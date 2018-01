PSÍ BLOG: Vánoce s chlupáčem ve Splitu

Sny se musejí plnit a bláznivé nápady realizovat, a tak jsme se letos vydali na vánoční svátky do Splitu. Samozřejmě se psem.

Do druhého největšího města Chorvatska jsme se přesunuli z Plitvických jezer dne 24. prosince. Ubytování jsme objednávali pro jistotu již měsíc dopředu, ale to jen proto, že jsme chtěli mít jistotu kvalitního apartmánu v centru, kam může i pes. Pokud je vám jedno kde bydlíte, dá se v tomto období sehnat ubytování se psem na poslední chvíli a v dobré lokalitě.



Road trip se psem Miroslava Kohoutová se živí jako copywriter. Již několik let píše psí blog, který dělá pro radost všem, kteří milují psy a chtějí se pravidelně zasmát. Píše o cestování se psem, svých zážitcích, ale i zážitcích z pohledu psa. Chce ukázat, že život se psem je jedna velká psina.

Přiznám se, že jsme byli trochu nervózní, protože to byly naše první Vánoce v zahraničí a vůbec jsme si nedokázali představit, jaké to bude. Zabalila jsem ale vše, co by nám a Šejmince mohlo pomoci vykouzlit vánoční atmosféru: vánoční cukroví, adventní kalendář, dárky, ubrousky s vánoční tématikou, svíčky, notebook plný českých pohádek a dřevěnou ozdobu, kterou jsme před Vánoci symbolicky koupili na brněnských adventních trzích. Zdánlivé drobnosti doplnily celkovou atmosféru a udělaly z toho dne ten nejlepší vánoční den v našem životě.



Na začátku to ale moc slavnostně nevypadalo. Příjezd do Splitu totiž nebyl úplně ideální. Neměli jsme potvrzenou žádnou rezervaci na večeři, nemohli jsme sehnat neplacené parkování a hlavně centrum bylo totálně zaplněno lidmi. Čekali jsme, že zde nebude nikdo a realita nás překvapila. Naštěstí se vše změnilo, jakmile jsme došli na apartmán. Majitelka byla hrozně milá, hned ve dveřích nám hlásila, že nám udělala rezervaci na večeři a přichystala nám vánoční dárky v podobě domácího likéru a cukroví. Nezapomněla ani na pamlsky pro Šejminku. Následně s námi sedla do auta a pomohla nám najít vhodné parkování zdarma a ujistila nás, že druhý den bude Split už úplně vylidněný, což se také stalo.

Pokud tedy chcete jet na vánoční svátky se psem do Splitu, počítejte s tím, že dne 24. prosince a na Silvestra bude město přeplněné, ostatní dny budou klidné. Problém nebudete mít ani s venčením, přestože narazíte na nějaké parky, do kterých pes nemůže. V centru se dá pes dobře vyvenčit, protože na přístavní promenádě jsou pruhy zeleně nebo můžete vylézt na kopec do parku Marjan v západní části města. Obecně doporučuji k ubytování západní část, která je romantická a klidná. My například bydleli v ulici Senjska, která je podle mne úplně ideální. Jste v samém centru, ale stranou od toho největšího ruchu. Venčit můžete právě v parku Marjan nebo projít do přístavu tichými uličkami, což oceníte zejména na Silvestra.

Split je přes vánoční svátky hodně klidným místem, což je pro psa ideální a můžete s ním bez problémů projít celé historické centrum. Náš kochací chlupáč si tak prohlédl slavný Diokleciánův palác, Zlatou bránu a proťapkal se všemi romantickými uličkami. Já miluji ten její fascinovaný pohled nad vším a Splitem byla opravdu okouzlena. Neustále nás uličkami tahala dál a dál, jakoby chtěla spatřit každý centimetr tohoto nádherného města.

Všední zimní dny jsou na procházky se psem úplně ideální. Větší nápor turistů zažijete pouze o víkendech či právě o Vánocích a Silvestru. Sem tam uslyšíte petardy, ale za ten den se dají rány spočítat na prstech jedné ruky. Více to začíná mlátit až 30. prosince, ale kdybych to srovnala s jakýmkoli českým městem, je zde spíše klid. Opravdu bouchat to bude až na Silvestra, ale právě v západní části ten hluk není tak velký, přesto již může být pro psy stresující.

V každém případě je vánoční Split úžasný. Minimum lidí, nízké ceny ubytování, klid a pohoda. Město jak dělané pro romantické procházky. Jen musíte počítat s tím, že jedete mimo sezónu, a tak většina krámků je uzavřena a bohužel to platí i pro restaurace, kterých je zde v tomto období otevřeno poskrovnu. Nezapomeňte si proto štědrovečerní večeři zamluvit včas a počítejte s tím, že restaurace zavírají na Štědrý den většinou do 19:00, protože Chorvati jsou silně věřící a je pro ně důležité oslavit Vánoce se svými blízkými.



Ještě jednu výhodu má návštěva Splitu v zimní období. Split je totiž ideálním výchozím bodem k mnoha výletům se psem, například do Omiše, Trogiru či k jezeru Peručko, ale o tom až někdy příště. Také vám příště povím, jak jsme našli na Silvestra v Chorvatsku sníh. Co my bychom totiž neudělali proto, aby ta naše malá chlupatá kulička štěstí byla šťastná a ve sněhu je nejšťastnější. Jinak připomínám, že nás můžete sledovat na Facebooku a pokud vás cokoliv zajímá, ptejte se. Ráda na vše odpovím.