Vlna solidarity s mrtvými vojáky. Pudřenky a rtěnky v pouzdru na pistoli

Českem otřásla zpráva o zabití tří našich vojáků v Afghánistánu. A právem. Bylo milé sledovat, jak se vzedmula vlna solidarity a také pokory a úcty k jejich hrdinství. Napříč politickým spektrem (s pár nečestnými výjimkami).

V tomto kontextu je pozoruhodné, že podobně v poslední době reaguje i módní svět. Nejde o bezprostřední odezvu na naše hrdiny, samozřejmě. Ale na zostřující se situaci ve světě, kde ve vlekoucích se válečných konfliktech a nenadálých teroristických hrůzoakcích umírají stovky a tisíce civilistů a desítky a stovky cvičených příslušníků armád.



Tento trend popsal nedávno ikonický Vogue jako reakci módy na „geopolitické změny, reflexi vzrůstajícího násilí a šíření strachu ve společnosti“. A jako vždy si pro něj svět pozlátkové módy vymyslel nové slovo. Říká se mu war-core. Jde o složeninu slov válka a tvrdé jádro. Neboli to naznačuje, že lidé, kteří válečné módě propadli, si také uvědomují, co se dnes děje ve světě (budiž věřme tomu). Slovo samotné je inspirované dosavadním převládajícím trendem, který je označován jako normcore – tvrdé jádro normálnosti. Přičemž jde o unisexový přístup k módě, jehož hlavním cílem je nevybočovat z davu. Mikiny, džíny, trika základních barev jsou jeho stavebními kameny.

Čím se módní značky od těch, které se snaží být excentrické a mimo proud jako Alyx nebo Anti Social Social Club (ten na molo vyslal modely i se štíty) až po zavedené giganty – například Louis Vuitton –, u armádních sborů inspirovaly? Nebojte se, nejde jen o trapné využití maskáčového vzoru, který provází produkci kdejakého oděvního řetězce po dlouhá léta. Tentokrát se návrháři zaměřili na praktičnost. Pro svou kolekci například zmíněná značka Alyx zvolila extrémně odolné látky. O jejich pohodlí se dá s úspěchem pochybovat, ale vydrží snad i výlet do vesmíru. Populární brand pro RnB scénu návrháře Chrise Porta zase přišel s variací vojenské vesty nebo spíše prsního plátu proměněného v zavazadlo. Další po puncu nonkonformity toužící značky vypustily na molo modely oblečené do klasických vojenských vest s množstvím praktických kapes. Jen občas barevnost těchto kousků by v pouštních operacích byla na pováženou. A co ten zmiňovaný ikonický Vuitton? Ten dal možnost mladému talentovanému Virgilu Ablohovi vytvořit novou neotřelou kolekci zavazadel. A mezi ně patří ledvinky nebo kabelka, chcete-li, která se připevňuje k tělu jako pouzdro na pistoli. Neboli opaskem kolem pasu a další řemen ji poutá k jednomu stehnu.



Fascinace vojenským oblečením není nic nového. Řada prvků v pánském šatníku dodneška čerpá z uniforem z napoleonských válek. A upřímně, co jiného je ikonický trenčkot značky Burberry než obměnou vojenského kabátce. Nezbývá než doufat, že aspoň občas si při oblékání módních výstřelků obšlehnutých z vojenské výstroje vzpomeneme na hrdiny, kteří v bojích proti zlu padli.