Porazil strom, vyrobil kolo a dokoulel ho z Lednice do šedesát kilometrů vzdáleného Brna

Lednice/Brno Jednu z nejslavnějších brněnských pověstí si na vlastní kůži v neděli vyzkoušel herec Městského divadla Brno Dušan Vitázek. V noci na neděli pokácel v lednických lesích strom, spolu s mistrem kolářem Augustinem Krystyníkem z něj vyrobil loukoťové kolo a to pomocí speciálního postroje dokoulel 60 kilometrů z Lednice až do Brna

„Nemám moc čas běhat maratony ani trénovat, máme dvě malé děti. Ale letos jsem absolvoval tři závody Spartan Race, před týdnem jsem byl vynést nějaký náklad na Rysy ve Vysokých Tatrách, teď jsem týden odpočíval,“ popisoval ještě před akcí svou přípravu sedmatřicetiletý herec.



Kácení stromu začalo hned po půlnoci v lednických lesích. Ukázalo se být nejsvízelnější částí celého plánu, protože v sobotu i v noci intenzivně pršelo. „Byl to živý strom, nešlo to pilkou ani sekerou, bylo to čiré peklo. Pak se nám strom zasekl a nešel vyprostit, pomáhali mi hasiči,“ popsal Vitázek po doběhnutí do Brna.

Právě při kácení stromu nabral jeho plán hodinové zpoždění, které se projevilo v rozložení sil při běhu. „Znamenalo to, že si nemůžu dát někde pauzu na polívku, častěji odpočívat,“ dodal.



O kole a kolářském mistru Birkovi Kolářský mistr Birka se podle pověsti v roce 1638 sešel v hospodě se svými sousedy. Slovo dalo slovo a Birka se vsadil o dvanáct tolarů, že stihne v šest hodin pokácet strom, vyrobit z něj kolo a ještě ten den ho dokutálet z Lednice do šedesát kilometrů vzdáleného Brna. Protože byl kolář skutečným mistrem svého oboru, ještě než začali v Brně zvonit Ave Maria Birka kolo prokutálel Židovskou branou a přes Zelený trh až na radnici, kde kolo odevzdal překvapenému purkmistrovi. Kolo bylo posléze pověšeno v radničním průjezdu, kde visí dodnes. Ačkoliv Birka sázku vyhrál, dvanácti tolarů se nedočkal. Sousedi totiž věřili, že spojil síly s ďáblem a začli se mu vyhýbat. Kolář tak nakonec zemřel sám a v bídě, protože neměl práci.

Podobně dlouhou trasu nikdy předtím za jediný den neurazil. Navíc se zátěží speciálního dřevěného postroje, na kterém bylo kolo připevněné. „Kvůli postroji přišly takové malé křeče v břiše, hodně mě píchalo v boku, musel jsem zastavit, bolelo to jako blázen,“ popsal obtíže po cestě Vitázek. Posledních 18 kilometrů cesty podle něj bylo nejnáročnějších. Nakonec přesně podle plánu dorazil před 17. hodinou k brněnské Staré radnici, kde kolo symbolicky předal primátorovi Petru Vokřálovi (ANO).

Odpočinek si však ještě nedopřál, v 18:30 hodin předal v Galerii Vaňkovka šek Nadačnímu fondu Emil. Na podporu svého plánu totiž na portále hithit vybral 127 tisíc korun. „Část této částky jsme použili na zorganizování kampaně, ale zbytek zaplatí desetileté Kačence, která má dětskou obrnu, rok hippoterapie právě prostřednictvím Emila,“ dodal Vitázek. Po předání šeku následoval koncert pro všechny příznivce charitativního plánu.

Vyrobené loukoťové kolo, se kterým Vitázek zopakoval cestu koláře Birka, bude zdobit vnější stěnu Galerie Vaňkovka.