PSÍ BLOG: Se psem na rakouské vinné stezce

Rakousku, pár kilometrů od českých hranic, najdete obec Falkenstein. Jedná se o malou obec, mající necelých 500 obyvatel, u níž se nachází vinná stezka, po které se můžete vydat i se psem.

Když jedeme se psem na road trip, většinou to plánujeme dlouho dopředu. Chceme, aby bylo vše maximálně efektivní, protože jsme každý den na jiném místě a když narazíme na problémy, chceme mít okamžitě plán, co dál. Mnohokrát se nám to vyplatilo, například při zavřených cestách horami v Bulharsku, kdy jsme během pěti minut zvolili nejbližší náhradní variantu. Někdy je ale neplánovat také skvělé, protože vám to umožňuje poznat něco, co byste za normálních okolností nikdy nepoznali, a tak jsme se dostali k obci Falkenstein.



Jednoho dne jsem otevřela turistickou mapu a namátkově našla okruh blízko hranic (do hodiny od Brna), v přírodě a u zříceniny hradu. Ani jsme nedívali na fotky místa, jen jsme vzali psa, batoh a vydali se na výlet. Někdy totiž už podle mapy víte, že to bude fajn. No a když ne, tak se svět nezboří.



Když jsme přijeli na místo, zjistili jsme, že nejen, že nemáme psí pas, ale také to, že jsme nechali doma všechna eura. Ach, jak pro nás typické. Jsme na takovéto situace zvyklí, ale co to je proti tomu, když jsme jednou zapomněli doma obojek i s vodítkem. Pas, „nepas“, vydali jsme se na výlet. Naštěstí se v obci neplatilo parkování a Šejmi dokázala dělat dokonale nenápadnou. Chodila jen na okraji, nedělala rozruch a schovávala se pod místní keře. Moc dobře si totiž uvědomovala, že je v Rakousku načerno.

Schengen, „neschengen“, pro všechny pejskaře platí, že musí mít u sebe v Rakousku pas zvířete v zájmovém chovu, platné očkování proti vzteklině, a že pes musí mít čip.

Už od začátku to byl fajn výlet. První, co jsme viděli, byl nádherný kostel sv. Jakuba Staršího, a pak už jsme pokračovali upravenou stezkou kolem vinic. Pouze chvíli jsme museli jít po silnici, takže na začátku mějte psa na vodítku. My ho na něm měli celou cestu a byla jsem ráda, protože jsme sem tam narazili na nějakou pachovou stopu srnky či zajíce a náš pes se silně loveckými pudy, by si nejraději hrál na lovce. Měli jsme totiž co dělat, abychom ho udrželi na vodítku. Celou cestu jsme šli kolem vinic, u kterých občas byla nějaká informační tabule. U cesty stálo i několik obrazů od místních malířů.

Vínová stezka byla opravdu krásná, zasazena do vápencové udržované krajiny. Samotný okruh byl zcela nenáročný, přesto nevhodný například pro kočárky. Na konci okruhu jsme vyšli ke zřícenině hradu Falkenstein, která stojí na vápencovém útesu v nadmořské výšce 299 metrů. Ve chvíli, kdy jsme tam byli, ale byla bohužel zavřená. Sice jsme neviděli žádnou ceduli, že by psi nemohli zříceninu navštívit, ale oficiálně vám to bohužel nemohu potvrdit.

Tak to byl ode mne malý tip na výlet se psem, zvláště pro nás Moraváky, kteří nikdy nemáme dost vinic. Okruh, který jsme šli, najdete zde, ale můžete si ho i prodloužit. V oblasti je toho mnoho k vidění.

Článek vyšel na blogu Život se shiba-inu.