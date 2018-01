Psaní povídek je moje relaxace, říká špičkový kardiolog Veselka

Ukázka z titulní povídky sbírky Josefa Veselky

Je pravda, že Richard ji v životě překvapil už mnohokrát, ale tenhle návrh opravdu nečekala. „No jistě. Váš šéf to sám dělat nechce, jak říkáte, a vy jste skvělá. Už byste konečně měla překročit svůj stín!“ Ve skutečnosti řekl „step out of your comfort zone“, ale Marcela došla k závěru, že tím myslel, aby udělala cosi mimořádného, co jí bude proti srsti, a my pro to v Čechách máme tenhle výstižný idiom. Když položila telefon, honila se jí hlavou spousta protichůdných myšlenek. Překročit svůj stín, překročit svůj stín, opakovala si sama pro sebe. Jemu se to řekne. Je slavným šéfem na nejslavnější londýnské klinice. Ale ona není ani šéfem, ani nikdy neoperovala pacienta s takhle rozsáhlým nádorem. A to, že je Eva její kamarádkou, celou záležitost ještě více komplikuje. Na druhou stranu ji machistický svět jejího oboru už dávno provokoval k tomu, aby se odvážila k činu, který by většina mužů na jejím místě nezvládla. S hlavou v dlaních si představovala, co by jí řekl táta, kdyby ještě žil. Nejspíš to samé co Richard. S Evou se sešla v malé nemocniční kavárně. Chvíli vyprávěla, co ten den dělala a koho operovala. Kamarádka jí visela očima na rtech a obdivovala, co všechno Marcela jako žena dokáže zvládnout. Pak však položila klíčovou otázku: „Macku, a co plánuješ se mnou?“ „Ještě se poradím se šéfem, ale možná tě budeme muset operovat. Máš v hrudníku velký nádor a něco s ním musíme udělat,“ odpověděla Marcela vážně a rychle svou kamarádku objala kolem ramen, jako by se ji pokoušela chránit před něčím, co jí hrozí zvenčí. Eva se hlavou opřela o Marcelino rameno. Snad potřebovala cítit fyzickou blízkost jiného člověka, ale možná jen nechtěla, aby všichni v okolí viděli, že jí tečou slzy. „Dobře, ale já bych chtěla, abys mne operovala ty,“ prohlásila rozhodně. „Ale to by byla velká operace, kterou jsem ještě nikdy nedělala,“ hlesla Marcela tiše přímo do Evina ucha. „To nevadí, ty to uděláš nejlíp za všech. Ještě jsi v životě nic nezkazila,“ odpověděla Eva.