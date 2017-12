PSÍ BLOG: Vánoční Plitvická jezera a jeden chlupáč

Zrodil se nám v hlavě jeden bláznivý nápad. Vánoční svátky se psem v Chorvatsku.

A tak se stalo. Sbalili jsme věci, psa, nikomu nic neřekli a 22. prosince se vydali na naši první vánoční dovolenou v zahraničí. Cíl naší cesty: Chorvatsko. Ráj paštikářů, země, kterou navštívil téměř každý Čech, a která, i kdybyste ji viděli milionkrát, má stále co nabídnout.



My se nyní rozhodli, že strávíme Vánoce ve Splitu, ale ještě před tím jsme si udělali dvoudenní zastávku u Plitvických jezer, která budou navždy neodmyslitelně spjata se slavnou postavou Vinnetoua. Zastávku jsme udělali záměrně i kvůli psovi, protože se snažíme, aby nikdy nebyla Šejmi na cestě déle než osm hodin. Chceme totiž, abychom si cestování užívali nejen my, ale i pes, a nad osm hodin by to bylo pro všechny spíše trápení.

Road trip se psem Miroslava Kohoutová se živí jako copywriter. Již několik let píše psí blog, který dělá pro radost všem, kteří milují psy a chtějí se pravidelně zasmát. Píše o cestování se psem, svých zážitcích, ale i zážitcích z pohledu psa. Chce ukázat, že život se psem je jedna velká psina.

Ještě po cestě jsme pocítili hlavní výhody toho, že máme psa. Vzhledem k tomu, že jsme počítali s tím, že musíme nejpozději po čtyřech hodinách venčit, nekupovali jsme slovinskou dálniční známku, protože bychom stejně museli kvůli psovi sjíždět z dálnice. Ušetřili jsme peníze, udělali si krásnou zastávku na venčení u slovinského jezera Perniško a hlavně jsme se vyhnuli několikakilometrové zácpě na dálnici u hraničního přechodu, protože přece jenom nejeden Slovinec či Rakušan měl stejný nápad jako my, strávit svátky v Chorvatsku.



Nyní ale k těm Plitvickým jezerům se psem. Ubytování jsme objednávali den dopředu a nebyl vůbec žádný problém sehnat apartmán, kam smí pes a kde má pobyt zdarma. Ubytovacích kapacit je totiž v oblasti mnoho a v zimě jsou nevyužity. Díky tomu máte na výběr z pěkných apartmánů i na poslední chvíli a za velmi příjemné ceny.

Nic nám tedy nebránilo 23. prosince navštívit Plitvická jezera. Zatímco ten den byla v Brně teplota sedm stupňů Celsia, na Plitvičkách bylo místy pod nulou. Myslím si, že ještě dlouho budeme všem povídat, jak jsme se jeli zchladit z Čech do Chorvatska. To bylo ale přesně to, co jsme chtěli. Navštívit toto místo v netradičním čase. Ne jako většina turistů v létě, ale právě v zimním období. Vyplatilo se to po všech stránkách. Parkování bylo zdarma, vstupné o 70 % levnější než v létě (55 kun na osobu), minimum turistů, místy byl sníh a všude kolem na nás dýchalo speciální vánoční kouzlo.

Věděli jsme, že jsou Plitvická jezera chorvatským klenotem, ale místo naše očekávání ještě předčilo. Spousta vodopádů, průzračná voda a nezapomenutelné scenérie. Díky počasí jsme sice mohli pouze k dolnímu jezeru, ale i tak jsme strávili na místě krásných pět hodin. Zážitek to byl také pro psa. Šejmi se stále zastavovala a kochala se nádhernými výhledy. Užívala si také to, že byla středem pozornosti. Většina přítomných turistů byli totiž Japonci, pro které je potkat japonského psa kdekoliv největším zážitkem. Součástí našeho výletu se tedy stalo několikaminutové neplánované pózování pro asijské cestovatele.

Na místě jsme si užili každou minutu. Všechny trasy byly dobře značené a až na pár výjimek i dobře schůdné. Problémy dělaly pouze některé části, kde byl led a muselo se chodit opravdu opatrně. Největší přidanou hodnotou byla každopádně kombinace Plitvických jezer a sněhu s minimem turistů, takže za nás tento zimní výlet vřele doporučujeme.

Pokud jste tedy váhali, zda vzít psa na Plitvičky, již neváhejte. Určitě si to s ním maximálně užijete. Navíc se za něj nic neplatí a pes může úplně všude. Tedy i na vláček a loď. Jedinou podmínkou je, že musí být na vodítku. Pokud by měl váš pes jakýkoliv problém s dopravními prostředky, okruh zvládnete i pěšky.

Plitvickými jezery ale naše cesta Chorvatskem neskončila. 24. prosince jsme se přemístili do Splitu, kde jsme strávili Vánoce a celé vánoční svátky. O tom ale až příště. Zatím budeme moc rádi, když budete naše ťapkání po Evropě sledovat na Instagramu (@zivotseshibainu) a samozřejmě se mě můžete ptát na cokoliv v diskusi pod článkem, ráda vám na vše odpovím.