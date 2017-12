Reklama je kladivo na spotřebitele. Jak útočí lékárny?

Je to nerovný boj. Jedna strana zbrojí, cvičí a připravuje strategie, jak protivníka porazit. Většina zástupců druhé strany má svých starostí dost, že jde o boj, vůbec nevnímá.

A pak samozřejmě prohrává. Tak vypadá bitva reklama versus spotřebitel. Někdo to nevnímá, jinému to leze na nervy, v každém případě to trvá dlouho. Obchody spotřebitele vánočními svátky svými nabídkami. Tato strategie má významný efekt.

„Je to trend přicházející jednoznačně z USA, kde reklamní kampaň začíná také brzy, mnohdy ještě mnohem dřív než u nás. Firmy jsou pod tlakem konkurence, nechtějí být poslední, kdo se do předvánoční mašinerie prodeje zapojí. Předhánějí se, kdo bude letos první a zákazníka něčím upoutá,“ vysvětlují Lucie Kaňovská a David Schüller vyučující marketing na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.

Nesmíme zaspat

Oba odborníci souhlasí s názorem, že tlak na zákazníka jeo Vánocích skutečně velmi silný. Na druhé straně to ale ne všem spotřebitelům vadí. Svým způsobem jsou na to lidé už zvyklí a někteří se dokonce i na předvánoční mumraj těší.

„Každý rok je předvánočních marketingových aktivit více. Tomuto tlaku zákazníci těžko odolávají. Firmy zase tlačí konkurence a nechtějí v očích zákazníka zaspat,“ doplňuje David Schüller.

Cíl: naše city

Některá reklama je agresivní, jiná nečekaně kreativní. Může být vtipná, reagující na české prostředí, využívající známou osobnost, skvělou hudbu, ba může být i nevtíravá. „Reklamy si hrají s našimi emocemi, ukazují nám příběhy, ve svém ději se mohou zaměřit třeba na dobro – pomoc značky při nějakém charitativním projektu, při zlepšování situace ve světě... Vytvořit dobrou reklamu, to chce správně zkombinovat mix vlastností úspěšných reklam,“ líčí David Schüller.

Plošně vedená reklamní kampaň nemusí mít takový efekt jako zaměření se na nejvnímavější cílovou skupinu, tedy tam, kde zabere nejvíc. Hodně záleží na období během roku a na typu nabízeného zboží.

„O Vánocích se lékárny hodně zaměřují hlavně na dárky z oblasti doplňků stravy pro prarodiče. Některé tlaky e-shopů ale bohužel využívají utrpení a beznaděje lidí, kteří mají nějaké závažné problémy či vážnou nemoc a hledají jakoukoliv možnost, jak své zdraví vylepšit nebo se zcela uzdravit. Někdy se lze setkat až s taktikou šíření strachu, paniky a až zbytečných obav z nějaké nemoci. Takové jednání není samozřejmě správné,“ hodnotí Lucie Kaňovská. A zda je to postižitelné? Kde není žalobce, není soudce.

Co na nás platí nejvíce

Český zákazník je podle pedagogů z Fakulty podnikatelské VUT hodně orientován na cenu. „U produktů prodávaných v lékárnách hraje velkou roli personál, který je schopen zákazníkovi poradit při jeho potížích a často téměř plní i roli psychologů,“ upozorňuje Lucie Kaňovská.

V každém případě ale marketéři vědí, že obecně jsou k reklamě vnímavější ženy a na ně hlavně mají políčeno. „Reklama samozřejmě velmi oslovuje i děti a starší lidi. Takže vždy záleží na produktu, typu oslovení a komunikačních kanálech, které firma zvolí,“ dodává David Schüller.

Protivník má sofistikované prostředky a skutečnou armádu odborníků na strategii, jak ulehčit našim peněženkám. Můžeme se tedy marketingu a reklamě vůbec úspěšně ubránit?

Žijeme v reklamním smogu

„Ano, ale je to náročné. Denně na nás číhá až několik tisíc marketingových podnětů, žijeme totiž v reklamním smogu. Samozřejmě můžeme přepnout televizi na jiný kanál, vypnout rádio, nastavit si nějaký addblocker na internetu. Ale stále je to málo, reklama je prostě všude. Asi nejdůležitější je, řídit se i v tomto případě zdravým selským rozumem a prostě nenaletět. Velká část firem nedělá nic zbytečně, hledá přínos, samozřejmě pro ně,“ připomínají pedagogové z VUT Brno.