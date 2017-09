Postižení žil se po vyléčení někdy vrací, říká lékař

Pokrok v léčbě, která ulehčuje pacientům život, je obrovský, říká Ota Schütz, který jako první otevřel v roce 1994 kliniku jednodenní chirurgie specializovanou na ambulantní léčbu křečových žil. Přes dvacet let sleduje vývoj v oboru a přináší nejnovější metody do Česka.

LN Medicína nabízí několik způsobů, jak se křečových žil zbavit. Který se v Česku provádí nejčastěji?

Úroveň medicíny v České republice, zvláště pak na specializovaných pracovištích, je na vysoké úrovni, neexistuje rozdíl v užití metod ve srovnání s vyspělým světem. Důležitá je hlavně zkušenost s léčbou varixů a nezbytné je vyšetření duplexním ultrazvukem (dvojrozměrně zobrazí cévní struktury a krevní proud – pozn. red.). Léčba je miniinvazivní, v rámci jednodenní chirurgie jde spíše o kombinace jednotlivých metod nejlépe s využitím katetrizačních metod laserových, radiofrekvenčních a v současnosti i za pomoci lepidla VenaSeal.

LN Pokud přijde pacient opravdu včas, jaký způsob léčby ho čeká a jak dlouho léčení trvá?

Nejlepší je, přijde-li pacient hned po objevení prvních příznaků, obtíží či křečových žil. Zákrok odvisí od výsledku prvního ultrazvukového vyšetření. Podle nálezu lékař stanoví individuální postup. Protože se jedná o jednodenní chirurgii, je problém vyřešen během jednoho dne. Konkrétně u nás je doba pobytu pacienta na klinice průměrně šest hodin. Další den po převazu je možno jít do práce, ještě dva týdny po operaci je vhodná komprese operované nohy speciální zdravotní punčochou.

LN Když se poškozená žíla uzavře či odstraní, kudy pak proudí krev?Co když má pacient poškozeno větší množství žil?Vždy se musí k léčbě přistupovat tak, aby se řešily pouze poškozené žíly, a pokud možno všechny. Krev přirozeně proudí ve zdravých žilách a těch je vhodné se při operaci ani nedotknout. To znamená, že žíly určené k operaci chybět nebudou.

LN Jsou mezi jednotlivými metodami velké finanční rozdíly? A rozhodují se pacienti hlavně podle ceny zákroku?Finanční rozdíly jsou veliké, například klasická operace v nemocnici je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami. Kosmetické výkony, kosmetické přípravky, operační metody miniinvazivní – laserové, radiofrekvenční, lepidlo a podobné, jakož i péče s tím související, nejsou zdravotními pojišťovnami hrazeny, protože ani nejsou v sazebníku výkonu pojišťoven. Výsledná částka se odvíjí od ceny jednorázového materiálu, který se pohybuje od deseti tisíc korun do sedmnácti tisíc, v případě lepidla VenaSeal, je cena trojnásobná. Je i pochopitelné, že cena výkonu u začínajícího lékaře by měla být podstatně nižší než u lékaře s bohatými zkušenostmi. Stává se, že pacienti, kteří vyhledali po vyšetření u nás levnější operaci jinde, se po čase vrací s recidivami, a léčba se jim tak prodražuje.

LN Choroba je častější u žen. V jaké fázi onemocnění přicházejí mužští pacienti?

Řekl bych, že ve stejném stupni jako ženy. Někteří přicházejí až s rozsáhlými zanedbanými křečovými žilami po zánětech a barevných změnách na bércích, jiní už s drobnými kosmetickými žilními problémy.

LN Je onemocnění žil nevratné?

Samotné postižení žil je geneticky vázané a vyléčit zatím žádnými způsoby nelze. Proto je možné, že se křečové žíly mohou vracet a opakovat. Jednotlivé křečové žíly je však možné odstranit i natrvalo.

LN Když si vzpomenete na začátky vaší kariéry v oboru, vidíte v léčbě pokrok? A jak těžké je dostávat do Česka nejnovější metody?

Pokrok v léčbě v celém rozsahu medicíny je doopravdy obrovský. V roce 1994 jsme začínali první v republice s jednodenní chirurgií a s metodou, která posunula léčbu křečových žil dopředu o několik tříd. V září 2001 byl na světovém kongresu v Římě představen zcela nový způsob léčby, a to katetrizační laserové a radiofrekvenční metody. Do České republiky přišla tato převratná metoda záhy. Na naší klinice ji používáme od ledna 2002 dosud. Metoda lepení VenaSeal je v USA od roku 2014. Ale i přes značný zájem českých lékařů byla u nás uvedena až letos. Dosud byla v naší republice metoda použita u několika desítek pacientů. Počítá se s ní pro použití u speciálních výkonů rozsáhlých křečových žil, které nelze řešit jinými levnějšími a též bezbolestnými katetrizačními metodami.

LN Kolik zákroků denně stihnete?

Průměrně čtyři. Záleží na rozsahu postižení.