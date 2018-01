Proti kilům pohyb nestačí. Podle nutričního specialisty je třeba změnit jídelníček

Svátky jsme absolvovali a dobrotami jsme na sobě nešetřili. Na váze je to znát. Jak se zase dostat zpět do formy? „Pokud chcete zhubnout a zbavit se několika kilogramů, pouze pohybem to nezvládnete,“ upozorňuje Pavel Suchánek, nutriční specialista ze sítě výživových poraden Fitbee a nutriční poradce české fotbalové reprezentace.

„Bez zásahů do jídelníčku úspěch mít nebudete,“ upozorňuje Suchánek. Podle něj je vhodné si zapisovat jídelníček. Krom velikosti porcí totiž také zjistíme, zdali nám v jídelníčku nechybí vitaminy proti únavě a zejména bychom měli mít dostatek bílkovin na podporu stavby svalů a tím i rychlosti metabolismu. „Častou chybou je, že v rámci redukčního jídelníčku chybějí nebo přebývají živiny. Například chybí ovoce nebo mohou přebývat škroby z pečiva či těstovin,“ říká doktor Suchánek.

Každý nehubneme stejně. Záleží na věku, pohlaví a zdravotním stavu. Pokud je člověk mladší, většinou díky rychlému metabolismu stačí drobné úpravy v jídelníčku a mírné navýšení pohybové aktivity. Čím je člověk starší, tím pečlivějším musí být ve sledování jídelníčku a v jeho pravidelnosti.

„Starší člověk má rychlost metabolismu nižší a bude mu trvat déle, než se změny v jídelníčku a v pohybové aktivitě projeví v tělesném složení, tedy v poklesu tělesného tuku. Trvá poměrně dlouho – týdny –, než se změna v jídelníčku projeví. Většinou se první větší měřitelné změny objeví asi po třech týdnech až měsíci,“ vysvětluje Pavel Suchánek.

Proto také lidé často podléhají rádoby jednodušším a rychlejším řešením, která jsou k mání třeba na webu. Ta jsou ale podle doktora Suchánka velmi riziková, protože pokles hmotnosti neříká nic o tom, co jsme vlastně zhubli. Zda to místo tuku není jen voda a svalová tkáň.