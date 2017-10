První krémy na opalování byly husté a páchly jako barva

Říká se mu krém na opalování, ale jeho úlohou není učinit pleť o pár tónů tmavší, nýbrž zabránit jejímu spálení. Už ve starověku lidé věděli, že slunce pálí.

Zatím nejstarší doložené přípravky se používaly ve starověkém Egyptě, kde byla módou světlá pleť. Nedávno přeložené papyry a nástěnné texty vyjmenovávají přísady lektvarů zabraňujících opálení kůže a napomáhajících uzdravení popálené kůže. Je mezi nimi výtažek z rýžových otrub, jasmínu a vlčího bobu.



Jenže jejich snaha byla marná. Po celá staletí byli lidé přesvědčeni, že kůže se na slunci spálí vlivem tepla. Až v roce 1820 si Angličan Everard Home všiml, že tmavěji zbarvená kůže lidí z tropických regionů je proti spálení lépe chráněna než světlá pleť, přestože tmavé odstíny absorbují více tepla. vědci zároveň tou dobou začali rozpoznávat vlastnosti slunečního záření a odhalovat, že nikoli teplo, nýbrž světlo je skutečným nepřítelem lidské kůže.

Teprve roku 1922 dokázali Karleilham Hausser a Wilhelm vahle, že za spálení kůže je zodpovědná část ultrafialového spektra mezi 280 a 315 nanometry. navrhli zároveň, že odfiltrováním této vlnové délky bude pleť ochráněna. cesta k opalovacím krémům se tím otevřela.

Kdo s opravdu účinným krémem na opalování přišel jako první, je předmětem sporů. Uvádějí se čtyři vynálezci, kteří své přípravky představili v rozmezí patnácti let. Australan Milton Blake prováděl své experimenty už začátkem 30. let. Zhruba ve stejné době se o krém pokoušel Francouz eugene Schueller. Začátkem 40. let americký lékař Benjamin Green potíral vojáky v jižním Pacifiku červeně zbarveným želé Red vet Pet. A konečně roku 1946 rakouský vědec Franz Greiter uvedl na trh svůj Gletscher creme, na němž pracoval osm let – od té doby, co se nepříjemně spálil při výstupu na alpský vrchol Piz Buin. Až jeho přípravek mnozí považují za první skutečně účinný přípravek.

První krémy a želé však byly husté a pastovité, a navíc smrděly jako barva. Ani co do účinnosti nestály za moc. Greiterův krém měl ochranný faktor 2. Ale byl to on, kdo v roce 1962 přišel se stupnicí míry ochrany před škodlivým zářením, faktorem SPF (Sun Protection Factor). Ten označuje, nakolik krém chrání proti paprskům UvB, které způsobují popáleniny a přispívají k rozvoji rakoviny kůže. v posledních letech se na přípravcích objevuje i stupnice UvA PF indikující míru ochrany proti záření, jež urychluje stárnutí pokožky. Dnes se nepoužívají jen krémy, ale k dispozici jsou i oleje a spreje. A v budoucnu už se podle některých studií nebudeme muset natírat ničím – postačí spolknout pilulku a hurá na pláž.



Foto autor| Foto: Shutterstock