V Saúdské Arábii chtěli ukázat modely mužům, ale neuvést je v pokušení. Použili drony

JEDDAH/SAUDSKÁ ARÁBIE Návštěvníky nedávné saúdskoarabské módní přehlídky čekalo překvapení. Aby organizátoři vyhověli strikním náboženským omezením v ultrakonzervativní zemi, místo modelek předváděly módní kolekce před mužským publikem na molu drony. Záběry z netradiční módní přehlídky se staly virální senzací na sociálních sítích, přirovnávaných k přehlídce duchů nebo scéně z hororového filmu. Podle módní návrhářky Alii Khanové oblečení ztratilo tvar a jen na dronu viselo.

Celá akce se podle CNN konala v luxusním saúdskoarabském hotelu Hilton ve městě Džidda a předváděly se na ní světoznáme značky, včetně Dolce & Gabbana. Podle mluvčího hotelu se akce koná každý rok a letos organizátoři chtěli přijít s novinkou, která vyhoví striktním pravidlům, jež v zemi dodržují v postním měsíci Rámadánu. Během něj by se měli muslimové vyvarovat nečistých myšlenek.



Videa, která se dostala na sociální sítě, vyvolala řadu kontroverzních reakcí. Záběry z módní show se pochlubil ředitel firmy Red Sea RC, která drony na akci dodala. Jeho příspěvku se však chytla řada dalších uživatelů, kteří celou akci přirovnávali k hororovým scénám. „Přehlídka duchů v Saúdské Arábii,“ píše uživatel jeden na Twitteru.

„Snažili se udělat něco nového, což je dobře. Obzvlášť v módním průmyslu je pro kreativitu obrovský prostor, avšak v tomto případě se jim to nepovedlo. Do budoucna bych podobný koncept nerada viděla a nepodpořila bych ho, řekla CNN Alia Khanová, předsedkyně Rady islámské módy a designu.



„Když vidíte létající oblečení ve vzduchu, tak to na diváka působí nepříjemně. Rozhodně bych neměla chuť si oblečení vyzkoušet, neokouzlilo by mě to. Oblečení tím ztratilo tvar. Jen viselo na dronu,“ dodala Khanová. V Saúdské Arábii proběhl letos v dubnu vůbec první týden módy, avšak byl určen pouze pro ženy.