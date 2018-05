PSÍ BLOG: Ráj jménem jezero Peručko

Když trávíte několik dní se psem ve Splitu, jsou místa, která nemůžete vynechat. Mezi ně jistě patří jezero Peručko, vzdálené od centra města kolem 60 km. Umělé jezero na řece Cetině je dlouhé 20 km a od samého začátku vám ukáže svoji krásu.

Hned, jak jsme ho viděli, museli jsme zastavit. Šejmi samozřejmě vylezla z auta také, protože si něco takového nemohla nechat ujít. Chvíli koukala na okolí jezera, které lemovalo vápencové pohoří Svilaja, aby se za chvíli mohla kochat rozjasněnou hladinou.



Všichni jsme si užívali ten božský klid. Nikde ani noha. Nevím, jak v sezóně, ale mimo sezónu dokonalý zážitek. Když se Šejmi dokochala, nic jí nebránilo, aby se pustila do prohlubování jezera.

Hrabala opravdu precizně, takže si takové dva metry k původní délce jezera připočtěte. Po dobře vykonané práci se osvěžila několika hlty čisté vody a svalila se na břeh vyčerpáním. Je to vážně pes dříč.

ROAD TRIP SE PSEM Miroslava Kohoutová se živí jako copywriter. Již několik let píše psí blog, který dělá pro radost všem, kteří milují psy a chtějí se pravidelně zasmát. Píše o cestování se psem, svých zážitcích, ale i zážitcích z pohledu psa. Chce ukázat, že život se psem je jedna velká psina.



Sedli jsme do auta a skákací cestou se přemístili kolem kláštera dál. Našli jsme místo bokem od silnice, ze kterého jsme viděli úplně vše. Zasněžené vrcholky hor, jezero, volně se pasoucí kozy a ovce. No prostě vše, co člověk potřebuje k maximálnímu cestovatelskému zážitku. Dlouho jsme pak na místě zůstali a vůbec se nám nechtělo tu pohádku opouštět. Snad jen Šejmi to bylo jedno, protože tu zajímaly jen pachy volně se pasoucích zvířat.

Cestou zpět jsme se zastavili v městečku Sinj a vylezli na starověkou pevnost, kde se nachází kostel Panny Sinjské Gospa Sinjska. Kromě kostela mohl pes všude. Opět se nám naskytl dokonalý výhled. To jsou přesně ty dny, kdy je božské vše. Kdy je každý detail dokonalý a vás každý nabije pozitivní energií na strašně dlouho dopředu.

Tak až budete se psem ve Splitu, nezapomeňte si udělat výlet k jezeru Peručko a do Sinj. Určitě vám to dá víc, než se válet na pláži. Minimálně to bude lepší pro vašeho psího kamaráda. A co my bychom pro ně neudělali.