy ve školách a potírání pouličního obtěžování.



Pro hodně žen přepnutí do módu „bez podprsenky“ představuje další způsob, jak si uvědomit, nakolik jsou ženy nuceny podřizovat se zvláštním požadavkům ohledně svého vzhledu, ať v zaměstnání, ve škole či na veřejných místech.