Při lupénce vynechte alkohol a tučná jídla, říká odbornice

V rámci léčby lupénky pacientům doporučujeme, aby se řídili zásadami zdravého životního stylu a racionálního stravování, říká Marie Kohutová, vedoucí Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Olomouc.

LN Jsou některá jídla při lupénce přímo zakázaná?

To ne, ale nedoporučujeme konzumovat ve zvýšené míře alkohol a kouřit, jelikož se jedná o faktory, které se mohou podílet na zhoršování stavu onemocnění. Nejsou však jedinými možnými vyvolávajícími činiteli. Lékaři sem vedle genetické predispozice řadí také fyzický a psychický stres, infekce, některé léky a hormonální změny, které se objevují například v období puberty, během těhotenství nebo v menopauze.

LN Jaká jídla člověku trpícímu lupénkou doporučujete?

V zásadě všechna, která odpovídají požadavkům na zdravé stravování, a zajistí tak tělu dostatečný přísun všech potřebných živin, vitamínů, antioxidantů, minerálních látek a stopových prvků. Méně vhodná jsou jídla smažená, tučná, uzeniny, konzervované potraviny, polotovary, instantní potraviny, cukrovinky a sladká jídla, která do běžného racionálního stravování nepatří.

LN Proč jsou zmíněné pokrmy méně vhodné právě pro lupénkáře?

Příliš průmyslově zpracované potraviny nedodávají tělu dostatečné množství kvalitních živin. Navíc jsou tyto potraviny zpravidla bohaté na méně vhodné tuky, cukry a sůl, což vede ke vzniku obezity a jiných civilizačních chorob, které vzniku nebo zhoršování lupénky mohou podstatně nahrávat.

LN Co když pacient s lupénkou trpí ještě dalším onemocněním?

Pokud trpí další chorobou, které vyžaduje dietní omezení, například onemocněním slinivky břišní nebo jater, případně je prokázána alergie na některé potraviny či jejich nesnášenlivost, pak je nutné nejprve respektovat aktuální předepsané dietní doporučení pro konkrétní onemocnění. U pacientů s lupénkou se častěji setkáváme s nesnášenlivostí lepku nebo zvýšenou citlivostí na lepek, proto zdravá strava spojená s vyloučením nebo omezením lepku je na místě a mívá příznivý účinek. Doporučujeme proto, při jakémkoli současném dietním omezení obrátit se na nutriční terapeuty, kteří odborně poradí s vhodným výběrem potravin, přípravou pokrmů, jídelníčkem a stravovacím režimem v období nemoci. Nutriční terapeuty najdete dnes už v každé nemocnici v rámci oddělení léčebné výživy, odkud docházejí na lůžková oddělení, dále ve stravovacích provozech nebo mají zřízeny poradny přímo v nemocnici či na poliklinice, kde je možnost se objednat ambulantně. Od lékaře pak většinou stačí obyčejná žádanka ke konzultaci stravovacího režimu nutričním terapeutem.

LN Jaký je tedy jídelníček pro nemocného s lupénkou?

Základem jídelníčku pacienta, u nějž se nevyskytují současně žádné jiné zdravotní komplikace, jsou celozrnné obiloviny a výrobky z nich, rýže, brambory, luštěniny, vejce, libová masa, drůbež, ryby, sýry, mléčné výrobky včetně zakysaných, čerstvé ovoce a zelenina, ořechy a semena. Jídelníček by měl být co nejpestřejší. Denně bychom měli sníst alespoň 200 gramů ovoce, 400 gramů zeleniny, jeden zakysaný mléčný výrobek a malou hrstku ořechů či semen. Minimálně dvakrát až třikrát týdně je žádoucí zařadit do jídelníčku ryby a luštěniny. Opět musím připomenout dostatečný pitný režim. Obecně platí, že zdravý dospělý člověk byměl vypít 30 až 35 mililitrů tekutin na kilogram tělesné hmotnosti denně, což znamená, že člověk vážící 70 kg by měl denně vypít 2100 ml až 2450 ml tekutin. Nejlépe čistou vodu, neslazené čaje, přírodní ovocné a zeleninové šťávy ředěné vodou. Při zvýšeném pocení lze pitný režim zpestřit z části minerálními vodami bez zbytečně přidaných cukrů.

LN Proč právě tato jídla?

Celkově zdravá a vyvážená strava je prevencí obezity a jiných civilizačních chorob. Při respektování zmíněných zásad by mělo být stravou zajištěno dostatečné množství jak jednotlivých živin a vlákniny, tak rybího tuku, zinku, selenu, vitaminu E i vitaminu C, což jsou důležité ochranné látky pro náš organismus, které mají pozitivní účinky nejen v prevenci různých chorob, ale i při hojení a regeneraci tkání, včetně kůže. Tak například zvýšená konzumace ryb, zejména těch tučnějších (makrela, losos, sleď), zajistí tělu přísun mastných kyselin omega-3, které se vyznačují protizánětlivým účinkem. Zakysané mléčné výrobky zase pomáhají udržovat vyvážené osídlení střeva žádoucí mikrobiální flórou, což podporuje imunitu člověka.

LN Můžete jmenovat nedoporučené pokrmy?

Například tropické druhy ovoce, na které nejsme tolik zvyklí, nebo příliš kyselá a kořeněná jídla, již zmiňovaný lepek a jiné. Je to velmi individuální a záleží i na věku nemocného.