Princezna Neperfektní aneb Důležité je se cítit dobře a ne sešněrovaně

Budoucí přírůstek do britské královské rodiny – snoubenka prince Harryho – má za sebou pár prvních oficiálních vystoupení v nové roli. Noviny už rozebraly kde co. To, že je herečka Meghan Marklová rozvedená (a že by to v minulosti teda vůbec neprošlo). Také to, že má afroamerickou krev (pikantnost k oživení mountbattenského genetického materiálu).

A samozřejmě její šatník prošel přísným okem módních policistů a srovnáním s budoucí švagrovou vévodkyní Kate (a taky její sestrou Pippou, s níž je si Harryho nastávající podobná). Upřímně, ač to na první pohled nemusí být zřejmé, ty dvě nové skoropříbuzné jsou velmi rozdílné.

Přitom se dají najít v podstatě tytéž modely, které obě „princezny“ vynesly. Například jak Meghan, tak Kate v minulosti sáhly po výtvoru Diane von Fürstenberg. Současná vévodkyně „malé černé“ krajkové šaty v aristokraticky delší verzi vynesla v roce 2014, když čekala princeznu Charlotte. Herečka Meghan je vzala v námořnické modré a o poznání kratší o dva roky dříve na premiéru jednoho z filmů.

Zatímco ale pro současnou vévodkyni a matku následníka trůnu jde o šaty, které přesně zapadají do roky pilovaného stylu „lidové“ aristokratky. Pro budoucí vévodkyni to byl úkrok z jejího přirozeného šatníku. Sama to komentovala následovně: „Všechno to vypadalo, jako že se moc snažím. Šaty byly úplně tip ťop, mé vlasy prostě dokonalé. Myslím, že když jste starší, nemusíte se tolik snažit a v dokonalém outfitu může být jedna věc, která je trochu mimo a dodá vám šmrnc.“

Snobštější styl odívání

A přesně to je ten rozdíl. Kate je prostě dokonalá. Meghan bude princezna Neperfektní. Ale cíleně. A proto, aby se cítila dobře a ne sešněrovaně.

Příkladem budiž její model na hrách Invictus, což byla jedna z prvních oficiálních akcí, které absolvovala s princem Harrym. Vlasy přirozeně vyfoukané, klasická bílá košile, baleríny ladící s kabelou (obojí nevtíravě luxusní). A dokonalost narušující potrhané džíny (nikterak brutálně, ale přesto „nearistokraticky“). Kdyby tam šla manželka prince Williama, bude mít dokonale padnoucí klasické džíny z tmavého denimu, který na rozdíl toho vyšisovaného se už pár let považuje za povolenou variantu volnočasového oblečení i pro „snobštější“ styl odívání.

I v dalších ohledech jsou si budoucí švagrové hodně nepodobné. Vévodkyně Kate velmi často sází na šaty v klasickém britském venkovském „lady“ stylu – puntíky, kytičky, vzory. Meghan se spoléhá na především seriálem Suits vypilovaný šatník i v soukromí – základní barvy, základní střihy, žádné úlety.



Určitě se bude muset etiketou diktovaným pravidlům trochu podvolit. Třeba se bude muset naučit nosit klobouky a oproti dosud preferovaným kratším délkám sukní, bude pro ni novým pravidlem krýt kolena. Ale když si udrží své motto o tom, že dokonalost není perfektní, tak může být dalším osvěžením v léta prověřeném, ne však zrovna jiskřivém šatníku britské královské rodiny.