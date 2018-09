Překládají Khanovu akademii. Spolupracovníkům musíme důvěřovat, říká Jirůtková

Vysvětlovat, co je Khan Academy, je možná zbytečné, protože jde o pojem po celém světě už léta známý. Připomeňme jen krátce, že vznikla, když chtěl americký vysokoškolák z Harvardu Salman Khan na dálku vysvětlit neteři jakési učivo z matematiky, jež jí moc nešlo.

Nejdříve skypoval, pak začal používat názorná videa. Nejen pro neteř, ale i pro její spolužáky, neboť chtěli taky. V roce 2006 na tom základě vznikla nezisková organizace a internetová stránka s dalšími a dalšími videi a dalšími disciplínami. Ovšem v angličtině. K tomu, aby mohli tuhle vymoženost sledovat i čeští žáci a studenti, ne dost zběhlí v cizím jazyce, museli ale nastoupit nadšenci, kteří překládají, a dnes dokonce nejen to. Jednou z nich je dvaadvacetiletá studentka Petra Jirůtková.

LN: Jak jste se k překladům Khanovy akademie dostala?

Já byla jako sedmnáctiletá středoškolačka rok ve Skotsku. Když jsem se vrátila, říkala jsem si, že bych měla tu svoji nově nabytou angličtinu nějak využít. Když na mě jednou z internetu náhodou vykoukla pozvánka na tak zvaný překladatelský maraton Khan Academy, zaujalo mě to. Zašla jsem tedy na matematicko-fyzikální fakultu, kde se akce konala. Z přítomných lidí na mě sálala tak skvělá energie, že jsem se do věci ponořila hlouběji a začala působit v užším týmu.

LN: Kdo to překládání tenkrát organizoval?

Nápad překládat Khan Academy do češtiny měli původně dva lidi, jmenovitě Ota Jícha a Markéta Matějíčková, kteří o sobě napřed vůbec nevěděli.

LN: Studenti?

Třeba Markéta byla v té době, pokud vím, na mateřské a předtím už v zaměstnání. Ale studenti jsou v tom týmu taky. Třeba já jsem studentka.

LN: Pedagogiky?

Ne, ekonomie. Studentů pedagogických oborů s námi kupodivu moc nespolupracuje.

LN: Pokud vím, původně se dala videa s překladem najít jen na YouTube...

Ano. Teprve časem, přesněji v roce 2012, vznikl web Khanova škola česky, kde se videa s titulky dala najít uspořádaná do logických a navazujících celků. Musím říct, že je za tím dost práce.

Kde hledat ■ www.khanacademy.org Nabízí videa v anglické verzi . ■ www.khanovaskola.cz Videa mají české titulky, některá jsou dabovaná. ■ cs.khanacademy.org Na této adrese se vám dostane nejen výkladových videí, ale i cvičení, za něž je možné sbírat body. Počet témat je však zatím omezený.

LN: Kolik vás je v realizačním týmu teď?

Markéta Matějíčková a Otakar Jícha se nakonec domluvili, spojili a celý projekt rozjeli, teď je nás ve vedení pět, k tomu plus minus deset překladatelů a videotvůrců, kteří ale rotují.

LN: Ovšem překlady nedělají jen tito lidé...

Samozřejmě, překládají i různé skupiny dobrovolníků. My jsme až na vrcholu, abychom ty věci kompletovali, korigovali a editovali.

LN: V těch videích je spousta odborných termínů. Jak víte, že jsou správně přeložené?

No snažíme se. Musíme svým spolupracovníkům důvěřovat. Každý z nás, co na věci děláme, má trochu jiné zaměření, takže spektrum odbornosti máme docela široké. Je ale taky potřeba říct, že samotné znalosti ještě nezaručují dobrý překlad.

LN: Sponzoruje ty překlady někdo?

V zásadě šlo vždycky o dobrovolnickou činnost. Když bylo potřeba trochu peněz na nejnutnější provozní náklady, jako třeba na malé občerstvení pro lidi, co se zúčastňovali překladatelských maratonů, nárazově nás podpořili například Martin Roman nebo Karel Janeček. Teď jsme se ale posunuli. Khanova škola byl portál, který jsme si naprogramovali vlastně sami. Ale vždycky jsme si říkali, že až jednoho dne budeme mít víc financí a budou větší možnosti, tak to vylepšíme. Teď už dva roky máme partnerství s portálem Bakaláři. To je ten, co poskytuje elektronické třídnice. Takže máme něco na provoz realizačního týmu a můžeme zaškolit i nějaké lidi na kontrolování překladů. Taky americká strana nám vychází vstříc. Oni původně nepředpokládali, že se Khan Academy bude překládat i do jiných jazyků. Dnes už se to ale dost rozjelo. Khan Academy je dostupná ve třiceti různých řečech.

LN: Počkejte, aby bylo lidem jasné, jak co hledat... Máme tu www.khanacademy.org v angličtině. Pak existuje www.khanovaskola.cz v češtině. A ještě něco?

Před několika měsíci jsme spustili adresu Cs.khanacademy.org. Ta má oproti původní české stránce Khanovaskola.cz spoustu dalších nástrojů. Kromě videí jsou tam také cvičení a různé nástroje pro učitele. Výuka je personalizovaná. Pro tyhle stránky si některá videa z původní Khan Academy dokonce přetáčíme. Například matematiku pro nejmenší, protože ty šestileté či sedmileté děti by asi těžko četly titulky. Počítáme taky s učiteli. Učitel si může založit na Cs.khanacademy.org třeba i svoji třídu a pracovat s ní v hodinách. Každý žák tam může mít svůj účet. Když si ho učitel rozklikne, přesně vidí, s čím kdo bojuje, co musí procvičovat.

