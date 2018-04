Přijímačky baví internet. Na traktor a barvu vznikají parodie

Letošní přijímačky na střední školy dostaly krycí jméno Cermat a jeho traktor. Matematická úloha s traktorem, do jehož kola se zaklesla tuba s barvou, se stala hitem kanálu YouTube. Během čtyř dnů od prvního, čtvrtečního termínu přijímacích zkoušek, kdy je psali uchazeči o čtyřleté obory, zhlédlo vtipnou videoparodii více než sto tisíc lidí. Pod ní se rozpoutala vášnivá diskuse. „Když jsem uviděl první příklad, vzdal jsem to a koukal z okna na ptáky,“ napsal pod jménem Michal Ilius jeden z diskutujících.

Úlohy jako ze života

„Snažíme se zařazovat kreativní úlohy z praktického života, ne jen rovnice a zadání typu ‚vypočítejte objem kvádru‘. Chceme, aby děti trochu přemýšlely, představily si situace, s nimiž se mohou běžně setkat,“ obhajuje testy šéf Cermatu Jiří Zíka. Letošní přijímačky se prý Cermat snažil vytvořit podobně jako ty předešlé. Uchazeče mají roztřídit od nejlepších po nejhorší s tím, že výsledek kopíruje Gaussovu křivku. Nejvíce žáků tedy dosáhne průměru.

O něco těžší zadání než loni dostali prý jen uchazeči o studium víceletých gymnázií. „Jejich ředitelé si stěžovali, že jsou testy moc lehké. Na tento typ studia se hlásí několikanásobně víc dětí, než kolik mohou školy přijmout. Proto bylo potřeba rozřadit ty nejlepší a právě o to jsme se letos pokusili,“ říká Zíka. Do jaké míry se to podařilo, má být známo 27. dubna, kdy ředitelé škol dostanou od Cermatu vyhodnocené testy zpět. Do dvou pracovních dnů pak mají vyvěsit pořadí.

Zmiňovanou úlohu s traktorem, kterou řešili deváťáci, považuje sám Zíka za triviální. Jde jen o to, uvědomit si, že traktor kreslí kružnici a žák má vypočítat její poloměr. Pak už to jde jako po másle – stačí přece dosadit do vzorečku. „Problém je, že podobné typy úloh v učebnici matematiky nenajdete. Úlohy Cermatu jsou vytvářeny s matematickým vtipem a jsou docela zábavné. Děti na ně ale nejsou připravené,“ říká k tomu Petr Husar, autor projektu Přijímačky nanečisto, který ve svých kurzech žáky na zkoušky léta chystá.

Zkouška z trémy

Matematicky důmyslné a podle Cermatu zábavné úlohy „jako ze života“ snad vyvolají úsměv na rtech budoucích matfyzáků. Průměrným žákům však při pohledu na zadání a hodinky spíše vyhrknou slzy. A někteří se takzvaně zaseknou. Zvládnout test v časovém limitu není legrace. Uspěje ten, kdo je nejrychlejší a nedá se ochromit trémou.

Nejde přitom jen o obávanější matematiku. „Zadání jsou rozsáhlá, úlohy obsahují podotázky. Když to spočítáte, vyjde vám, že matematických příkladů je včetně podúloh 31, češtinářských 44. Na češtinu měli žáci jen hodinu, na matematiku o deset minut víc. A teď si spočítejte, kolik minut vychází na řešení jedné úlohy,“ říká matematik Oldřich Botlík, který se zabývá testováním vzdělávacích výsledků. Upozorňuje, že úlohy Cermatu nejsou z těch, které by se daly vyřešit rychle. „Slovní úloha s traktorem se mně osobně líbila, ale žák se nad ní potřebuje v klidu zamyslet,“ dodává.

V češtině se žáci zase museli vypořádávat s poměrně rozsáhlými textovými ukázkami. Emoce vzbuzuje hlavně ta, v níž uchazeči o čtyřleté studium měli najít v básni anaforu. Nebylo to zase tak těžké – definici této básnické figury našli pod ukázkou. Chce to ale rychlou práci s textem a hlavně – pevné nervy. A ty u přijímaček nemá každý.

Jak náročné byly letošní testy Cermatu a jestli byla úloha s traktorem takové fiasko, se definitivně ukáže po vyhodnocení všech testů. Stejně jako loni platí, že školy si mohou kromě jednotných přijímacích zkoušek připravit i své vlastní. Ty od Cermatu se ale na celkovém hodnocení musí podílet nejméně šedesáti procenty. Spodní hranice pro přijetí není stanovena, cílem testů je žáky pouze seřadit.