Přes 70 procent českých mužů trpí obezitou. Češi totiž nesportují

PRAHA Nadváhou či dokonce obezitou trpí v Česku podle aktuální analýzy projektu Česko v datech 71% můžu a téměř 57% žen, což je nejvíce v historii, vyplývá z posledních aktuálních dat. Podle Světové zdravotnické organizace každý pátý Čech a ani poloviny naší populace nedosáhne na doporučenou týdenní dávku pohybu.

Za posledních čtyřicet let raketově roste podíl obézních lidí. U mužů vzrostl počet trpících obezitou 1. stupně více než dvakrát, obezitou 2. stupně téměř pětkrát a obezitou 3. stupně téměř čtrnáctkrát. U žen byl nárůst menší. Nadváhou či dokonce obezitou trpí podle průzkumů k roku 2017 71 % mužů a téměř 56 % žen, což je nejvyšší číslo v historii.

Podle WHO vůbec nesportuje každý pátý Čech a ani poloviny naší populace nedosáhne na doporučenou týdenní dávku pohybu, což je jednou z hlavních příčin obezity. Podle odborníků má většina populace špatný životní styl a nedostatek pohybu. Přitom experti tvrdí, že fyzickou činností bychom se měli zaobírat alespoň tři hodiny týdně, což odpovídá pouhým 26 minutám denně.

Parametry obezity Obezita je nadměrné ukládání a hromadění tuku, které může negativně ovlivnit naše zdraví. Nadváha se měří a definuje pomocní indexu tělesné hmotnosti (BMI). Pokud je vaše BMI vyšší než 30, trpíte obezitou. Hodnota BMI v rozmezí 25-30 u bělošské evropské populace je označována jako nadváha. Za zdravou váhu je považována hodnota BMI mezi 18,5 a 25. Jako obezita prvního stupně se označuje hodnota mezi 30 a 35, obezita druhého stupně 35 až 40. Pokud DMI přesáhne 40, jde o tzv. morbidní obezitu neboli obezitu 3 stupně.Orientačním ukazatelem nadváhy je také obvod pasu. Při obvodu nad 102 centimetrů u mužů a nad 88 centimetrů u žen jde o obezitu.

V roce 1976 mělo podle odhadů NCDRisC (světové sítě, která shromažďuje data ze zdravotnictví) téměř 50 % českých mužů normální váhu, o čtyřicet let později už to bylo pouze 29 % mužské populace. Podíl žen s normální váhou rovněž klesá, avšak ne tak dramaticky jako u mužů. „K roku 2016 má 42 % žen normální váhu“ stojí v analýze.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2016 na celém světě 1,9 miliard lidí s nadváhou, z toho přibližně 650 milion lidí s obezitou. V roce 2016 na světě žilo zhruba 7,47 miliard lidí, nadváhou tedy trpěl každý čtvrtý a obezitou každý jedenáctý člověk.

Průměrné BMI obyvatel v Česku.

Od roku 1975 se celosvětový počet obézních lidí podle analýzy téměř ztrojnásobil. V roce 2016 bylo téměř 40 procent dospělých obézních. Podle analýzy jsou čísla pro Evropu ještě fatálnější.V roce 2014 bylo podle zprávy Global Nutrition Report na evropském kontinentu obézních 21 procent mužů a 23 procent žen, což je v součtu 44 %.

Obezita má násladky pro člověka i stát

Kromě zdravotních následků rovněž existují studie prokazující důsledky ekonomické. Podle americké studie McKinsey Quarterly jsou zdravotní výdaje na jednotlivce přímo úměrné výši BMI. Každý bod BMI nad hodnotu 30 (obezita prvního stupně) je spojen zhruba s osmi procentním nárůstem ročních výdajů na zdravotní péči. Obezita navíc snižuje produktivitu práce a zvyšuje nemocnost.

„Obezita je závažným společenským problémem zatěžujícím mimo jiné naše zdravotnictví. Odpovědí na ní by mohlo být zavedení daně na slazené nápoje. V některých zemích již takovou daň zavedli, letos to bude například ve Velká Británii a Irsku. Negativní dopady alkoholu a tabáku na zdraví ostatně již dnes řešíme spotřební daní. Taková „spotřební daň na cukr“ by fungovala na stejném principu a dodatečný výnos z této daně by mohl pomoci jak zdravotnictví, tak třeba sportu,“ říká hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Stát dá 30 miliard ročně na léčbu obezity

„V ČR podle České lékařské společnosti dosahují náklady související s léčbou obezity až 10 % celkových výdajů na zdravotnictví, což ročně představuje 30 miliard ročně,“ stojí v analýze Česko v datech.“Výdaje státu související s obezitou můžeme rozdělit na dvě části. První položku tvoří přímé výdaje, tedy prostředky reálně vynaložené na léčbu a diagnostiku obezity. Druhou položku představují výdaje nepřímé, které vznikají v souvislosti s nižším odvodem daní a nižší ekonomickou aktivitou obézních jedinců nebo vyššími náklady na jejich pracovní neschopnost a invalidní důchody. Tyto prostředky je ale obtížné vyčíslit, jde pouze o hypotetický údaj,“ říká Zuzana Lhotáková, marketingová manažerka SAS Institute.