‚Moc krátké pro 64letou ženu!‘ Sukně francouzské první dámy rozdělily světová média

PAŘÍŽ/NEW YORK Řadu reakcí vyvolalo oblečení, ve kterém se francouzská první dáma Brigitte Macronová nechala vidět během Valného shromáždění OSN. V komentářích světového tisku či na internetu se objevují výrazy jako „příliš krátké“ či „vulgární“, napsal francouzský list Le Figaro.

Po Melanii Trumpové a jejích neladících lodičkách se tak do ohniska kritiky mediální módní policie dostala manželka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kterého 18. září doprovodila na zasedání VS OSN. A její volba úborů se stala předmětem značného počtu komentářů.



Ve středu 20. září francouzská první dáma večeřela s Melanií Trumpovou a dalšími manželkami nejvyšších představitelů účastnících se zasedání VS OSN. S Brigitte Macronovou se také setkala nejmladší držitelka Nobelovy ceny za mír, Pákistánka Malala Júsufzaiová, aby spolu „probraly vzdělání pro dívky a způsoby, jak může Francie pomoci“, uvedla Malala.

Brigitte Macronová si na tuto příležitost oblékla černé šaty od Louise Vuittona, které jí končily nad koleny. Krátce řečeno, oblékla se ve stylu, na který si u ní Francouzi už zvykli - ale zahraniční tisk s ním patrně ještě obeznámený není.

Emmanuel Macron z tohoto setkání vložil na Twitter fotografii, kde vykukuje část stehna jeho sedící manželky. A smršť popuzených reakcí ve stylu: „Příliš krátké pro 64letou ženu!“ na sebe nenechala dlouho čekat.

Den předtím si oblékla bílé šaty zdobené černou krajkou - opět od Louise Vuittona. A už ty byly na mezinárodní média příliš. Rumunský časopis Ok! v této souvislosti označil Brigitte Macronovou za „jednu z nejkontroverznějších prvních dam. Nejen kvůli značnému věkovému rozdílu mezi prezidentským párem, ale také proto, že její styl oblékání není pro 64letou ženu vhodný“.

A zatímco s pobouřenými reakcemi nad „provokativními“ šaty přispěchaly další sdělovací prostředky, rozebrala je psychoanalytička Sophie Cadalenová. „Společnost si neumí představit, že by žena v podobném postavení mohla být svůdná. Spíš ji chce vnímat jako mateřský typ, jako ženu, která je babičkou, a do této role se také pasuje.“ Ovšem ne všechny komentáře byly jen negativní. Britský list The Observer napsal, že „velmi pařížské šaty první dámy byly pro New York dokonalou volbou“.

Věk Brigitte Macronové tento jev zesiluje, ale pravdou je, že pod drobnohled pozornosti se dostává garderoba všech prvních dam, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu.

Předchozí americká první dáma Michelle Obamová si v červnu postěžovala, že její šaty byly rozebírány ze všech stran při každé příležitosti, kdy se objevila na veřejnosti - zatímco to, co měl na sobě její manžel, prošlo bez povšimnutí. „Mohl nosit osm let stejný smoking, a nikdo si toho nevšimnul,“ uvedla Obamová.

V dubnu napsala politoložka Frédérique Matontiová v listu Madame Figaro: „Prakticky žádná politička se nevyhne tomu, aby byla posuzována její podoba, oblečení, vlasy, strava a podobně.“ Před Brigitte Macronovou, která se do politiky dostala díky svému manželovi, je ještě dlouhá cesta, uzavřel list Le Figaro.