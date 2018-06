Učitelé by si v létě měli odpočinout od dětí, radí psychologové

PRAHA V pátek skončí školní rok a pro žáky i učitele začnou dvouměsíční letní prázdniny. A podobně jako děti by je i kantoři měli podle psychologů strávit především aktivním odpočinkem a pobytem v přírodě. Povolání pedagogů patří podle odborníků mezi velmi stresující a vyčerpávající. Jejich platy ani společenská prestiž v Česku tomu přitom v neodpovídají, tvrdí.

Prázdniny se týkají kolem 75 400 učitelů základních škol a zhruba 45.000 kantorů středních škol. Psycholog Václav Mertin doporučuje pedagogům o prázdninách vynechat kontakt s dětmi. „I nadšený učitel může dojít k přesycení. Nevidím nic špatného na tom, když si řekne, že pár týdnů nechce děti vidět. Proto bych učitelům nedoporučoval, aby jezdili na tábory, byť je to baví, protože ani tam nemůže dojít k patřičnému uvolnění a zvýšení chuti zase pracovat s dětmi,“ řekl.



Podle psychiatra Jana Cimického by se kantoři měli v létě věnovat činnostem, které mají rádi a které jim pomohou uvolnit se. Může to být čtení nebo třeba chození po horách, ale rozhodně ne jen pasivní lenošení, uvedl.

Ředitelé škol si v posledních letech často stěžují, že mají potíže sehnat kvalitní učitele. Starší zkušení pedagogové a pedagožky odchází do důchodu, počty mladých, kteří je doplňují nestačí. Do škol míří jen asi polovina absolventů pedagogických fakult. Důvodem jsou podle odborníků především nízké platy, které neodpovídají náročnosti povolání, a velké množství administrativy ve školství.

Na nutnosti zvyšovat učitelské platy se shodují politici napříč politickými stranami. Ministerstvo školství by chtělo docílit takového růstu, aby v roce 2021 činily v průměru kolem 46.000 korun měsíčně. Loni byl průměrný plat pedagogů v ČR 31.632 korun, průměrná mzda v zemi činila 29.504 korun hrubého měsíčně.

Naposledy dostali učitelé přidáno loni v listopadu, a to o 15 procent. Nyní pro ně odbory požadují dalších 15 procent od letošního října. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že peníze navíc do platů poputují až příští rok. Sněmovna přitom při schvalování letošního rozpočtu vyzvala vládu, aby pedagogům přidala 15 procent už letos v září. O podmínkách růstu platů budou odboráři se zástupci vlády dál jednat.

Navzdory zvýšení platů na podzim 2017 si ale učitelé podle nedávno zveřejněné studie vědců z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) proti ostatním vysokoškolsky vzdělaným lidem loni pohoršili. A příliš to zřejmě nezmění ani slibované navýšení koncem letošního nebo počátkem příštího roku. Aby se úroveň učitelských platů dostala do pěti let na úroveň, která je běžná ve vyspělých zemích, musely by se podle autorů studie výdaje na platy měnit „diametrálně vyšším než dosavadním a slibovaným tempem.“ ptd jw