Se psem nemusíte pouze běhat po horách a hledat místa mimo civilizaci, ale můžete s ním objevovat i krásy historických měst. Třeba takový Krakov, naprosto rozporuplné město s průmyslovou okrajovou částí, která jakoby záměrně ukrývala jedno z nejromantičtějších center Evropy.

Vynechat místo, kde vás naprosto pohltí historie, jen kvůli tomu, že máte psa, by byla obrovská chyba. Musíte ale počítat s tím, že v historickém centru zapsaném na seznamu UNESCO, narazíte se psem na některá omezení.



Venčení v Krakově

Krakov pokládám za docela „dog friendly“ město. Zvláště, když je na seznamu Světového kulturního dědictví, se kterým si člověk spojuje výrazná omezení. Najdete zde mnoho hotelů, ve kterých se může ubytovat pes, včetně těch, kde se za něj neplatí žádný poplatek. Navíc můžete být ubytováni v centru, aniž byste měli problém s venčením. Nejlepším místem na venčení psa, je park Planty, který přímo ohraničuje historické centrum. Díky němu nemusíte být ubytováni v některé z okrajových částí, ale můžete si najít bydlení hned u centra. My bydleli v ulici Westerplatte, přímo u parku a pět minut od Starého města.

Road trip se psem Miroslava Kohoutová se živí jako copywriter. Již několik let píše psí blog, který dělá pro radost všem, kteří milují psy a chtějí se pravidelně zasmát. Píše o cestování se psem, svých zážitcích, ale i zážitcích z pohledu psa. Chce ukázat, že život se psem je jedna velká psina.

Kam pes v Krakově nesmí

Samozřejmě, že se v Krakově najde mnoho míst, kam pes nesmí, ale myslím si, že každého rozumného pejskaře by ani nenapadlo psa na některá místa brát. Typickým příkladem je Mariánský kostel, Historické muzeum města Krakova nebo továrna Oskara Schindlera. Se psem ale můžete projít celé centrum a navštívit s ním mnoho restaurací a kaváren, například Bunkier Sztuki Café. Můžete s ním dále obdivovat torzo bronzové hlavy „Eros Bendato“, skleněnou fontánu ve tvaru pyramidy naproti Mariánskému kostelu nebo s ním navštívit židovskou čtvrť Kazimierz v jihovýchodní části starého Krakova. Největším zklamáním za nás bylo pouze to, že pes nesměl do celého areálu královského hradu Wawel, což jsme vyřešili s přítelem tak, že jsme se v prohlídce vystřídali.



Psa nemusíte brát všude

Sem tam se mě někdo zeptá, proč psa taháme do těchto historických měst, že nás musí strašně omezovat, ale já popravdě žádný pocit omezení nemám. Už jen proto, že to, že máme psa neznamená, že ho musíme tahat všude a že nemůžeme poznávat památky bez něj. Máme totiž to štěstí, že po nějaké době našeho cestování se Šejmi přestala hotelů bát a naopak je bere jako místo, ve kterém má konečně od ťapkání po světě klid.

Mnohokrát se nám stalo, že s námi odmítla jít na výlet a dala přednost lenošení na pokoji, což ji na podobných místech rádi tolerujeme. Takže ji občas necháme na hotelu a vydáme se poznávat krásy světa bez ní, stejně tak, jak jsme to udělali občas i v Krakově. Ke spokojenosti nás všech, protože bez ní navštívíme místa, kam pes za normálních okolností nesmí. Chci tím jen říct, že pes není přítěž v poznávání čehokoliv. Pes je váš parťák, který má nárok na to, abyste ho všude netahali s sebou. Život je o kompromisech a takový je i život a cestování se psem.



Článek vyšel na blogu Život se shiba-inu.