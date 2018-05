Ponožky s jahůdkami či trička s disneyovskými motivy. Co nenosí dospělí?

Pokud se necítíte být dospělí, pak nečtěte dále. Dnešní sloupek je pro ty, kteří už překročili magickou hranici dospělosti, nebo lépe možná třicítky, kdy už se číšníci ptají na občanku, jen pokud chtějí slečně polichotit. A zároveň jim to i došlo.

Otázku, jak se oblékat patřičně svému věku (čti jako dospělý), řeší kdejaký módní blog pravidelně. Nedávno třeba He Spoke Style amerického influencera Briana Sacawy, kterého – co se týče pánského odívání – může Čekstajl jen doporučit. Tato otázka vyvstává vždy palčivěji, když udeří teplejší počasí. Takové, které již pár týdnů „řádí“ v Česku.



Takže základem pro „dospělé oblékání“ je pár jednoduchých rad. Vynechte díry. Samozřejmě pokud jste rocková hvězda, pak se bez rozervaných džínů neobejdete, ale jinak to vždycky je marné honění prchavého mládí.

U dam platí, trochu se zahalte. Proboha, není tím míněna burka. Ale ultraminisukně, byť máte nohy jako bohyně, je zbytečná a nechává pánům jen málo prostoru pro fantazii. Stejně tak tílečka ve stylu hedvábné noční košilky si nechte maximálně na dovolenou. Čekstajl netvrdí, že vám nebudou slušet nebo že se řada kolegů v práci neotočí (a pak bude alespoň půl hodiny pracovně paralyzováno). Ale je to spíš styl rozverné školačky než dospělé ženy. Podobně topy, které drží jen na dobré slovo – neboli mají tak široký výstřih, že nejenže odhalují šíji a ramena, ale zároveň vlají až do půli zad a odhalují podprsenku, nepatří do výbavy elegantní ženy.

Pánové, všichni respektujeme, že jste velcí fandové sportu. Trika s logy vašeho nejmilovanějšího klubu – ideálně v provedení perforovaná funkční tkanina – patří k výletu na zápas. Stejně tak nedospěle působí aktuální módní hit – volnější kraťasy sportovního střihu a k tomu v teniskách vysoké fotbalové podkolenky (pěkně vytažené přes celé lýtko).

A jak tedy na to? Vážně to neznamená, že musíte běhat celý den v obleku nebo v kostýmku. To dospělí lidé dělají, jen pokud je k tomu patřičná příležitost.

Pro pány je široká paleta kalhot od džínů (do města libovolné barvy, do práce patří zpravidla ty tmavé) přes lněné po plátěné chinos a v zimě samozřejmě vlněné. I ty kraťasy se v létě dají „omluvit“ (pak by měly být klasického rovného střihu, plátěné a končit asi tak pět centimetrů nad kolenem). Místo trika s nápisem zkuste jednobarevné (či třeba módní proužkované), polotričko nebo košili (raději s dlouhým rukávem, vždyť se dá ohrnout). Místo mikiny s kapucí separátní sako, lehký svetr nebo třeba aktuální bomber. Místo sešlapaných kecek kožené tenisky. Barvám se moc meze nekladou, ale když chcete, aby vám váš šatník přestál kdejaký trend, pak držet se klasické škály béžová, olivová, modrá a černá je jistota.

Dámy mají možností ještě více. Jim se kromě výše zmíněného stačí ještě vyvarovat dětinskostí, jako jsou ponožky s jahůdkami či trička s disneyovskými motivy, a bot (a nejen jich) zavánějících E55 (ne že by to nepůsobilo dospěle, ale snad si rozumíme).