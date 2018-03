Příčina atopického ekzému? Lékaři stále tápou

Závěr letošní zimy dal zabrat největšímu lidskému orgánu – kůži. Třeskuté mrazy venku a suchý vzduch uvnitř trápily i zdravou pokožku, natož tu nemocnou.

Pamatujete si, jak vám maminky v zimě rozmazávaly krém po obličeji a vy jste to nesnášeli, šklebili se a doufali, že to budete mít brzy za sebou? Nedělaly to jen tak pro nic za nic. Nepotřebovaly čerpat rady z internetu, stačila obyčejná zkušenost, která se předávala po generace. V zimě dostává naše kůže pořádně zabrat. A nemusí jít ani o teplotní rekordy, které v závěru února tlačily teploty noc co noc hluboko pod bod mrazu. Teď už je lépe a kůže se může vzpamatovat. Zejména lidé s ekzémy jí však musí stále věnovat péči.



Většina lidí se aspoň jednou za život setkala s tím, že je v zimě potrápila velmi suchá kůže. Mohl za to hlavně suchý vzduch v přetopené místnosti. Problém rychle vyřešil hydratační krém či mast, protože pokud je kůže zdravá, dokáže se s takovými nepříznivými vlivy sama vypořádat.

Otestujte si, jak citlivou kůži máte 1. Pokud jste v citovém vypětí nebo ve stresu, změní se vzhled vaší pleti?

2. Zčervená vaše pleť ve větru nebo v chladu? 3. Loupe se vám na trupu a končetinách často pokožka? 4. Míváte někdy pocit, že je vám vaše kůže jakoby o číslo menší? 5. Způsobuje vám někdy tvrdá voda bolestivé pocity napětí a vysušení na dolních končetinách? 6. Podráždí se vaše pokožka při odstraňování chloupků? 7. Zrudnou vám po odlíčení oční víčka? Vyhodnocení: 0–2 odpovědi ano: Vaše pleť je citlivá jen minimálně. Zejména v chladu se však může vysušit a podráždit. Může také reagovat na specifické složky kosmetických přípravků nebo na materiál oblečení. 3–4 odpovědi ano: Vaše pleť je mírně citlivá. Svěděním, štípáním či napětím, které provází zarudnutí nebo vznik šupinek, může reagovat na podobné podněty jako v předchozím odstavci. Zvažte návštěvu odborníka – dermatologa. 5–7 odpovědí ano: Vaše pleť je citlivá, přehnaně reaguje na své okolí. Viditelné příznaky se objevují na povrchu: zarudnutí, loupání či trvalé rozšíření drobných kožních cévek spojené se zčervenáním kůže (kuperóza). Určitě je vhodné navštívit dermatologa. Přesné příčiny atopického ekzému dosud neznáme. V zásadě je to odchylná reakce těla na zevní a vnitřní vlivy.

V chladech by však o kůži měl pečovat každý, aby vysušení předešel. Jde pouze o zvyk – stejně jako se lidé naučili pečovat o pokožku v létě kvůli ochraně před slunečním zářením, musí být přirozená i péče ve studeném počasí. Nejúčinnější pro udržení přirozené vlhkosti v kůži jsou masti s vazelínou. Dobrým tipem, jak do kůže dostat vody co nejvíce, je nechat na kůži pár kapek vody a i s nimi mast s vazelínou rozmazat.



Při potížích s kůží si v drogerii dejte tu práci s výběrem mycí emulze, která obsahuje oleje. Vyvarujte se také horké a studené vodě. Pro koupání je vhodná mírně teplá voda. Otužování se sice všeobecně doporučuje, protože je zdravé, musíme si však uvědomit, že tato všeobecná pravidla platí pro zdravé jedince.

Nekonečný boj a hledání

„Většině lidí stačí namazat se jednou za den, pokud vůbec. A když mají pocit suché kůže, párkrát se namažou a mají po problémech. Já se musím mazat pořád. V každé kabelce nebo batohu mám krém a ruce si mažu každou chvíli. Jak už s humorem říkám, pokud bych to neudělala, kůže by mě sežrala,“ popisuje každodenní rutinu Aneta Soukupová ze severočeského Litvínova.

