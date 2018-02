Rakovina nemusí vždycky bolet, říká lékařka

Bolest umíme už dnes u onkologických pacientů nejen účinně léčit, ale také jí předcházet, říká docentka Petra Tesařová z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

LN Říká se, že bolest k onkologickému onemocnění patří. Co je na tom pravdy?

Pacienti se zhoubnou nemocí se skutečně velice často obávají toho, že budou trpět bolestí. Ale to už dnes nemusí platit.

LN Daří se vám léčit bolest u všech pacientů?

Pacientů s onkologickým onemocněním, u nichž se nám nedaří bolest zvládat, je asi deset procent. U nich se pak snažíme nacházet nové kombinace léků nebo vyměnit původní preparát, na který si už příliš zvykli, a nahradit jej jiným. Pokud se nám to nedaří, můžeme požádat o pomoc anesteziology, kteří mají daleko větší zkušenosti s léčbou bolesti. A to nejen pomocí léků.

LN Jaké možnosti se ještě nabízejí?

Jsou to například laserové destrukce senzitivních nervů nebo různé neurochirurgické zákroky, s jejichž pomocí se přeruší nervová vlákna. Pacientům je ale možné také zavést do páteřního kanálu kontinuální pumpičku a s její pomocí lépe dávkovat morfium. Využíváme však také psychoterapie, případně i akupunktury.

LN Bolest dokáže ovšem leckdy také upozornit na to, že se v těle děje něco nepatřičného. Platí to i u rakoviny?

Říká se, že rakovina nebolí, a v časných fázích nemoci to bývá někdy pravda. A to většinou vede k pozdnímu záchytu onemocnění. V pokročilých stadiích choroby je však bolest jednou z prvních známek toho, že se v organismu něco děje.

LN Co bolest nejčastěji vyvolává?

Bolest úzce souvisí s velikosti a umístěním nádoru. Pokud je v místě, kde může nerušeně růst a na nic netlačí, pacient nemusí mít žádné bolestivé pocity. Jestliže se však nádor objeví například v mozku, jehož obaly jsou u každého člověka přímo ušité na míru, pak se s největší pravděpodobností bolest dostaví. Někdy může ovšem také souviset s onkologickou léčbou. Pacientky s karcinomem prsu, dostávají například hormonální léčbu, která účinně přispívá k zvládnutí onkologické nemoci. Zároveň však může dojít k odvápnění kostí a následné patologické zlomenině, kterou bolest provází.

LN Jak je možné onkologické bolesti předcházet?

Tato možnost se nabízí například u pacientů s metastatickým postižením kostí, u nichž víme, že by nádor mohl bolest zhoršovat. Preventivně je proto vybavíme takovou terapií, která dokáže tuto bolest zmírnit nebo úplně odstranit, a zároveň se snažíme odstranit její příčinu. V tomto případě to znamená zahojit defekt v kostech nebo zastavit postup nemoci prostřednictvím radioterapie. Bolest je proto pro nás vždy také cennou informací o tom, jestli se nám léčba daří, nebo ne.

LN Lidé, kterým lékař předepíše na bolest opioidy, se často obávají návykovosti. Nakolik jsou tyto obavy opodstatněné?

Když se rozhodujeme, jak zvládnout bolest, nejprve saháme po neopioidních analgetikách. Pokud pacientovi vyhovují, mohou mu docela dobře dlouhou dobu posloužit. Jestliže je bolest špatně zvladatelná, používáme slabé opioidy, a pouze v případě zvlášť krutých bolestí ty silnější. Pacientům, kteří je dostávají přechodně, obvykle žádný problém se závislostí nehrozí. Je proto zbytečné, aby se opioidů tolik obávali. Už proto, že intenzivní léčba bolesti z nich sejme stres a zlepšuje i výsledky onkologické terapie. Návykovost není úplně vyloučená při dlouhodobém podávání opioidů, ale vzhledem k tomu, jaké potíže tyto pacienty trápí, je hlavním cílem léčby bolesti především zlepšení kvality jejich života.

LN Objevily se v poslední době i některé nové možnosti, jak zvládat onkologickou bolest?

Zejména se objevily nové lékové formy, které fungují skoro tak rychle jako injekce, a přitom jsou bezpečné a použitelné i v ambulantním režimu. Více než deset let se používají náplasti, nově i takové, které se dají nalepit na tvářovou sliznici a rozpustí se slinami. Podobně je možné podávat léky, které se postupně rozpouštějí pod jazykem, či analgetika ve formě nosních kapek. Tyto nové formy mají velký význam zejména pro pacienty, kteří se léčí ambulantně, a když mají velké bolesti, nemohou požádat sestřičku, aby jim hned něco píchla. V každém případě by však tato léčba neměla nemocného příliš tlumit a obtěžovat ho nežádoucími účinky.