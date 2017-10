Podzim plný návratů. V módě je manšestr, byznys kostýmky a disco styl

Vše tu už bylo, a tak nové módní trendy jsou jen recyklací minulosti. Jestli někdo potřebuje potvrzení pro tuto poučku týkající se fashion průmyslu, letošní podzim mu rozhodně vychází vstříc. Jako každá sezona, i ta letošní si tak trochu volí barvu. A jestliže tomuto roku vládne především zelená, pak podzim přidává rudou.

A když říkáme rudou, tak skutečně jasně červenou barvu. Mimochodem kombinace těchto dvou barev je oku lahodící, nicméně v rámci snahy dostát trendům je třeba dát si pozor, abyste nevypadali jako vánoční elf z americké verze tradičních figurek náležejících ke svátkům klidu a konzumu.



A teď ty comebacky, které nám podzimní sychravý čas přináší. Jednak znovu je v kurzu manšestr. V pánské módě tradiční látka pro podzimní a zimní čas se znovu zabydluje i v dámské polovině (no buďme upřímní větší polovině) šatníku.

Čekstajl přiznává, že je fanouškem hrubé hřejivé látky. Zejména, co se pánské módy týče… Aneb rozhodně lepší béžové, čokoládové, indigové manšestráky než klasické džíny… Prostě má to styl. Pro dámy platí, že s manšestrem je třeba zacházet opatrněji, protože, jak řečeno, je to hrubý materiál. Takže pozor, abyste v něm nevypadaly příliš prkenně a usedle.

Velký návrat na výsluní, aspoň podle toho, co bylo vidět na přehlídkách předních módních domů, hlásí také klasické byznys kostýmky. Jestli nevíte, co si pod tím představit, pusťte si Podnikavou dívku s Melanií Griffithovou. Jakkoli Čekstajl stále nechápe, proč za to dostala herečka Zlatý glóbus a nominaci na Oscara, přesně by zapadla svým filmovým šatníkem do dnešních trendů. Jen by musela klasické lodičky vyměnit třeba za vysoké „koně“ nebo třeba tenisky.

A do třetice se k těmto jakoby usedlost vzývajícím trendům přidává ještě módnost svetříků zvaných cardigan. Jde o takový ten propínací svršek náležející k absolventkám nedělních škol s velkými nabíranými sukněmi. Velkou milovnicí právě cardiganů byla vždy Michelle Obamová a její vliv očividně přetrvává i po odchodu z Bílého domu.

Proti tomu stojí pak ještě jeden módní hit letošního podzimu, který naopak v sobě nese teatrálnost, nápadnost a sázku na efekt. S novou silou se vrací móda disco. Flitry v jakémkoli množství, vysoké nakrčené lesklé kozačky. No prostě Joan Collinsová v nejlepších letech. A zatímco u předchozích novinek podzimu vám Čekstajl s klidným svědomím může doporučit nákup i dražších kousků, protože ty vás mohou provázet několik let a budou se v různých obměnách vracet, tak flitry jsou skutečně nadstavbou, kdy, pokud nemáte zrovna na rozhazování, se bez nich klidně obejdete.

Aneb jako vždy platí – móda je hra a pravidla si stanovujete vy sami. Takže pokud máte pocit, že červená nebo manšestr vám nesluší, klidně je pošlete na střídačku.