Před transsexuály hluboce smekám. Cesta za pravým já se podobá peklu, říká plastický chirurg

Při jeho práci může i drobná nepřesnost znamenat obrovskou chybu, pomáhá a operuje lidi, kteří se narodili v těle, které jim „nevyhovuje“. „Transsexualita je stav, kdy v období intrauterinního vývoje dojde v důsledku hormonální dysbalance v průběhu citlivé periody vývoje mozku v mezimozku k poruše sexuální identifikace jedince. Myslím, že u obou pohlaví jde o to, aby co nejvíce zapadly do společnosti a mohly tak fungovat jako kdyby žádné „chybné tělo nebylo“. Obecně nejsou transsexuálové jiní ve svých tužbách a potřebách a není rozdílů mezi muži či ženami, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz plastický chirurg Lukáš Frajer.

Lidovky.cz: Co si přesně máme představit pod pojmem transsexualita?

Transsexualita je stav, kdy v období intrauterinního vývoje dojde v důsledku hormonální dysbalance v průběhu citlivé periody vývoje mozku v mezimozku k poruše sexuální identifikace jedince. Prakticky to znamená, že muž či žena již při narození uvězněn do těla opačného pohlaví. Takový jedinec se v tomto těle necítí logicky vůbec dobře a touží po změně do „svého pravého těla“, aby mohl vést svůj život v souladu vnímáním a chápáním sebe sama v dané společnosti. Transsexualita je věc pohlavní identity nikoliv sexuální orientace. A také důležité nezaměňovat transsexualitu s termínem transvestitismus.

Lidovky.cz: Jak probíhá samotné „schvalovací“ kolo k povolení operace a změny genderové identity?

V dnešní době je tolerance k menšinám mnohem příznivější, proto dnešní transsexuálové mají jiné možnosti než jim podobní před 30-40 lety. Samotný proces proměny je několikastupňový a začíná vstupními diagnostickými pohovory se sexuologem i psychologem a změnou genderově příslušného jména na neutrální kvůli lepší resocializaci (Niky, Alex). Nedílnou součástí této fáze je „život nanečisto“ již ve správném pohlaví označovaný jako real life test. Následuje hormonální léčba testosteronem či estrogenem podle typu transsexuality, která je dlouhodobá a po 2 letech léčby komise pro změnu pohlaví, která je asociována k MZČR, schválí teprve případnou chirurgickou změnu pohlaví. V tom případě jsou následně jedinci odebrány reprodukční orgány a provedeny rekonstrukce správného pohlaví. Následuje i změna jména v matrice a změna jména na mužské či ženské jméno. Proces transformace je složitý pro jedince i jeho okolí, nicméně podpora rodiny a okolí je často velmi stěžejní v průběhu coming outu a může celkově příznivě či nepříznivě ovlivňovat celý proces proměny.

Lidovky.cz: Chodí k vám do ordinace více muži transsexuálové nebo ženy transsexuálky?

Zabývám se léčbou transsexuality MtF či FtM, proto se potkávám s oběma skupinami současně, ale obecně je více transsexuálů FtM. Z pohledu chirurga existují tzv. výkony nutné, kam patří odebrání reprodukčních orgánů (musí podstoupit všichni), ale další operace jsou už jen na rozhodnutí daného člověka. Mám spoustu klientů, kteří podstoupí jen základní operaci a ostatní ponechají, jak je, ale jsou i tací samozřejmě, kteří podstupují výkony v rámci estetické chirurgie (maskulinizační či feminizační operace), aby svou proměnu dotáhli do absolutní možné dokonalosti.

Lukáš Frajer V letech 1997-2004 studoval na Universitě Karlově, 3. lékařské fakultě, obor všeobecná medicína s preventivním zaměřením. Od roku 2007 se věnoval Postgraduálnímu studiu biomedicíny v oboru experimentální chirurgie na 1. LF UK. Souběžně působí v soukromé sféře jako člen týmu Perfect Clinic, kde se věnuje estetickým operacím a státním sektoru jako plastický chirurg téhož týmu ve FN Motol, kde řeší zdravotní indikace u výkonů rekonstrukčních, replantačních, onkochirurgických a mikrochirurgických.

Lidovky.cz: Jaký je největší rozdíl mezi muži a ženami - ve smyslu psychickém a toho, co od operace a výsledku očekávají?

