Příznaky poruchy ADHD u teenagerů mohou být spojené s ‚užíváním‘ digitálních médií, uvádí studie

Los Angeles/Praha Čím více teenageři kontrolují sociální média a používají digitální média, tím spíše se u nich může objevit jeden ze symptomů ADHD, uvádí nová studie. ADHD neboli hyperkinetická porucha je neurovývojová porucha, která se projevuje již v raném dětství. Mezi digitální média patří jakýkoliv digitalizovaný obsah, který se přenáší zpravidla internetem nebo skrze počítačovou síť.

Mezi symptomy ADHD patří například nepozornost, hyperaktivita, neunavitelnost nebo impulzivita. „Pokud bychom objevili příčinnou spojitost, která je konzistentní napříč studiemi, mohli bychom navrhnout prevenci vystavování se médiím,“ uvedl jeden z autorů studie Adam Leventhal pro CNN.

Porucha je přitom častější u chlapců než u dívek, týká se celosvětově zhruba 5 % populace. Na poruchu je doporučovaná zejména behaviorální terapie, medikace a uzpůsobení školních podmínek.

Nové studie se zúčastnilo více než dva a půl tisíce studentů z deseti středních škol v Kalifornii. Studentům, kteří neměli na začátku studie žádné příznaky ADHD, bylo mezi 15 a 16 lety. Studie trvala dva roky. Začala v roce 2014 a další data výzkumníci sbírali vždy po půl roce. Při každém z měření studenti vyplnili dotazník měřící příznaky ADHD, který zahrnoval otázky jak na nepozornost, tak na hyperaktivitu a impulzivitu.

Studenti také vyplňovali dotazník zjišťující, jak často se věnují 14 aktivitám spojeným s digitálními médii. Konkrétně se jednalo o surfování na sociálních sítích, chatování, hraní digitálních her, nakupování online, video chat nebo například čtení online obsahu.

Výzkumníci na základě analýzy dat zjistili, že v každém okamžiku sběru dat měli studenti, kteří více pracovali s digitálními médii, větší šance, že budou trpět nějakým příznakem ADHD. V průměru ze studentů, kteří uvedli, že často využívají 7 digitálních médií, mělo příznaky ADHD 9,5 % studentů. Z těch, kteří uvedli, že často využívají 14 médií, už to bylo 10,5 %. Studenti, kteří neuváděli, že by užívali často digitální média, přitom měli příznaky ADHD jen v 4,6 % případů.

„Procenta vyjadřují průměrné hodnoty napříč jednotlivými měřeními. Takže jednou z věcí, kterých jsme si povšimli, je, že vztah mezi digitálními médii a prevalencí příznaků ADHD je trvalý v čase,“ uvedl Leventhal. Ačkoliv je vztah podle autorů studie statisticky významný, je poměrně slabý. Je tedy zapotřebí velkého vzorku, aby se vztah povedlo prokázat.

Ačkoliv studie zkoumala pouze přítomnost příznaků ADHD, a ne samotnou diagnózu poruchy, nemusí to být nutně na škodu. „Víme, že mít nižší pozornost je špatné a nezáleží na tom, jestli máte diagnózu ADHD nebo ne,“ komentoval pro CNN zjištění pediatr Dimitri Christakis.

Výsledky studie jsou podle Christakise v souladu s doporučeními, které v roce 2016 vydala americká pediatrická akademie. Ta doporučuje, aby děti starší šesti let měly striktně stanovené množství času, kdy mohou digitální média používat. Rodičům pediatři zároveň doporučují, aby si s dětmi stanovili čas, ve kterém budou technologie zcela zakázány – jako jsou například večeře nebo cestování – a s dětmi hodně komunikovaly o online bezpečnosti a soukromí.

Studie by ovšem měla být dále rozšířena, zahrnuje totiž velmi specifický vzorek. Autoři zároveň připomínají, že není jasné, co je příčinou a co následkem. Je totiž možné, že existují genetické faktory, které ovlivňují nejenom míru užívání digitálních médií, ale i míru výskytu příznaků ADHD. Zároveň výzkumníci neověřovali socioekonomický status rodičů, který by také mohl hrát roli.