Když má nejhorší období, v ohybech rukou, podkolenních jamkách a na krku se jí objeví velké slité rudé velmi suché plochy. Proto poměrně dost času tráví výběrem vhodné kosmetiky a mycích i čisticích prostředků. Vše musí být čistě přírodní, jakákoliv špatná volba se projeví se zpožděním zhruba dvou týdnů. Má ale velký rozhled, čehož rády využívají její kamarádky, které se smíchem říkají, že když to na sebe může namazat ona, mohou tím s klidným svědomím natřít i kojence. „A abych to neměla tak jednoduché, hledám takové, které nejsou testované na zvířatech,“ dodává Aneta Soukupová.

Tato matka dvou malých dětí je typickým představitelem atopického ekzematika. První vyrážka se u ní objevila záhy po narození. V té době její mamince bohužel nedovedl téměř nikdo poradit, včetně obvodní lékařky.

„Nikdo v rodině se s tím nesetkal. Vyrůstala jsem navíc na Vysočině, takže ve zdravém prostředí. Až když mi byly dva roky, dostala jsem se k jednomu primáři v Brně, který se ekzémy zabýval,“ popisuje první zkušenosti se svědivou vyrážkou.

Ani další vzpomínky na dětství z tohoto pohledu nejsou moc veselé. Na noc musela dostávat lék Dithiaden, protože ji kůže svědila tolik, že si bolavá místa rozškrábala do krve. Pyžamo se jí na ránu přilepilo, takže každé svlékání pyžama jí přinášelo velká muka.

„A pak tu byla spousta maličkostí, kvůli kterým jsem pro ostatní byla divná. Pro jistotu jsem nesměla jíst žádné kyselejší ovoce a čokoládu. Musela jsem neustále chodit v dlouhém rukávu, když jsem brala kortikoidy, nesměla jsem na slunce, koupala jsem se v ovesných vločkách. Když jsme se stěhovali do Litvínova, všichni říkali, že jsme se zbláznili, že na průmyslovém severu se všechno ještě mnohem zhorší. Vše se zlepšilo, když jsem začala užívat hormonální antikoncepci. Bohužel při druhém těhotenství se problémy vrátily,“ popisuje svůj život s ekzémem mladá žena.

Z dětství pochází i její averze vůči kortikoidům, které se na nejhorší projevy ekzému používají. „Byla jsem typický pokusný králík, tehdy se ještě přesně nevědělo, jak moc a jak často se tím můžu mazat. Teprve po dvou letech se sestřička mamky zeptala, jestli si bere rukavice, když mě maže,“ vzpomíná Soukupová. Přes tyto zkušenosti se kortikoidům nevyhne ani dnes. Pokud je zánět kůže opravdu silný, jiná cesta než lokální kortikoid pro ni není.

„Moje lékařka si všimla, jak se na ně tvářím, a předepsala mi nový nesteroidní lék. U většiny lidí je naprosto bez vedlejších účinků. Bohužel patřím mezi těch několik jedinců, kteří na něj reagovali špatně. Kůže mě začala naprosto nesnesitelně pálit, přestala jsem se mazat hned druhý den, ale bolestí jsem trpěla ještě další dva,“ krčí rameny.

Původ dosud neznámý

Atopický ekzém je kožní zánět, není infekční ani přenosný. Název pochází z řečtiny (atopos) a vyjadřuje něco, co nefunguje správně. U atopického ekzému jsou skutečně odchylky – imunitní, kožní i nervové.

„Přesné příčiny dosud neznáme – v zásadě je to odchylná reakce těla na zevní a vnitřní vlivy. Imunitní odchylky způsobují vznik vyrážky po vlivech, které u normálního jedince nic nevyvolají. Kožní odchylky jsou dány nedostatečnou a odchylnou tvorbou kožních tuků, což se projevuje suchostí kůže, neschopností vázat vodu a snížením ochranné kožní bariéry, což umožňuje průnik alergenů, mikrobů a jiných látek. Nervové odchylky se projevují jako zvýšená svědivost, citlivost a dráždivost kůže,“ popisuje na webu imunologické a alergologické ambulance lékařka Drahomíra Medvecká.