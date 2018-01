PSÍ BLOG: Na co se připravit, když jedete se psem do Bulharska

Se psem do Bulharska jezdí jen šílenci. Ano, i s takovýmto názorem jsem se před naší evropskou cestou setkala. Jak je to ale doopravdy?

Cestování se psem do Rumunska a Bulharska je hodně podobné. Obě země nemají úplně dobrou pověst, co se psího cestování týče, a já si marně lámu hlavu proč.



První, co potřebujete vědět, když se do některé z těchto zemí vydáte, jsou podmínky vstupu psa do země. Dobrou zprávou je, že jsou stejné, jako pro jiné evropské státy. Stačí tedy pouze pas zvířete v zájmovém chovu, identifikace zvířete mikročipem a platné očkování proti vzteklině.

Asi největším pozitivem, z praktického hlediska, je finanční stránka. V Bulharsku, a zvláště mimo hlavní turistickou sezónu, na vás čekají příjemné ceny ubytování, služeb i jídla. Kvalitní hotely a apartmány, do kterých může pes a je v nich dokonce ubytován zdarma, najdete bez problémů. Uznávám ale, že oproti Rumunsku je země dražší a ne všechny apartmány jsou tak kvalitní. V Rumunsku je podle mne výběr větší. Při volbě ubytování dávejte přednost takovému, kde je pes zdarma, jinak můžete být nepříjemně překvapeni, kolik za něj nakonec zaplatíte. Osobně doporučuji vybírat spíše menší apartmány než hotely. Budete pak příjemně překvapeni bulharskou pohostinností, kdy často dostanete i snídani zdarma a večer budete v šoku, když vám majitelka zaklepe na dveře a přinese talíř s domácím sýrem, kozími rohy, pečivem a tím nejsladším ovocem ze zahrádky. Nemusíte se ani bát stanovat ve volné přírodě, zvláště, když máte s sebou shiba inu, proslulého psího lovce medvědů.



S medvědy opatrně, v některých částech na ně opravdu můžete narazit, ale nám se to ani jednou nestalo a určitě bych to riziko zbytečně nedramatizovala. Myslím, že je větší pravděpodobnost, že na medvěda narazíte na Slovensku než v Bulharsku. Ve volné přírodě spíše potkáte volně pobíhající psy. Těch se ale opravdu bát nemusíte, protože, a to mi věřte, oni se vás bojí víc. Pozor si na ně dejte hlavně ve vesnicích, kde si psi chrání u domu své teritorium. My jsme ale za celou cestu neměli v Bulharsku jeden jediný problém se psem. Ono je to taky těžké mít problém, když si Šejmi vždy lehne na záda a „Pejsku, dělej si se mnou co chceš.“

Další výhodou cestování se psem po Bulharsku může pes všude a nic se za něj neplatí. Příkladem mohou být úchvatné Belogradčické skály, včetně pevnosti či lanovka na Seven Rila Lakes. My osobně jsme v Bulharsku nikdy neplatili za psa vstup a nenarazili jsme ani na žádné místo, kam by pes nesměl.

Co ale naprosto musím vyzdvihnout je bulharská krajina. Už jen proto, musíte tuhle zemi navštívit. Žádné válení se na pláži, ale obdivování všech bulharských skvostů, a že jich tahle země skrývá. Úplně ten nejsilnější zážitek v nás zanechaly Rodopy a trek kolem řeky Panega. Z měst pak Plovdiv, druhé největší město Bulharska. Detaily o nich, ale až někdy příště. Takže se těšte a cestujte se psem.