LN: Procvičovat lze, jen když si zřídíte účet?

Ne, lze to dělat i bez přihlášení, akorát nepřihlášeným se ty výsledky neukládají, nelze sbírat body. Možná bychom měli ale také říct, že na Cs.khanacademy zatím není tolik témat jako na Khanovaskola.cz.

LN: Kolik videí má dnes Khanovaškola.cz?

Celkem 3800. Khan Academy v angličtině jich má ale už přes devět tisíc, a to v disciplínách matematika, fyzika, chemie, organická chemie, historie, zdravotnictví a lékařství, finančnictví, ekonomie, biologie, astronomie, kosmologie. Asi nemusím připomínat, že za ní už dávno nestojí jen Salman Khan sám, ale že už má obrovský tým videotvůrců a lidí, kteří vymýšlejí k videím různá interaktivní cvičení.

LN: Možná bychom mohli poradit, jak se co nejrychleji dostat na žádané doučování. Co mám dělat, když jsem nebyla ve škole a chci se cestou pana Khana dozvědět, co to jsou například izotopy?

Nejjednodušší je dát si do vyhledávače „izotopy khan“. A pak si vybrat, jestli to chci vysvětlit v češtině, nebo v angličtině. Většinou naskočí Khanovaskola.cz s titulky, některá videa jsou dokonce dabovaná, což se podařilo v rámci projektu, který jsme svého času dělali se společností Scio. Na projektu Cs.khanacademy pracujeme teprve rok a půl, a proto tam nenajdete všechno. Máme tam jen tři kapitoly z matematiky: matematika pro nejmenší, aritmetika a trigonometrie. Pak třeba astronomii nebo programování.

LN: Mně se některý ten výklad na Khanově škole zdá dost rychlý...

Musíte vycházet z toho, jak dlouhá videa je divák, který se obrací právě na ně, schopen akceptovat. Ví se, že tak čtyři až pět minut. Do té metráže by se měl člověk vejít s vysvětlením podstaty věci. My, i když něco přetáčíme, snažíme se dodržet americkou metráž. Sledujeme, jak tam téma vysvětlili, a snažíme se to vysvětlit úplně stejně a dodržet časový rámec. Některá videa mají deset i patnáct minut. To jsou ale ta starší, teď už je trend jiný.

LN: Máte vy někde třeba kanceláře?

Ale kdež, my jsme každý jinde a děláme o večerech a o víkendech. Například Markéta Matějíčková pracuje často z Kanady, Daniel Hollas je teď ve Švýcarsku, já byla půl roku na Erasmu v Kostnici.

LN: Kde berete na tuhle práci čas?

Třeba v té Kostnici jsem chodila do školy jen dva dny v týdnu, protože jsem měla dostatek kreditů. Tam jsem se téhle práci mohla věnovat tak dvě tři hodiny denně.

LN: Hlásí se vám další dobrovolníci?

Ano, píší, že by chtěli překládat. Jenom se někdy stane, že ne umějí dost dobře anglicky. A pak je s tím ještě hodně práce pro editora.

LN: Říkala jste, že něco přetáčíte. Máte teď ambici všechna videa přetočit?

Ne, to by bylo zbytečné, protože si myslíme, že vyšší ročníky by měly umět anglicky aspoň trochu.

LN: Umějí?

Mohu mluvit jenom z vlastní zkušenosti. Vystudovala jsem pražské soukromé gymnázium PORG, takže já byla angličtinou krmená od primy.

LN: Neměly by školy učit základní termíny exaktních předmětů taky anglicky?

To je koncept rovněž soukromého Nového PORG, který není s tím původním v Libni totožný. Já se v angličtině jiné předměty než angličtinu neučila, ale myslím, že by bylo fajn, kdyby učitel myslel na to, že kyselina není všude kyselina. Nemusel by žákům přímo říkat, jak se co řekne anglicky, mohl by jim ale pustit anglickou Khan Academy nebo její českou verzi a ono by to vyplynulo samo.

LN: Je ve světě něco, co by bylo Khanově akademii podobné?

Pokud vím, tak ne, určitě ne v takovém rozsahu. Existuje hodně online kurzů, ale ty jsou většinou v angličtině a cílí hlavně na vysokoškoláky.

LN: Může se člověk podle Khana naučit třeba programovat?

Ano, Khan Academy má podle mě jeden z nejlepších interaktivních kurzů programování – od tvorby webových stránek až po programování v jazyce JavaScript. V české verzi máme v tuto chvíli k dispozici základní kurz práce s SQL. Jedinečnost těchto kurzů spočívá také v tom, že nejde o klasické video. Je tam zvukový záznam a interaktivní skript, který se automaticky mění spolu s tím, co říká hlas. Zvukovou stopu jsem namlouvala v češtině já a musím říct, že mi to dalo hodně zabrat. Je potřeba strefovat se naprosto přesně. Pro ty, kdo interaktivní kurz sledují, je ovšem skvělé, že si mohou výklad kdykoliv zastavit a všechno si tak zvaně osahat v daném kódu.

LN: Bylo by výhodou, kdyby bylo mezi vašimi dobrovolníky víc učitelů nebo budoucích učitelů?

Učitelé z praxe tam nějací jsou, studenti pedagogických fakult, jak už bylo řečeno, spíš ne. Ale s těmi učiteli je to složité. Často mají svůj zavedený způsob výkladu, který se pro video tolik nehodí. Faktem je, že by mnozí asi natočili úplně jiné video, než natočím třeba já.

LN: Vy studujete kde?

Já jsem skončila bakalariát ekonomie na fakultě sociálních věd, ale je mezi námi hodně lidí z matematicko-fyzikální fakulty, Vysoké školy chemicko-technologické a z dalších škol.