Proti horku pomůže i jogurt nebo meloun, říká nutriční terapeutka

Ne všichni mají k dispozici klimatizaci. V horku se však dá zchladit i vhodným výběrem potravin, říká nutriční terapeutka Eva Placáková z pražské kliniky Pečuj o sebe.

LN Tropickým teplotám jsou Češi vystavováni stále více dní v roce. Co se děje s tělem, když se přehřívá?

Člověk se během svého vývoje, na rozdíl od mnoha jiných živočichů, poměrně dobře adaptoval na teplotní výkyvy. Vyvinul si na to mechanismy, napomáhající v extrémních teplotách tělo buď zahřát, nebo naopak ochladit. Extrémní teplo se jeví jako rizikovější. Naše tělesná teplota se za normálních okolností pohybuje v poměrně úzkém rozmezí, v němž jsou zachovány veškeré biochemické procesy, nutné pro naše přežití. Pokud naše termoregulační centrum v mozku vyhodnotí, že se organismus začíná zahřívat, dá impuls periferním cévám, aby se rozšířily, začneme se zvýšeně potit, a tím se umožní ochlazení organismu. Začínáme také rychleji dýchat. Proto jsou vysokými letními teplotami nadměrně zatěžováni zejména lidé, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, kardiaci a potom starší lidé a malé děti. Ti zas nemají dostatečně adaptabilní termoregulaci. Značně znepříjemnit život dokáže horko i lidem se zvýšenou funkcí štítné žlázy a lidem v dlouhodobém chronickém stresu, kteří se zase špatně adaptují na jakékoli teplotní změny. Přehřátí organismu se může projevit obecně vyčerpáním, bolestí hlavy, horečkou, nechutenstvím, závratěmi, u dětí až křečemi z vedra. U dospělých zase až ztrátou vědomí a šokem.

LN Jak se zchladit, když není k dispozici klimatizace?

V první řadě je důležité se nadměrným teplotám nevystavovat, nechodit na přímé slunce a nesportovat kolem poledne. A taky se dostatečně hydratovat. Ochladit se v horku můžete sprchováním, i několikrát denně, a podporou cirkulace okolního vzduchu, například větrákem, který odvane již zahřáté vrstvy vzduchu okolo pokožky. Některé potraviny mají také potenciál ochlazovat, což znamená, že na jejich metabolismus naše tělo více energie (tepla) spotřebuje, než vydá. Mezi takové potraviny můžeme zařadit především různé druhy salátů, brukvovitou zeleninu (ředkve, ředkvičky, kedlubny), okurky, cukety, celer, melouny, z ovoce citrusy, téměř všechny druhy luštěnin a jejich klíčky, mořské řasy. Z živočišných potravin ochlazuje například jogurt, nejlépe kozí, a mořské plody. Z bylinek zase například máta, kořen i list pampelišek, kopřiva, z koření bílý pepř, koriandr nebo majoránka.

LN Má vliv i způsob úpravy pokrmu?

Úprava jídel je důležitá. V letním horku bychom měli potraviny jíst z větší části syrové, případně jen lehce blanšírované, krátce povařené a vařené v páře. Těžce stravitelná jídla je vhodné si ve velkém vedru odříct. Na jejich zpracování tělo potřebuje nejen hodně energie a času, což organismus vyčerpává, ale také se na delší dobu překrví trávicí trakt na úkor pokožky, a to vede ke zhoršenému odvodu tepla z těla pryč.

LN V horku nemají někteří vůbec potřebu jíst, je důležité toto manko například večer dohnat?

Krátkodobý půst může být prospěšný, ulevíme tím trávicímu traktu, který si mezitím odpočine, a poklesnou i některé hormony v krvi, spojované s takzvanou inzulinovou rezistencí a posléze diabetem II. typu. To samozřejmě neplatí pro malé děti, ty bych nijak v příjmu potravy neomezovala, většinou si dokážou říct samy, co je pro ně nejlepší. Pokud nemáte hlad, skvělou volbou je například vlažný vývar. Je to ideální zdroj tekutin, minerálních látek, které v horku tak moc potřebujeme, a mnoha dalších živin. Přidáním trochy mořské řasy do polévky ji zase obohatíme o minerální látky a tělo více ochladíme.

LN Stále se mluví o pitném režimu, už jsme se jej naučili dodržovat?

Tradičně s tím stále mají problém starší lidé, kteří často nemají pocit žízně, což může být v horku až nebezpečné. Mé doporučení je tekutiny střídat. Pít můžete vodu ochucenou citronem, okurkou, melounem, vyluhovanými bylinkami – čímkoli, co máte rádi. Dále můžete pít ovocné, ideálně nearomatizované čaje, čaj roiboos, v menší míře i krátce spařený klasický čaj. Pokud se hodně potíte, pijte nesycené minerálky s dobrým obsahem hořčíku, což pomůže předcházet křečím a udělá dobře zejména kardiakům. Mezi tekutiny můžeme počítat i polévky a zeleninové džusy. Doma nebo v práci si dejte na stůl džbán s vodou, ať máte přehled, kolik jste toho už za den vypili. Podle mých zkušeností to hodně pomůže. Vhodné je také pít průběžně celý den a ne nárazově, až když si uvědomíte, že máte žízeň. To už jste ve stavu lehké dehydratace.

LN Je pravda, že v horku je zdravější pít teplé nápoje?

Ideální teplota nápoje je vlažná. Pocit osvěžení z něj budete mít paradoxně lepší, než u ledového nápoje. Ty naopak nedoporučuji pít vůbec – mohou lokálně ochladit tkáně v krku a spustit například angínu. Pití příliš studených nápojů také vede k rychlému překrvení okolní tkáně jícnu a falešnému pocitu, že jste dostatečně hydratovaní, což vede k tomu, že budete pít méně.