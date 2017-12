PSÍ BLOG: Pohádkový řecký ostrov Thasos. Se čtyřnohým miláčkem

Na Řecku miluji úplně všechno. Každý kámen, každou památku, jídlo, moře, celkovou atmosféru a hlavně ty všechny usměvavé a pohodové lidi. A tak padlo rozhodnutí, že při našem road tripu se psem po Evropě dojedeme až na řecký ostrov Thasos.

Malou zastávku jsme si udělali ještě na pevnině, u nádherného řeckého jezera Kerkini, ale pak následujících 10 dnů patřilo pouze Thasosu.



Na Řecko jsem se opravdu těšila, hlavně na to, jak náš pes zažije mnohá svá poprvé. Šejmi jela poprvé na trajektu, poprvé viděla létající racky nad vodní hladinou, poprvé viděla moře, poprvé se hrabala v písku na pláži, poprvé viděla antické památky a západy slunce nad mořem.

Mohu říct, že nás od samého začátku Thasos uchvátil. Krásná krajina, všude čisto, nikde žádní volně pobíhající psi a na konci září minimum turistů. Prostě ideální místo na dovolenou se psem.

Road trip se psem Miroslava Kohoutová se živí jako copywriter. Již několik let píše psí blog, který dělá pro radost všem, kteří milují psy a chtějí se pravidelně zasmát. Píše o cestování se psem, svých zážitcích, ale i zážitcích z pohledu psa. Chce ukázat, že život se psem je jedna velká psina.

Právem se tento ostrov nazývá „zelený smaragd v Egejském moři“. Naleznete zde totiž velké množství lesů, které v kombinaci s mořem a hornatým povrchem působí naprosto pohádkově. Sama jsem již na několika řeckých ostrovech byla, ale Thasos přece jen v mém srdci zanechal tu nejhlubší stopu.



Již samotným zážitkem byla cesta trajektem. Šejmi byla chvíli nervózní, ale nakonec si cestu užívala. Pozorovala trajekt prorážející vlny, stejně jako létající racky nad její hlavou. A ten její výraz, když viděla poprvé moře ...

Ubytovali jsme se v městečku Limenaria, asi 40 km od hlavního města ostrova. Byla to ta nejlepší volba, protože Limenaria nabízí vše, co od dovolené můžete požadovat. Jedná se o krásné přístavní městečko, jehož dominantu tvoří zámeček Palatami, který se nachází na skále nad městem a který jsme mnohokrát navštívili při večerním venčení. Město je plné taveren, kaváren, malých obchůdků, ale i možností ke koupání. Nejlepší pláží je bezpochyby Trypiti, ale my se většinou přemisťovali autem na pláž mezi Limenarií a Limenasem, kterou jsme měli jen pro sebe, což bylo pro nás i pro psa naprosto ideální.

Za deset dní, které jsme na ostrově strávili, jsme ho projeli úplně celý a jen těžko se mi hledá místo, které bych v tom všem vypíchla. Asi nejsilnějším zážitkem bylo pro mě navštívení kláštera archanděla Michaela, což bylo paradoxně jediné místo, kam nemohl na ostrově pes. Klášter je zasazen úplně na tom nejkrásnějším místě na ostrově, na vysoké skále. Ten výhled, který se vám naskytne, ještě než projdete branou kláštera, je až dechberoucí. A celé to místo ... wau. Ten klid, ta vnitřní čistota, ta jemnost, dokonalost a křehkost. I kdybych měla k dispozici milióny slov, nedokázala bych ho nikdy dokonale popsat.

Na Thasosu jsme našli i mnoho romantických vesniček, například Theologos či Maries, ale naším favoritem byla téměř neosídlená vesnička Kastro, se starými hradbami a malým kostelem. Udělali jsme si také krásný výlet k přírodnímu bazénu Giola či do vesničky Aliki, kde se nachází archeologická zóna s antickými vykopávkami a starobylým mramorovým lomem. Každé místo bylo bezproblémové pro výlet se psem. Nikde jsme neměli žádný problém s pohybem psa a vždy jsme ho mohli vzít do jakékoliv taverny či kavárny.

Své si na ostrově najdou i milovníci dlouhých túr a horské turistiky. My například navštívili nejvyšší vrchol Ypsarion, mající 1 204 m n. m. Vydat se na něj můžete z městečka Potamia, ze kterého vás čeká několikahodinové stoupání. My jsme již na začátku října nepotkali na trase žádného turistu, takže o to větší zážitek to pro nás byl. Nejen kvůli naprostému tichu, ale i díky kouzelným barvám začínajícího podzimu.

Na Thasos se tedy nebojte jet se psem. Doporučuji zvolit k cestě období na konci září, kdy již není takové vedro, ale přesto se stále dá v moři koupat, ale hlavně chodit i na všechny výlety se psem.

Krásná příroda, průzračné moře, dechberoucí výhledy, romantické vesničky a úžasní lidé. To je Thasos. Ráj na zemi, na který se nemusíte bát vzít s sebou svého psa.

