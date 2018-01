Jak dopadlo oblečení ‚prvních dam‘ podle módní poradkyně? Šaty si musí rozumět s objektivem

PRAHA Asociace společenské odpovědnosti pořádala minulý týden debatu všech adeptek na post první dámy. Do prostor Pražské křižovatky přišlo sedm manželek či partnerek prezidentských kandidátů. Petr Hannig je vdovec, vystupuje bez partnerky. A Ivana Zemanová na akci chyběla. Na to, jak by účastnice akce v roli první dámy reprezentovaly své protějšky, se zaměřila Klára Klempířová, módní poradkyně a zakladatelka Módní ordinace. Podle ní je vedle barvy a materiálu vhodné umět vybrat fotogenický model.

Módní poradkyně Klára Klempířová nahlédla do šatníku manželek a partnerek prezidentských kandidátů (viz foto nahoře). Poradila, co zlepšit, aby budoucí první dáma dobře reprezentovala.

1. Michaela Hořejší Horáčková

Osmatřicetiletá druhá manželka textaře Michala Horáčka je civilním povoláním kostýmní výtvarnicí. To jí, co se týče módního stylingu, mezi ostatními adeptkami na post první dámy přináší zjevnou výhodu. „Kostým má krásnou siluetu, která podporuje ženskost, zároveň však nepůsobí vyzývavě. Minimalismus skvěle podtržený kvalitou,“ pochválila Horáčkovou znalkyně módy.

2. Lucie Talmanová

Bývalá poslankyně za ODS se v roce 2010 stala druhou manželkou expremiéra Mirka Topolánka. V současné době pracuje v oblasti poradenství. Na debatu prvních dam se jako jediná oblékla vyloženě v ležérním stylu, ve kterém působí velmi uvolněně. Módní stylistka však její evidentně kvalitní oblečení nepochválila. Vinu ale podle Klempířové nese z velké části nefotogeničnost modelu. „Sametové sako je velkým trendem, ale zbytečně opticky přidává kila. I obutí vypadá před objektivy hůř než v reálu,“ konstatovala stylistka.

Oslavy 20. výročí založení Občanské demokratické strany.

3. Eliška Hynková

Šestnáct let dělí Jiřího Hynka, ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, od jeho manželky. Devětatřicetiletá Hynková se dvanáct let živí podnikáním. Tomu odpovídá i konzervativní styl jejího modelu. „Sako by mělo mít kratší rukávy, naopak sukně by měla být delší. Dojem kazí polopropínací halenka, díky níž vzhled působí kancelářsky a nepomůže ani brož nebo vyumělkovaný účes,“ zkritizovala stylistka. Zároveň ale vyzdvihla tvar lodiček a dobře zvolenou barvu punčoch.

4. Eva Drahošová

Vystudovaná knihovnice je už šest let v důchodu. Přesto šestašedesátiletá Drahošová neztratila šmrnc a působí jako dáma. „Skvělá je volba šperků, brýlí a lodiček v elegantním tvaru. Vzor šatů perfektně ladí, ale je tvarově nešťastný. Pruhy opticky rozšiřují a šaty působí, jako by byly v nastavované délce,“ myslí si stylistka.

5. Klára Fischerová

Rudou barvou šatů mezi ostatními manželka bývalého velvyslance rozhodně vynikla. Barva ale není vše. „Šaty by měly mít jiný dekolt a propracovanější střih. Dojem by zlepšily doplňky a hlavně jiné boty,“ poradila stylistka, jaké fígle by Fischerovou opticky prodloužily.

6. Bohumila Bračíková

Pětapadesátiletá manažerka a dlouholetá partnerka Vratislava Kulhánka zvolila na debatu prvních dam outfit v pánském stylu. „Kostým je kvalitní, ale evidentně staršího data. Potřeboval by oživit ryze ženskými prvky. Třeba vykrojenými lodičkami nebo šperky. Takto působí nežensky a příliš upjatě,“ konstatovala stylistka.

7. Monika Hilšerová

Nejmladší adeptka na roli první dámy na debatu dorazila v modelu evokujícím dojem horkého letního dne. „Vzhledem k ročnímu období zvolila úplně nevhodně letní šaty a plátěné sáčko,“ zkritizovala stylistka osmadvacetiletou lékařku. Aby působila celkově mladším dojmem, doporučila by módní expertka Hilšerové změnit barvu vlasů a zjemnit líčení.

8. Ivana Zemanová

Na akci nepřišla současná první dáma Ivana Zemanová. Ta svoji účast prostřednictvím hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka odmítla. Současná první dáma prošla v posledních letech výraznou vizuální změnou. Z brunety se přebarvila na blondýnu a světlá barva vlasů jí podle módní poradkyně prospěla - až na formu účesu.

Prezident Miloš Zeman se svou manželkou Ivanou na tiskové konferenci k jeho prezidentské kandidatuře.

K hodnocení první dámy byl vybrán model, který oblékla při odevzdávání registračních petičních archů s podpisy občanů, díky kterým může Miloš Zeman hradní křeslo obhajovat. Tytéž šaty Zemanová zvolila i na tradiční novoroční oběd prezidentského páru s premiérem a jeho manželkou.

„Modrá barva šatů je krásná a pochopitelný je i záměr s vrchní transparentní vrstvou, kterámá odvést pozornost od siluety. Šaty by ale měly mít delší rukáv nebo by jejich vrchní část měla zakrýt i předloktí ruky,“ tvrdí stylistka. První dáma zvolila k modrému modelu lakované černé lodičky. Ty by měla podle Klempířové vyměnit za matné, ideálně tmavě modré nebo šedostříbrné tak, aby ladily k výraznému zdobení dekoltu.