Průvodce pacienta rokem 2018. Kromě eReceptů dojde i na další změny

Bílé plomby hrazené dětem a těhotným, úpravy očkovacího kalendáře dětí i dospělých, a také lepší podmínky pro domácí hospicovou péči nebo snížení limitu pro doplatky na léky – tyto a další změny ovlivní letos životy českých pacientů.

Možná vám výkyvy počasí na přelomu roku daly zabrat, zápasíte s infekcí dýchacích cest a musíte navštívit lékaře. V ordinaci vás čeká hned několik změn, které přináší letošní rok. Tu první v podobě elektronického receptu pravděpodobně pocítíte nejdřív, a to, když budete potřebovat léky na předpis. Změn v českém zdravotnictví, jež se dotknou mnoha pacientů, je ovšem víc. Proto jsme pro vás připravili průvodce, který vám pomůže se ve změnách lépe vyznat.



Papírový recept můžete dostat

Právě elektronické recepty jsou asi nejvíce diskutovanou změnou přicházející s novým rokem. Jejich používání je od 1. ledna 2018 povinné. Jde o zásadní změnu, která může pacientům přinést řadu nedorozumění v ordinacích i lékárnách. Prakticky přechod na eRecept pro pacienty znamená, že k vydání léků nebudou potřebovat žádný papírový doklad. Pokud však nemáte tablet nebo chytrý telefon a nadále chcete dostávat do ruky „papír“, je to možné. Pouze se tento dokument nově jmenuje „průvodka“ eReceptu.

Jestli se vám ale občas stalo, že recept zapomenete v peněžence nebo jej ztratíte, může vám elektronických recept zjednodušit život. K potřebným datům se lékař, lékárna i pacient dostanou elektronicky. Nic to ale nemění na tom, že pacienti i nadále budou dostávat léky, na něž jsou zvyklí a potřebují je pravidelně užívat. Podrobněji o tom, co elektronický recept v praxi přinese pacientům, najdete na následující straně.

Nižší hranice pro doplatky

Léků se týká i další změna, která přichází s novým rokem. Pro seniory starší 65 let a pro děti a mladistvé do 18 let věku se mění výše ochranných limitů na doplatky na léky. Doposud byla tato hranice 2500 Kč ročně, nově se snižuje na 1000 Kč, a pro osoby nad 70 let dokonce na 500 Kč. Jakmile tuto částku překročíte, vaše zdravotní pojišťovna vám peníze automaticky vrátí na účet nebo složenkou. Je ale užitečné vědět, co všechno se do ochranného limitu započítává, a co už nikoliv. Sdělí vám to v lékárně při výdeji léků a také tyto údaje obvykle najdete na účtence.

„Započitatelný doplatek, tedy hodnotu, která je započtena do ochranného limitu pacienta, nemá každý částečně hrazený přípravek,“ upozorňuje Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je běžné, že zejména inovativní a nové léky mají v lékárně i vysoký doplatek v řádu stovek či tisíců korun, ale do ochranného limitu se tyto částky nezapočítávají vůbec nebo pouze zčásti. V lékárně ale mohou, po vašem souhlasu, zaměnit léčivý přípravek za jiný s nižším doplatkem. Musí ale obsahovat stejnou účinnou látku.