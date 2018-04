Le Figaro: Pracovat před desátou hodinou je prý mučení

PAŘÍŽ Pracovat před desátou hodinou dopolední je mučení. Tvrdí to doktor Paul Kelley z prestižní Oxfordské univerzity. A co říká? Že žijeme ve společnosti s krutým nedostatkem spánku a že to, jak nás nutí pracovat před desátou hodinou, se podobá mučení. Proč? Protože naše tělo je nastaveno na cyklus, který podle něho nemůže být změněn. A dokonce tvrdí, že by studenti měli začínat s učením až v 11 hodin, píše francouzský deník Le Figaro.

Osobně jsem se nikdy necítil tak dobře, jako když vstávám v šest hodin ráno, píše autor článku. Vychutnám si svou ranní kávu mnohem více než jindy. Jsem sám v dopravních prostředcích a přicházím do kanceláře, která je ještě zpola ponořena do tmy. Pracovat ráno je zdravé, o tom není pochyb. A než bych skončil svou obhajobu časného vstávání příslovím, že ranní ptáče dál doskáče, spíše uvedu několik podnikatelů, kteří se tímto příslovím řídí: například generální ředitel společnosti Apple Tim Cook, zakladatel Twitteru Jack Dorsey či majitel značky Virgin Richard Branson. To jsou příklady ranních ptáčat, která se nijak necítí být mučena a ani nejsou neproduktivní.



Nová americká studie ukazuje, že jedna noc špatného spánku snižuje stejným způsobem citlivost na inzulin jako šest měsíců stravování bohatého na tuk. Tím se zvyšuje riziko cukrovky a obezity.

Jestliže se špatně vyspíte, vězte, že následky pro váš organismus jdou mnohem dále, než jsou váčky pod očima. Američtí vědci z proslulého centra klinické medicíny Cedars-Sinai v Los Angeles konstatovali, že nedostatek spánku ovlivňuje citlivost na inzulin stejně jako nezdravá strava. Inzulin je hormon, který udržuje hladinu cukru v krvi. Když se tělo stává méně citlivým na inzulin, je nuceno ho vyrábět více, aby udrželo hladinu glykémie na stabilní úrovni. To může vést ke vzniku cukrovky druhého typu, která je spojena s vážnými komplikacemi, včetně chorob srdce.

Vědci se shodují v názoru, že příští studie budou muset identifikovat příčiny vzájemného působení spánku a stravování. Pro praktické lékaře to znamená, že musejí svým pacientům zdůrazňovat význam spánku. Mnoho pacientů si uvědomuje význam vyvážené stravy, ale nemusí mít jasnou představu o tom, jak je spánek zásadní pro udržení rovnováhy v těle.

Četné studie prokázaly, jak je nebezpečná souvislost mezi nedostatkem spánku a obezitou. Karine Spiegelová z francouzského Národního ústavu zdraví a lékařského výzkumu INSERM vysvětluje, jak nedostatek spánku po dobu dvou až sedmi dní mění regulaci chuti a nutí nás jíst více a špatně. Klesá hladina leptinu, hormonu, který mozku signalizuje, že jsme se dostatečně najedli, a naopak roste hladina ghrelinu, hormonu stimulujícímu hlad. Jiné studie ukázaly, že lidé, kteří málo spí, více jedí, a to tučná a sladká jídla. Mají tak zvýšené riziko obezity, a to u mužů o 50 procent a u žen o 34 procent.

Abyste si udrželi zdraví a nenarušili rovnováhu těla po několika nocích beze spánku, věnujte pozornost dostatečnému spánku (minimálně sedm hodin denně) a dopřávejte si vyváženou stravu a fyzickou aktivitu.