Průsvitné víly varské. Jak letos zvládly celebrity červený koberec?

Každoročně je zahájení filmového festivalu v Karlových Varech přehlídkou rób nejvíce se přibližující západním červeným kobercům. A Čekstajl musí s potěšením konstatovat, že na první pohled letošní ročník zvládly celebrity velmi důstojně.

Žádný obludný přešlap se nekonal, naopak řada modelů byla na potlesk. Byť nějaký extra vyčnívající počin na poli módy chyběl, dalo by se opatrně říct, že se domácí vkus (pokud by se dalo soudit z této jediné akce) vylepšuje a usazuje.



Druhý, přísnější pohled by samozřejmě nejednu chybu odhalil. Cukrkandlová pěna na ramenou karlovarské hejtmanky Jany Vildumetzové byla za hranou, bílé kožešinové paleto bývalé paní prezidentové Livie Klausové jsme viděli už mnohokrát, navíc v zahajovací pátek nebyla zas taková zima, aby bylo nutné se halit do srsti, a festivalu světový punc dodávající irsko-skotský filmař Marc Cousins ve variaci na skotský kilt doprovozený martenskami byl jen výkřikem alternativy do prázdna. Ale je začátek léta, takže si přísnost nechme na jindy.

Zajímavé letos je, že se v róbách na červený koberec nastupujících dam (pánům se omlouváme, ale jejich outfity tak zaznamenáníhodné nejsou), často zjevovalo téma průsvitu. A ačkoliv jde při nakládání s transparentními látkami o velmi ožehavou záležitost, dopadlo to překvapivě dobře.

Průhledné toalety totiž vyžadují jednak velmi pečlivou volbu spodního prádla (letos vedly body v barvě róby), případně správně zvolené podšívkování nebo kombinaci neprůsvitných pruhů látky, kdy hrozí, že model vyzní jako laciná variace na lehkou děvu. Poslední nebezpečí se navíc zvyšuje s nevhodnou volbou samotné průsvitné látky. Tady je třeba skutečně zainvestovat do kvality. Nicméně na karlovarském zahajovacím večeru jsme byli svědky toho, když se podaří všechny tyto zákruty vybrat.

Nejlépe dopadla s módou si dobře rozumějící Aňa Geislerová v kouřově šedém modelu od Ivany Mentlové. Velkoryse pojatá sukně šatů totiž svým řasením efekt průhlednosti tlumila natolik, že vyšla velmi povedená fúze cudnosti a erotiky, umocněná asymetricky pojednaným živůtkem krytým obřím šálem ze stejného materiálu. Na stejnou strunu průsvitně vílích šatů vsadily třeba i herečky Jenovéfa Boková nebo Tereza Voříšková, u nichž byl atak odhalených nohou vzhledem k méně či spíše vůbec nabírané látce výraznější. A přestože ani jedna z nich nemá míry modelky, vyšly ze zkoušky průhlednosti se ctí.

Druhým leitmotivem velkých večerních, jež dámy na zahajovací ceremoniál volily, byl návrat k 80. letům. Ten se v módě prosazuje stále více a někdy je to možná až hororově vyznívající nostalgie. Ale znovu se v rámci blahosklonnosti počínajícího léta v Karlových Varech podařilo fascinaci vycpanými rameny a třpytem pestrých paletek a jiných blyštivých materiálů vybalancovat.

A jen na okraj: královnou večera byla určitě Andrea Bartošková v duhovém třpytivém modelu pohrávajícím si s efektem režného plátna z dílny Liběny Rochové. To, že jí patří i nejefektnější doplněk karlovarského filmového svátku – jeho prezident Jiří Bartoška –, je nezanedbatelný bonus.