Pradávný tučňák z Nového Zélandu dosahoval velikosti člověka

WELLINGTON Fosílie pradávného tučňáka, který dosahoval velikosti dospělého člověka, objevili vědci na Novém Zélandu. Zvíře žilo na ostrovech před 50 až 60 miliony let, měřilo zhruba 1,77 metrů a vážilo přibližně 100 kilogramů, napsala agentura Reuters. Největší žijící druh těchto nelétavých mořských ptáků dosahuje výšky zhruba 1,2 metru a váží přibližně 40 kilogramů.

Prehistorický pták, kterého vědci pojmenovali Kumimanu biceae podle bájného stvoření z maorského folklóru a podle maorského výrazu pro ptáka, je druhým nejstarším druhem tučňáka na světě. Ten nejstarší, také původem z Nového Zélandu, žil před 61 miliony let.



Lebka pradávného novozélandského tučňáka zatím objevena nebyla, fosílie nicméně podle vědců ukazují, že zvíře mělo mnohem delší zobák než jeho žijící příbuzní, což bylo velmi užitečné při lovu ryb.

Větší i silnější

„Nebyl by to typ ptáka, kterého by někdo mohl chytit živého. Byl mnohem silnější než člověk,“ řekl kurátor výstavy obratlovců v novozélandském národním muzeu ve Wellingtonu Alan Tennyson.



U pradávných tučňáků se již vyvinuly typické rysy těchto ptáků jako například křídla v podobě ploutví a vzpřímený postoj. Na rozdíl od svých současných příbuzných však měli podle odborníků spíše hnědé zbarvení.

Tučňák Kumimanu žil mnohem dříve než Antarktida zamrzla. Na kontinentu stejně jako na Novém Zélandu bylo tehdy podle agentury Reuters subtropické podnebí. „To, že tučňáci žijí jen ve velmi chladném prostředí jako například v Antarktidě, je běžným mýtem... Tučňák galapážský žije na rovníku a mnoho fosílií ukazuje, že i jejich předci žili v teplých mořích,“ dodal Tennyson.