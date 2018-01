Recept na papíře i elektronicky. Výběr zůstává na pacientovi

Z ordinace nově můžete odejít i bez receptu. Potřebné informace získáte vy i lékárna elektronicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Záleží však na vás, jestli tuto možnost využijete, nebo zůstanete u papíru.

Elektronické recepty jsou zřejmě nejviditelnější změnou v českém zdravotnictví, která přichází s novým rokem. Používání elektronických receptů je od 1. ledna 2018 povinné, což ale neznamená, že k lékaři budete muset chodit s tabletem nebo chytrým telefonem. I když se systém předepisování a vydávání léků mění, svoje léky dostanete. Jen se raději připravte na pár nedorozumění, která mohou nastat.



Povinnost přechodu na elektronické recepty není žádnou novinkou, která by náhle spadla z nebes. Už několik let bylo zřejmé, že tato změna přijde. Avšak informační systém je nový a podle údajů z posledních dnů roku 2017 v něm ještě nebylo registrováno několik tisíc lékařů. Zaregistrovat se ale povinně musí všichni.

Informace lékárníků pro pacienty Lékař pacientovi předá tzv. identifikátor eReceptu – kód v podobě papírové průvodky, e-mailu, SMS nebo v rámci mobilní aplikace. Lékárník si údaje z identifikátoru musí načíst. Nejvýhodnější je stále papírová průvodka. Pacientovi umožní snadno zkontrolovat všechny údaje, lékárníkovi zkrátí dobu výdeje léku. Výdej léků bude i tak trvat o něco déle než dosud, protože lékárník musí eRecept načíst z centrálního úložiště a výdej léku nahlásit. eRecept je možné uplatnit v jakékoliv lékárně v ČR, nikdo pacienta nesmí poslat do konkrétní lékárny. eRecept platí stejně dlouho jako listinný recept – standardní doba je 14 dní, pro recepty z pohotovosti 1 den, pro recepty na antibiotika 5 dní. Platnost může být lékařem prodloužena až na jeden rok. Papírový recept bude stále platit na silně účinné léky (tzv. recept s modrým pruhem) nebo když recept předepíše lékař při návštěvě u pacienta či pokud si pacient bude lék vyzvedávat v jiné zemi EU. Zdroj: Česká lékárnická komora



Na druhé straně nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už deklaroval, že za nedodržení této povinnosti nebudou alespoň v prvním roce fungování elektronického receptu lékaři pokutováni.



Důležitý dvanáctimístný kód

Přechod na eRecept bude v tuto chvíli problémemhlavně pro lékaře a farmaceuty. Pacientům zřejmě zpočátku přinese ztrátu času kvůli zmatkům, které nastanou. Komunikace mezi lékařem, lékárnou a centrálním úložištěm dat probíhá elektronicky pomocí takzvaného identifikátoru, což je dvanáctimístný kód složený z písmen a číslic. To ale neznamená, že nedostanete papírový doklad – jenom se teď jmenuje „průvodka“ eReceptu. Od doposud běžného receptu se liší jen ve dvou věcech. Není na ní razítko a podpis lékaře, tyto údaje jsou potvrzeny elektronickým podpisem. Navíc je pak na dokumentu čárový kód, případně čtvercový QR kód.

„Nejvhodnější formou identifikátoru je papírová průvodka. Vidíte na ní údaje jako na papírovém receptu a zkrátí dobu výdeje léku proti jiným formám, tedy SMS nebo e-mailu,“ doporučuje Česká lékárnická komora v radách pro pacienty. Podle ní by pacientiměli žádat od lékaře papírovou průvodku.

Pokud byste však chtěli využívat nějakých potenciálních výhod elektronického receptu, musíte udělat tohle: Buď máte zřízenou datovou schránku, a pak jen vyplníte elektronický formulář. Anebo nemáte datovou schránku, a pak byste museli zajít na CzechPoint, třeba na městském úřadě nebo na poště, a tam osobně potvrdit, že chcete komunikovat elektronicky. Když to takto uděláte, měli byste snad mít určité výhody, zejména větší přehled o svých lécích.

„Pro prohlížení svých receptů se pacient přihlásí stejným způsobem jako do elektronického bankovnictví. Přijde mu potvrzovací SMS. Uvidí, které recepty jsou nevydané, každý si může rozkliknout pro detaily,“ vysvětluje Tomáš Cikrt, farmaceut a šéfredaktor portálu Zdravotnickydenik.cz.

Podle něj se pacienti zavedení eReceptu nemusí bát. I přes možné zmatky během prvních lednových dnů elektronický recept nijak neovlivní to, aby lidé dostali léky, které potřebují.

Novinka s výjimkami

Léky na eRecept si můžete vyzvednout v jakékoliv lékárně. Lékař vás tak nesmí poslat do konkrétní lékárny, naopak elektronický recept platí všude. Stejná je i platnost eReceptu, ta se nijak neliší od papírových receptů a je standardně čtrnáct dní. Pokud však recept na léky byl vydán na pohotovosti, platí pouze jeden den, a jestliže máte od lékaře předepsána antibiotika, máte na jejich vyzvednutí pět dní.

Elektronický recept má ale své výjimky. Jestliže vám lékař předepíše léky při domácí návštěvě, vystaví vám běžný papírový recept. Také pokud potřebujete například opiáty či některé léky „na spaní“, i nadále si vyzvednete papírový recept „s modrým pruhem“, což znamená, že dostáváte léky, u nichž je velké riziko vzniku závislosti.

„Zacházení s léky obsahujícími návykové látky, které lze předepisovat pouze na recept s modrým pruhem, je v lékárně přísně evidováno ve speciální knize určené pouze k tomuto účelu. Záznamy obsahují informace o každém příjmu a výdeji těchto přípravků,“ vysvětluje informační portál Olecich.cz, který pro pacienty vytvořil Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Interakce si musíte pohlídat sami

Elektronický recept bohužel v současné podobě nedokáže upozornit na nežádoucí interakce předepsaných léků. Je tedy pořád na pacientech, aby se zajímali o to, zda se jejich léky vzájemně negativně neovlivňují. Pokud užívají více medikamentů, měli by se o všech poradit s lékařem či lékárníkem.

„Pokud víme, že vydávaný lék má vysoký potenciál způsobit nežádoucí interakci, cíleně se pacienta vyptáváme, jaké další léky bere. Týká se to řady antidepresiv, antiepileptik či třeba statinů,“ vysvětluje farmaceutka Veronika Krajčová z lékárny pražské Fakultní nemocnice v Motole. Při podezření na to, že si předepsané léky „nebudou rozumět“ a hrozí poškození pacienta, by měl lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře. „Farmaceut nemůže sám od sebe lék zaměnit za jiný, ale má možnost v případě pochybnosti vydání léku pozdržet,“ dodává Veronika Krajčová.

Užitečným nástrojem je online poradna Znám své léky (www.znamsveleky.cz), která umožňuje pacientům zkontrolovat, zda jim nehrozí nežádoucí lékové interakce. Do formuláře stačí zadat správné názvy všech užívaných léků včetně volně prodejných, a vyplnit e-mailovou adresu. Seznam pak analyzují odborníci a během několika dní obdržíte informaci o tom, zda zadané léky jsou či nejsou ve vzájemné interakci a jakým bylinám a pokrmům byste se měli vyhnout.