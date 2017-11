PSÍ BLOG: Bahenní sopky v Berce se psem

Psi a bahno. Existuje snad lepší kombinace? A když tuto kombinaci ještě spojíte s cestováním, vyjdou vám bahenní sopky v Berce. Jedno z TOP míst, které jsme na naší cestě po Evropě poznali. Najdete ho v Rumunsku, v zemi, ve které musíte na každém kilometru obdivovat nádhernou přírodu.

Transfagarasan, Sighisoara, Apuseni, Karpaty a mnoho dalších míst jsme letos na přelomu září a října navštívili se psem, ale sopky v Berce byly tím místem, které si náš pes užil nejvíce.



Co o bahenních sopkách v Berce víme? Jedná se o geologickou a botanickou rezervaci, která se nachází u obce Berca ve východní části Karpat. Nejsou to sopky v pravém slova smyslu, ale několik metrů vysoké útvary vzniklé vývěrem plynů a bahna. Obdivovat je můžete na třech místech nedaleko od sobe.

Road trip se psem Miroslava Kohoutová se živí jako copywriter. Již několik let píše psí blog, který dělá pro radost všem, kteří milují psy a chtějí se pravidelně zasmát. Píše o cestování se psem, svých zážitcích, ale i zážitcích z pohledu psa. Chce ukázat, že život se psem je jedna velká psina.

Turisticky nejnavštěvovanější jsou Malé bahenní sopky, ale my jsme se vydali k těm Velkým, které přinášejí nejlepší podívanou, s minimem turistů. Všude jsme četli o tom, že Velké bahenní sopky jsou zdarma, ale my jsme již platili 4 LEI za osobu (studenti 2 LEI, děti 1 LEI). Psi na toto místo mohou bez problémů a neplatí se za ně žádný poplatek. Místo není nikterak ohraničené a je naprosto nepoznamenané turismem.



Mohu říct, že už jen první pohled na tu krásu, která se nám po vstupu naskytla, byl zážitkem. A nejen pro nás, ale i pro psa. Šejmi byla chvíli fascinována tím, co vidí a pak začala radostí lítat sem a tam. A i když byla na vodítku, tak její radostné skákání a touha vše vidět byla neskutečná. Chodila k bublajícím sopkám, na které se stále nemohla vynadívat. Pak si sedla k vrcholu toho nejvyššího útvaru a snad pět minut se jen kochala tou krásou kolem. Těmi barvami, kterými celé to místo hrálo, tím vzduchem s mírnou příměsí síry, ale i tou krajinou, do které jsou sopky posazeny.

Co více dodat? Často toto místo lidé popisují jako měsíční krajinu a já naprosto souhlasím. Ve mně navíc vyvolávalo stejné pocity, jako jsem měla při pohledu na kráter Stefanos na řeckém ostrově Nisyros. Člověk si na jednu stranu připadá tak malý, proti tomu všemu velkému, co právě nyní vidí, ale přitom je velký právě díky tomu, že na tomto místě může být.

Bahenní sopky v Berce doporučuji proto navštívit úplně všem. Se psem i bez psa. Pokud se ale vydáte se psem, mějte ho celou dobu na vodítku. Zvláště, jestli je taková turbomyš, jako je ten náš. Nemít ho na vodítku, tak bychom ho ještě teď vyhrabávali z bahna a asi bychom složitě vysvětlovali Rumunům, že se náš pes dohrabal k novému nalezišti plynu.

