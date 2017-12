Při přikrmování zvířat v zimě je nutné dodržovat pravidla

PRAHA Při přikrmování volně žijících zvířat v zimě je nutné dodržovat pravidla, aby původně dobrý úmysl zvířatům nakonec neuškodil. Důležitý je správný výběr krmiva. Přikrmováním lesníci nezahánějí jenom zvěři hlad, ale také tím snižují riziko, že zvěř začne okusovat mladé stromky.V pražských lesích se nejčastěji pohybuje srnčí zvěř, zajíci a bažanti, je ale možné potkat i muflony.

„Bezhlavé zanášení potravy do lesa na velké hromady, kde pak plesniví, může být pro zvěř více škodlivé. Špatnou zkušenost máme s tím, že často lidé přináší do lesa potraviny, které by jinak skončily v popelnici a bohužel jsou naprosto nevhodné pro zvěř,“ uvedla pro Fišerová.



V lesích jsou pro zvěř připraveny krmelce, kam lesníci za nepříznivého počasí vozí zásoby, jejichž základem je seno. Ke krmelci mohou lidé přidat suché pečivo, obilí, jablka nebo mrkve. Nejlépe ale udělají, pokud se spojí se zookoutkem nebo myslivci.

„Důležité je si však uvědomit, že si zvěř v blízkosti městské zástavby opatří potravu snáze a v kombinaci s mírnými zimami a přikrmováním myslivci po většinu zimy určitě nestrádá,“ dodala Fišerová.

Pravidla má i krmení ptáků na krmítkách a na řece. Ptactvo by se nemělo přikrmovat po celý rok, ale pouze v době nouze, kdy je například mráz a hodně sněhu, tedy za situace, kdy je pro ptáky složité najít potravu v přírodě.

Drobným ptákům je dobré sypat zejména olejnatá semena, jako je slunečnice, ale také proso, mák nebo drcená ořechová jádra. V menší míře pak ovesné vločky nebo suché plody. Naopak do krmítka nepatří pečivo v žádné podobě nebo zbytku z kuchyně. „Je to hlavně z důvodu obsahu soli, která může být pro ptáky chodící na krmítko až jedovatá,“ sdělila Fišerová.

Suchým pečivem je možné přikrmovat vodní ptactvo. Na nezamrzajících vodních plochách se ve městě sdružují hlavně labutě, divoké kachny a kormoráni. Na zimu přilétají i vzácné či méně obvyklé druhy ze severu jako například morčáci.

V neděli 17. prosince pořádají Lesy hlavního města v zookoutku v Malé Chuchli od 14:00 hodin Zvířátkové Vánoce. Zájemci zde mohou nakrmit zvířata přímo ve výbězích v doprovodu ošetřovatelů. Lidé daňkům, muflonům i jelenům mohou přinést jablka, řepu nebo suché pečivo. V zookoutku bude také možnost vyrobit si ptačí krmítko.