Myslím, že u obou pohlaví jde o to, aby co nejvíce zapadly do společnosti a mohly tak fungovat jako kdyby žádné „chybné tělo nebylo“. Obecně nejsou transsexuálové jiní ve svých tužbách a potřebách a není rozdílů mezi muži či ženami. Obecně lze říci, že každý typ transsexualismu má své výhody a nevýhody v rámci fyziognomie daného pohlaví a v rámci následných rekonstrukcí. Nicméně rekonstrukce vlastního genitálu je mnohem jednodušší u transsexuality MtF oproti FtM, ovšem celkový vzhled a přiblížení se danému pohlaví je lepší u transsexuality FtM. Z pohledu laika každého na ulici méně upoutá chlapec jemnějších rysů a menším vzrůstem než žena se širokými rameny, vyššího vzrůstu a mužskými rysy v obličeji. V oblasti intimní se situace otáčí, hodně rekonstrukcí u MtF je k nerozpoznání od „přírodního originálu“.

Lidovky.cz: Jak probíhá operace genitálu u mužů?

Rekonstrukce mužského genitálu je obecně velmi složitá a postupují je asi 2/3 transsexuálů. Je popsána řada technik a metod, ale žádná ve výsledku bohužel nevede k tomu, aby se penis podobal funkčně a vzhledově „originálu“. Rekonstrukce představuje několik etap výkonů, která mají i svá medicínská úskalí, proto je kompletní rekonstrukce velmi vzácná. Každý, kdo se rozhodne pro rekonstrukci genitálu končí často u vytvoření neopenisu s tím, že je ponechána pochva a původní ženská močová trubice, protože chirurgické odstranění pochvy a rekonstrukce mužské močové trubice s sebou přináší řadu komplikací, takže se stává, že pacienti „uvíznou v půli cesty“ své proměny. Rekonstrukci šourku a náhradu varlat silikonovými protézami ve své praxi nepamatuji.

Lidovky.cz: Co je neovagina?

Jde o vytvoření nového ženského genitálu z původního penisu. Opět je popsána řada technik zvláště u rekonstrukce vlastní vagíny, ale obecně lze opět říci, že je penis svléknut z kůže, jsou odstraněna vlastní topořivá tělesa a varlata a kůže penisu je invertována do připraveného kanálu na hrázi, rekonstrukce stydkých pysků probíhá ze šourku, klitoris je vytvořen z části původního žaludu a jeho citlivost bývá zachována.

Lidovky.cz: Máte i praxi operací prsou u mužů, jak tato operace vypadá (mají pak stejnou citlivost jako ženy?)

Už při užívání ženských hormonů u transsexuality MtF dochází ke zvětšení prsní žlázy a růstu prsů, proto jen někteří transsexuálové podstupují chirurgické zvětšení prsů, které není rozdílné od zvětšení prsů u žen. Tento estetický výkon je hrazen samotným pacientem stejně jako ostatní zákroky v rámci femonizačních či maskulinizačních zákroků, ze zdravotního pojištění je v ČR hrazeno pouze nutné odstranění genitálu a jeho rekonstrukce u obou typů transsexuality.

Lidovky.cz: Jak z vaší zkušenosti vidíte změnu společnosti a její větší otevřenosti vůči transsexuálům?

Myslím, že dnešní doba je (či donedávna byla) více otevřena menšinám, což výrazně zlepšuje jejich postavení ve společnosti a jejich resocializaci. Osobně jsem se setkal s transsexualitou až jako chirurg, jinak v mém okolí nebyl nikdo s podobným osudem. Musím zpětně říci, že i já, jako mladý chirurg jsem jisté předsudky měl, ale ty velmi záhy opadly - transsexuálové jsou zcela normální lidé se svými touhami a sny a bohužel příroda si krutě zažertovala. Byl jsem řadu let členem komise pro změnu pohlaví a poslouchal jejich životní peripetie a musím říci, že jsem musel hluboce smeknout před některými z nich, kteří si prošli peklem při cestě za svým skutečným „já“.

Lidovky.cz: Měl jste někdy pacienta, který operace litoval a chtěl vše vrátit?

Chirurgické změny jsou nevratné, proto je nutné dodržet ono delší období sledování a správné diagnostiky. Za svou celou kariéru pamatuji 2 pacienty, kteří následně chtěli uvést změny zpět, ale ukázalo se, že oba byli špatně diagnostikováni a jednalo se u nich o jiné psychiatrické onemocnění.

Lidovky.cz: Jak vše probíhá právně po změně pohlaví (například když dotyčný vychovává nezletilé děti)?

V případě, že je transsexuál v manželství či registrovaném partnerství, musí se toto ukončit rozvodem či zrušením registrace před samotnou komisí a příslušné dokumenty jsou součástí komisního řízení. Pokud je otcem či matkou dítěte, rodičovská práva a povinnosti přecházejí beze změny, změny v rodných listech potomků nejsou prováděny.